Waarom is de drank zó duur op de Vierdaagsefeesten?

Waarom is het bier zó duur op de Vierdaagse? Minimaal 3,50 euro voor een klein glas gewoon, speciaalbier (zoals witbier) 8,45 euro voor een grote beker (inclusief 50 cent statiegeld). Bezoekers van de Vierdaagsefeesten raken er niet over uitgesproken.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ook over de frietprijs: een normaal frietje met mayo kost op het stadeiland tijdens de Vierdaagse: 6,50 euro. Paul Dirks van Stadseiland Stek snapt dat er vragen zijn over dit soort prijzen. En hij wil het van zijn kant wel uitleggen: "Er staat hier voor een waarde van een huis aan spullen. Stadsbreed worden overal ongeveer dezelfde prijzen berekend. Ik denk dat de meeste bezoekers wel weten dat het niet anders kan."

Twee jaar geleden begon hij met Stek. "Sindsdien zijn de prijzen van inkoop met 30 procent gestegen. Personeel is ook 30 procent duurder geworden. Maar er zijn meer kosten: verzekering, artiesten, security, kassasystemen, op- en afbouw en huur van spullen. Dat is in de verkoopprijs allemaal doorberekend."

Verkapte entreeprijs

Er is volgens hem wel een manier om de drankprijzen omlaag te brengen. "Dan moet je entree gaan heffen, maar dan verdwijnt wel de vrije sfeer. Dat willen we niet. De horecaprijzen zijn daarmee in feite een verkapte entreeprijs."

Hij is tevreden over het begin van de feesten, vooral als je rekening houdt met de felle regenbuien die zijn geweest. "Het is wel een groot risico. Als het drie dagen regent, komen we niet uit de kosten. Zaterdagmiddag was het hier lekker druk, veel gezinnen met kinderen die er de hele middag waren. Die moeten dan inderdaad wel ruim 20 euro afrekenen als iedereen een drankje neemt. Maar bij een pretpark ben je al veel meer kwijt aan de entree."

Drank inleveren bij de poort

Op het Stadseiland moeten bezoekers ook hun zelf meegenomen drank inleveren. Net als op andere feestterreinen van de Vierdaagse. De controles begonnen wel pas in de avond. "Maar eigenlijk zijn er weinig bezoekers die iets bij zich hebben. Het terrein zag er na afloop opvallend netjes uit. Onze bezoekers begrijpen hoe ze het festival moeten behouden."

Cees, Ivo, Luuk en Freek, vier vrienden uit Groesbeek, hebben zojuist een rondje bier gekocht bij de bar op het Stadseiland. Voor 14,40 euro. "Ik ben nu 28 jaar en in de tien jaar dat ik bier drink is de prijs verdubbeld. Dat is toch onvoorstelbaar", zegt Cees. "We hebben thuis al wat gedronken en hebben ook blikjes mee de stad ingenomen", vult Ivo aan. "We zijn met twee studenten en twee mensen die werken, maar zeker voor die eerste twee is het veel geld. Ze moeten trouwens net zo veel rondjes geven, hoor!"

Zelf meegebrachte blikjes op de Vierdaagsefeesten. Ondanks dat er controles zijn op de evenementenlocaties, neemt menigeen ze mee. Foto: Gerard Verschooten

'Het is ook gratis entree'

Annemiek, Onno, Twan en Nadja, twee stellen uit Lent met jonge kinderen, begrijpen wel dat de horecaprijzen op het stadseiland en de rest van de stad zo hoog moeten zijn. "Anders zou dit allemaal niet te betalen zijn", volgens Annemiek. "Het is hier ook gratis entree. Zeker als we met kinderen gaan, is dit onze thuishaven." Nadja: "Toen we jonger waren, we woonden bij De Lindenberg, dronken we eerst ook flink wat thuis, omdat het anders te duur voor ons zou zijn. Nu hebben we dat breder en betalen we wat gemakkelijker.""Maar toch kost zo'n raketijsje dan nog wel een knaak", aldus Onno.

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het Hunnerpark, waar bewakers elke bezoeker controleren op eventueel meegenomen blikken of flessen. Iedereen levert het zonder morren in. Behalve dan zaterdagavond die ene bezoekster die zelfs een flesje deodorant van de bewaking in de vuilcontainer moest gooien. "Dat verdom ik."

Een bier van de tap én een biertje uit blik:

Anneloes van den Hurk uit Den Bosch - 'ik heb lang in Nijmegen gewoond' - loopt met én een beker bier en een plastic verpakking met blikjes de Nijmeegse binnenstad in. "Ik zou me té schuldig voelen als ik alleen maar blikjes mee zou nemen", vertelt de 28-jarige die vorig jaar nog de Vierdaagse liep. De consumpties die aan de vele bars worden verkocht maken het namelijk mogelijk om de feesten gratis toegankelijk te houden en de artiesten te kunnen betalen.

Maar ze is net klaar met studeren en leeft nog een studentenleven. Dus: weinig budget, al denkt ze deze week toch al snel een paar honderd euro uit te geven. "Maar zoals je me hier zit, met een biertje en de blikjes, is precies mijn leeftijd: één been in het studentenleven, één been volwassen."

De strategie de komende dagen: geregeld een beker bier kopen en af en toe een beetje bijvullen met bier uit blik. Omdat 3,60 euro voor een biertje haar eigenlijk toch te gortig is. "Al betaal je dat in Den Bosch in sommige kroegen voor een fluitje ook." En in Nijmegen krijg je er gratis een enorm feest bij, vullen haar vriendinnen aan. "Dat mag wel wat kosten dan."

Anneloes, omringd door vriendinnen, loopt met een beker en bier en een blik bier de feesten in. Foto: DG