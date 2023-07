Nederlandse topauteurs reizen naar oorlogsgebied Oekraïne

'Schrijvers, rugbyers en roeiers' gingen deze week naar Kyiv om terreinwagens en hulpgoederen naar het Oekraïense leger te brengen. Onder aanvoering van Nederlandse schrijvers Jaap Scholten, Tommy Wieringa en Jelle Brandt Corstius vertrokken ze vanaf een jachthut buiten Enschede. 'Het Spaanse burgeroorloggevoel.'

"Alles wat duur is, moet in die auto", zegt Jaap Scholten en hij wijst resoluut naar een legergroene Land Rover. Met zijn andere hand klopt hij op een kartonnen doos. "En dit kan in welke auto dan ook die op slot kan." Ook die terreinwagen, een Mitsubishi Pajero, is legergroen en heeft een tijdelijke kentekenplaat uit Niederösterreich.

De auto's dragen ook het logo van Protect Ukraine, de stichting die Scholten samen met vrienden heeft opgericht om met vreedzame middelen het Oekraïense leger te steunen in de strijd tegen de Russische inval.

Op deze doordeweekse dag rond lunchtijd is in en rond een jachthut in het hart van Twente een gezelschap verzameld dat zeven van deze terreinwagens, gevuld met materialen als verband, naalden, helmen, kogelvrije vesten, walkie talkies, handschoenen naar Kyiv gaat brengen. "Ik had naar het front gewild", vertelt Scholten, "maar mijn zoons vonden dat wat al te stoer. Rustig aan, pa. Hoe vaak zijn de rollen tussen vaders en zonen niet juist omgekeerd?"

Jaap Scholten (59) is niet de enige schrijver in deze equipe. Tommy Wieringa, sinds jaar en dag bevriend met Scholten, en Jelle Brandt Corstius gaan ook mee. Nog weer andere auteurs steunen deze actie van harte, maar kunnen om hun moverende redenen niet mee.

Operatie Barbarossa

"Hier komt iets samen", glundert Scholten. Hij bekijkt de groep. "Schrijvers, rugbyers en roeiers. Ze willen allemaal mee en zich inzetten voor Oekraïne. Voor mij is dit het Spaanse burgeroorloggevoel."

Tommy Wieringa (56) maakt voorin het logboek dat wordt aangelegd een soortgelijke vergelijking: 'Op een mooie dag in juli vertrokken wij naar Kyiv. Operatie Barbarossa maar dan anders. Good goan, Tommy W.'

Toen de benzinetank van een van de auto's losschoot, haalde een vriendelijke Oekraïner een stuk ijzerdraad uit zijn schuurtje. Handig, maar het herstelwerk moest door de schrijvers zelf worden verricht. Foto: Jaap Scholten

Waarom doen schrijvers dit? Het aloude engagement? "In de eerste plaats omdat ze tijd hebben", antwoordt Wieringa. Hij heeft net zijn nieuwe roman klaar, Nirwana, die in september verschijnt. Het serieuze antwoord volgt meteen: "Nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Het genereert aandacht. Als mensen zoals ik hun mond houden, wat gebeurt er dan? Men denkt dat het ver weg is, maar het is om de hoek. Wat moet er gebeuren opdat we wakker worden, dat het indaalt? Het moet op de agenda blijven. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar elke druppel telt."

De afwezige Pieter Waterdrinker fulmineerde al eens dat er in de letteren en onder schrijvers nauwelijks verontwaardiging is. Zelf publiceerde hij Van huis en haard, een dagboek bij de Russische inval. "We maken ons in Nederland over heel veel dingen druk, maar de oorlog in Oekraïne speelt in de literatuur hooguit op de achtergrond mee, maar eigenlijk is men al snel verveeld", zei hij. Wieringa herkent dit, maar zegt ook: "We zijn altijd in tijden van oorlog. Het is dit keer alleen de afstand die verschilt. We hebben onze oorlogen geëxporteerd. Nigeria en Kameroen zijn ook onze oorlogen."

Land van anarchisten

De schrijvers hier hebben altijd een band met Oekraïne gehad. Jaap Scholten woont in buurland Hongarije, Ruslandkenner Jelle Brandt Corstius maakte diverse programma's over het land en Wieringa reisde vaak in die contreien rond. "Ik ken Oekraïne een beetje en ik heb het altijd een geweldig anarchistisch land gevonden, waar we nog best wel zorgen mee zullen krijgen. We krijgen er enorm mee te stellen, ik heb nog nooit een land met zoveel anarchisten ontmoet. Die laten zich nooit onder het juk van Brussel brengen. Ik ben heel nieuwsgierig naar de toekomst, hoe dat zal gaan."

Over die toekomst maakt Jelle Brandt Corstius (45) zich geen illusies. "We zouden in Rusland een nieuwe documentairereeks gaan maken. In april 2022 zouden we gaan, alle plannen waren al klaar. Toen viel alles in elkaar. Ik moet mezelf opnieuw uitvinden."

'Rusland is de agressor'

Deelname aan dit hulpgoederentransport betekent voor hem, zoals hij het uitdrukt 'het verbranden van al mijn schepen met Rusland'. "Eigenlijk vind ik dat niet erg. Ik zie mezelf niet meer teruggaan naar Rusland, in welk scenario ook. Het is voorbij. Er is één agressor en dat is Rusland, dat valt een ander land binnen. Het is niet zo moeilijk. Er kan niets goeds komen uit deze oorlog voor Rusland en de Russische bevolking. Daar gaat nog een hele generatie overheen. Poetin is een product van Russisch imperialisme en dat is al honderden jaren aan de gang. Als Poetin maar weggaat, komt alles goed, wordt gezegd, maar dat vraag ik me af. Dan heb je een volgende die aan landjepik doet. Het is een uitzichtloze situatie in Rusland. Daar word ik wel verdrietig van. Of het ooit anders wordt? Als je me een maand geleden had gezegd dat er een opstand was in Rusland en ze tot aan Moskou reden, had ik je uitgelachen. Zo is het wel. Er kunnen heel onverwachte dingen gebeuren."

Jaap Scholten: "Als die oorlog voorbij is, moet je de relatie met Rusland normaal proberen te maken. Maar het is een speciaal land. Zo'n land verandert niet zomaar even. Het is vergiftigd door twintig jaar propaganda."

Hij schreef al over de oorlog in Oekraïne in het boek Drie zakken dameskleding, twee cakes Kyiv en een sniper. Het boek waar hij nu, tussen deze activiteiten door, aan werkt gaat over de verheerlijking van vervlogen tijden in Oost-Europa. "De nostalgie naar hoe goed het vroeger was, leeft daar heel sterk. Al die keizerrijken die 100 jaar geleden vergaan zijn. Het Ottomaanse, het Russische en Habsburgs-Oostenrijkse, dat leeft heel sterk. Het is een waanidee dat vroeger alles beter was. Onzinnig."

Auto's uit Zweden

Maar eerst is er vandaag. Verzamelen, de auto's volpakken, een schema maken voor wie stuurt, de apparatuur testen, proviand verdelen. En gaan. Scholten: "Nu is het essentieel dat er gewonnen wordt. Je moet het leger gewoon helpen." Hij draagt nog een laatste doos naar een four-wheel drive. "De meeste van deze auto's komen uit Zweden. Een kleinzoon van een verzetsman uit Friesland heeft ze fanatiek verzameld. De onverzettelijkheid van de familie heeft zich in hem voortgezet."

Jelle Brandt Corstius heeft lang getwijfeld om mee te gaan. "Ik ben niet neutraal in deze oorlog, want ik zie dit ook als een bedreiging voor heel Europa. Het is wel iets waar ik mee worstel, want ik ben ook journalist en als journalist hoor je zo neutraal mogelijk te zijn. Maar ik ben ook mens en ik ga mee als mens."

Zo kan hij iets heel concreets doen voor de Oekraïense bevolking, zegt hij. "Ik ben natuurlijk al bezig met die oorlog sinds dag 1. Soms is het frustrerend om niets terug te kunnen doen en dit is wat Oekraïners nodig hebben in deze oorlog."

Een moment van spanning

Hij staat op om een rantsoen te maken. De andere mannen in het gezelschap - "Waar zijn de vrouwen eigenlijk?", roept iemand schertsend - zitten aan de lunch. Broodjes kaas, aardappelsalade. Met volle mond is het lastig praten, maar er hangt ontegenzeggelijk een spanning rond dit moment. Hoe je het ook wendt of keert, straks gaan ze oorlogsgebied in.

Tommy Wieringa verwoordt het zo: "Het is relatief rustig en de kans dat er een kruisraket aan komt met jouw naam erop is zo klein. Verwaarloosbaar. Dat gezegd zijnde: ik heb de zorgeloosheid van de reiziger, maar mijn gezin heeft de zorgen van de achterblijvers."

De reis gaat in vier etappes. Vanavond stoppen ze achter Berlijn en in de dagen erna gaat het via Lviv, de geëigende route, naar Kyiv.

Een boost voor het moreel

Dit wordt Jaap Scholtens vierde reis diep Oekraïne in. Hij is eerder spullen wezen brengen namens Protect Ukraine. "De auto's gaan naar het front. Dat is de hel. De mensen die je daar tegenkomt, zijn mensen zoals jij en ik. Tot anderhalf jaar geleden hadden ze een of andere baan - taxichauffeur, tandarts, journalist - en ze lopen nu met een Kalasjnikov door het bos op de vijand af. Om iemand dood te schieten of zelf gedood te worden. Het is gruwelijk. Het is te hopen dat het zo snel mogelijk eindigt. Daarvoor zet ik me in. Dit is een boost voor het moreel. Nu zijn het schrijvers, rugbyers en roeiers die hun steun tonen en omzetten in concrete hulp. Het geeft de Oekraïners hoop en laat zien dat ze er niet alleen voorstaan."

Zaterdag, aan het eind van de middag belt, Jaap Scholten. "We zijn er. Het is allemaal goed gegaan. Het is goed om hier te zijn."

Schrijvers, rugbyers en roeiers vertrekken vanaf een jachthut in Twente naar Kyiv. "Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar elke druppel telt." Foto: Wouter Borre