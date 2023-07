Intesar vluchtte uit Bagdad en heeft pensioen in Borculo

Ze had een eigen praktijk in Bagdad, maar Intesar Auda (66) gaat nu in Borculo als tandarts met pensioen. Het opmerkelijke verhaal van de succesvolle integratie van een Arabische vrouw, die met twee kleine kinderen uit Irak vluchtte. 'Mijn leven was niet altijd makkelijk.'

Kijk, wijst ze naar een grote zwart-witfoto aan de wand van de behandelkamer in de Borculose tandartsenpraktijk. Daarop poseren 250 studenten van de universiteit in Bagdad in 1978 met hun hoogleraar trots voor de fotograaf. "Daar ben ik", wijst ze naar een jonge vrouw, zonder hoofddoek, tussen vele andere moderne Arabische vrouwen en mannen.

Eigen praktijk in Bagdad

Intesar werd in september 1956 geboren in Irak. "Ik wilde eigenlijk geneeskunde studeren, het werd uiteindelijk tandheelkunde. Het Irakese onderwijs was toen modern, hoogstaand en gratis. Je moest in ruil daarvoor wel in Irak werkzaam blijven als tandarts. In 1978 studeerde ik als trotse, 22-jarige, jonge vrouw af. Ik opende een eigen praktijk in Bagdad en was er ruim achttien jaar tandarts."

De foto van de universiteit in Bagdad uit 1978, waarop Intesar Auda trots poseert bij haar afstuderen. Foto: Arjan Gotink

Maar in 1996 moest ze het land ontvluchten. Het werd te gevaarlijk. "Mijn man was hoogleraar en openlijk zeer kritisch over dictator Saddam Hussein. Mijn hoog opgeleide broers en familie waren ook al naar het buitenland gevlucht. We liepen gevaar. Ik ben toen via Syrië het land uit gevlucht. Samen met mijn twee kleine dochters van vijf en drie jaar oud."

Traumatische vlucht

Ze wordt emotioneel als ze terugdenkt aan die gevaarlijke, traumatische vlucht en begint 27 jaar na dato weer te trillen. "Bij de Syrische grens werden we ondervraagd. Niet alleen ik, maar ook mijn kleine meisjes. Ik was zo bang! Voor mijn man was vluchten via Syrië te gevaarlijk. Ik heb twee jaar lang niets van hem gehoord. Hij is uiteindelijk via de Koerden in het noorden Irak ontvlucht." Verder wil ze weinig kwijt over deze moeilijke periode.

Intesar Auda (toen 51) met haar assistentes Najat Hamawandi die even patiënt speelt voor de fotograaf en vriendin en assistent Nel Hillen in 2008. Foto: Wouter Borre

Stage bij tandarts in Enschede

Intesar wilde eigenlijk naar haar gevluchte familie in Denemarken, maar kwam in Nederland terecht. "Daar stond ik dan met twee kleine kinderen in een land waarvan ik de taal niet sprak." Via asielzoekerscentra in onder meer Leiden en Drachten kwam ze uiteindelijk in Eibergen. "In die witte huisjes op De Maat. Ik heb daar enorm veel hulp gehad van ontzettend lieve mensen, die ik kende van de basisschool van mijn kinderen. Ik heb Nederlands geleerd en wilde weer als tandarts aan de slag, maar dat was niet zo eenvoudig. Gelukkig kon ik via-via stage lopen bij tandarts Degen in Enschede. Die heeft mij enorm geholpen om mijn papieren te krijgen."

Tandarts Middelhof in Borculo

Vanaf 2000 mocht ze officieel als tandarts aan de slag in Nederland: eerst werkte ze in Enschede en later in Losser. In 2008 kon ze de praktijk van tandarts Middelhof in Borculo over nemen. "Dat was zeker in het begin niet makkelijk. Ook vanwege de taal. Mensen spreken hier Achterhoeks dialect en waren ook niet gewend aan een buitenlandse tandarts. Maar ik heb toch in vijftien jaar een praktijk kunnen opbouwen met nu 2000 patiënten."

Tandarts Intesar Auda met assistente Caroline Hannaart in de praktijk in Borculo. Beiden stoppen op 1 augustus als de praktijk wordt overgenomen door hello.smile Foto: Arjan Gotink

Intesar verhuisde naar Hengelo, omdat ze het stadsleven miste en daar meer Irakese gezinnen wonen. Ze vroeg haar vriendin Nel Hillen uit Eibergen, die ze kende van basisschool Op d'n Esch, om als assistente in de Borculose praktijk te komen werken. "Ze heeft me zoveel geholpen, ik wilde wat terug doen. En ze is gebleven, vijftien jaar lang. En ze blijft hier ook werken."

In Irak kwamen mensen alleen bij pijn

De verschillen tussen haar praktijk in Borculo en Bagdad? "In Irak kwamen mensen niet voor controle, zoals hier. Alleen als ze pijn of klachten hadden. Soms had ik één patiënt op een dag, soms twintig. Als het regende bleef iedereen thuis en kon ik de praktijk wel sluiten. Er waren ook geen vaste prijzen. Bij arme mensen rekende ik een klein bedrag, bij rijke mensen veel meer. Soms betaalden ze met cadeaus. Meestal wilden ze onderhandelen over de prijs. Daar werd ik zo moe van! Ik ben blij, dat dit hier beter geregeld is!"

Hilarische toestanden door taalmisverstanden

Taalmisverstanden zorgden in Borculo soms voor hilarische toestanden. "Bij een vulling vraag ik meestal om even de mond even dicht 'te klappen', zodat ik met een papiertje er tussen kan zien of íe goed aansluit. Toen ik dat aan een meisje in de stoel vroeg, begon ze in haar handen te klappen", vertelt ze lachend. En zo zijn er meer anekdotes van Berkellandse boeren die zelf hun tand al getrokken hadden of vroegen om zonder verdoving een kies te verwijderen.

Beste en liefste tandarts

Intesar betekent in het Arabisch victorie. De Irakese vrouw doet die naam in haar veelbewogen leven eer aan. Gevlucht, gevochten, succesvol geïntegreerd en geslaagd in een voor haar vreemde samenleving. Ze is geliefd bij haar patiënten blijkt uit het afscheidsboek in de wachtkamer, vol persoonlijke en lieve woorden. "U bent de beste en liefste tandarts, die we ooit gehad hebben", schrijft een patiënt. En een kind: "Wat jammer dat u weg gaat, we gaan u missen." Ook krijgt ze bloemen, kaarten en zelfs taarten als afscheidscadeau.

Praktijk wordt overgenomen

Per 1 augustus wordt haar praktijk overgenomen door hello.smile. Een naam die volgens haar het tandartsenvak goed samenvat: "Mensen komen met pijn binnen en gaan met een lach weer weg. Mooi toch? Waarom ik dan stop? Ik word in september 67: tijd om met pensioen te gaan en te gaan genieten van het leven. Na vijftien jaar is het goed geweest. Ik verhuis naar Den Haag. Daar wonen mijn dochters ook en misschien word ik wel oma. Verder wil ik graag veel gaan reizen. Terug naar Irak? Nee, dat zou ik in mijn hart wel willen. Maar het is me te gevaarlijk, te instabiel. Van Bagdad naar Borculo is een wereld van verschil. Maar het is hier wel een veilige wereld."