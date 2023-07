Vierdaagse verstoort bedreigde diertjes? 'Ridicuul'

'Ridicuul!' En: 'Waar gaat het over?' Jaap Dirkmaat, één van de meest fanatieke natuurbeschermers in Nederland, vindt het onzinnig dat de organisatie van de Nijmeegse wandelvierdaagse een duur onderzoek moest laten verrichten, om te kijken of de ruim 40.000 wandelaars enkele bedreigde diersoorten zouden storen.

Ruim 20.000 euro was de stichting 4Daagse er aan kwijt om zo'n 'ecologische quickscan' te laten verrichten voor de vier marsdagen. Het heeft tot enkele kleine aanpassingen geleid.



Er is een toiletpost verplaatst bij een broedplaats van de gele kwikstaart, ergens tussen Grave en de Hatertse Vennen. Het onderzoeksbureau adviseerde om hekken te plaatsen bij een plek in Malden waar dassen in de buurt leven, maar de Vierdaagse koos voor afzetlinten omdat die het gebied minder verstoren. De hekken hadden met vrachtwagens gebracht moeten worden. Tot slot rijdt de organisatie minder met wagens in de nachtelijke uren en meer overdag.

Marsleider ergert zich aan hoge kosten

Marsleider Henny Sackers toonde zich onlangs vooral geërgerd over die hoge kosten die zijn vrijwilligersorganisatie daarvoor moest maken. "We staan erachter dat we rekening met de natuur houden en vinden ook dat we aanpassingen moeten doen indien nodig", zei Sackers. "Maar we moesten wel een bureau inhuren dat al snel 5-cijferige bedragen vraagt. Dat geld komt dan niet ten goede aan de wandelaars en zijn voor kleinere organisaties als de onze lastig te dragen."

Jaap Dirkmaat van Das en Boom snapt de ergernis, ook al geldt hij al decennialang als de grote beschermer van onder meer de das. Dat is één van de dieren die door de Vierdaagse gestoord konden worden. "Zo'n onderzoek is alleen nodig en wettelijk verplicht als er iets nieuws gaat beginnen, maar de Vierdaagse bestaat al 104 jaar! Dan geldt het oud recht. Waarom zouden dan in één keer de bedreigde diertjes daar last van hebben. Ik schaam me er zelfs een beetje voor als natuurbeschermer."

Broedseizoen van vogel al lang voorbij

"Ze hebben het over de gele kwikstaart, maar het broedseizoen is al lang voorbij", fulmineert hij verder. "Ze hebben het over steenuilen en dassen, maar die laten zich door wandelaars die gedurende een paar uur passeren echt niet van de wijs brengen. De route gaat vrijwel alleen over verharde wegen, de dichtst bijzijnde dassenburcht ligt op 40, 50 meter. Misschien dat één zo'n dasje hoogstens een keer denkt: hee, wat ruik ik daar?"

De quickscan werd verplicht gesteld door de provincie Gelderland. De ergernis van Dirkmaat is groot, omdat hij de afgelopen maanden twee keer tevergeefs bij de provincie ageerde tegen vergunningen die waren afgegeven.

"Een nieuwe mountainbikeroute door het bos mocht wel, terwijl daar 365 dagen van het jaar de natuur wordt verstoord, bij de Vierdaagse maar één dag. Op een terrein gebied waar dassen, steenmarters, zandhagedissen en nog veel meer dieren leefden, is een noodopvang voor asielzoekers gepland. Er hoefden alleen een kamerscherm neergezet te worden, als maatregelen. Dan zouden de dieren het niet zien en horen, maar ruiken dan? Dassen kunnen tien keer beter ruiken dan een hond, dus die zijn meteen al vertrokken toen de eerste vrachtwagens arriveerden."

