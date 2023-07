Vakantie: 1.000 kilometer verder een stukje Nederland

Het Friese echtpaar Jannie en Broer van der Werff is neergestreken op camping RCN Port l'Epine in Bretagne in Frankrijk, net als Milou en Wibo uit Breda. Een camping waar ze zowel Frans als Nederlands spreken, en waar de kroketten, frikandellen en bitterballen op het menu staan. 'We hebben pindakaas van huis meegenomen.'

Ze kozen vooral voor de camping omdat er Nederlands personeel is. "Nou ja, als er dan iets is, dan kan je het wel gewoon aan de mensen vragen", aldus Broer. "Je kunt iedereen verstaan. Dat voelt fijn", aldus Jannie. Broer wijst naar de toiletten en grinnikt: "Met Nederlanders weet je in ieder geval ook dat het sanitair schoon is."

De camping heeft 160 plaatsen en daarvan wordt in de zomer ruim 90 procent bezet door Nederlandse vakantiegangers - vooral jonge gezinnen. In het voor- en naseizoen is 40 procent van de gasten Frans. Tussen de parasol-dennen en de bloeiende hortensia's staan luxe huisjes, mobilhomes, glamping-tenten en kleine tentjes. En overal zie je Nederlandse kentekens.

De bewegwijzering naar de speelplaatsen en naar het zwembad is in het Frans én Nederlands. Bij de receptie spreken ze Frans én Nederlands. "En op de menukaart hebben we frikandellen, kroketten en bitterballen staan", vertelt beheerder Mark de Jong lachend. "En ook vegetarische kroketten!"

De gasten vinden vooral de Nederlandse taal fijn. "Dat voelt vertrouwd voor ze. Ze voelen zich er veiliger door, en voor de kinderen is het makkelijk: die kunnen allemaal met elkaar spelen en praten."

De Nederlandse vakantieganger verandert wel. In het campingwinkeltje staan geen 'typisch' Nederlandse producten meer. Wel basmatirijst en telefoonopladers. "En in ons camping-restaurant zijn het vooral de kinderen die nog friet en kroket bestellen", zegt De Jong. "De ouders willen gewoon lekker Frans eten. Wij hebben heel veel lokale specialiteiten. Mosselen halen we twee dorpen verderop. Dat is wat Nederlanders het meest eten."

Milou (36) en Wibo (36) knikken driftig. Ze komen uit Breda en zijn twee weken op de camping met hun kinderen Fien (3) en Raf (1). Op het terras worden een biertje, een rosé en twee appelsap besteld. "Wij zijn niet zo van de kroketten, hoor", zegt Milou. "Ik neem liever de calamares die hier op de kaart staan. Of de mosselen, ja." Wibo: "Dat ze hier Nederlands spreken is wel handig: als je iets bestelt, verstaan ze je ook. En ze hebben goed bier!"

Het gezin kent Frankrijk van eerdere vakanties, maar deze plek aan zee in Bretagne is vanaf nu favoriet. "Geef de kinderen op het strand een schep en een emmer en je bent klaar. Als zij plezier hebben, hebben wij rust", zegt Wibo. "We staan 's morgens op, kopen een croissantje en je gaat nadenken wat je die dag wilt doen." Milou: "Het is zalig! De tijd vliegt voorbij."

Het hoeft allemaal niet zo Nederlands te zijn, zeggen ze. Hoewel. "We hebben pindakaas van huis meegenomen", aldus zegt Milou. "Voor de kinderen." Wibo: "Nou, die pindakaas eten we zelf ook wel, hoor. Het Franse stokbrood vind ik niks. Na een half uur heb je al weer honger! Doe mij maar meergranenbrood." Milou: "Maar die Franse chocoladebroodjes zijn wel zalig!"

Prijslijst



Stokbrood: 1,40 euro

Friet: 2,70

Bitterballen: 6,50 (voor 8)

Frikandel: 2,50

Kroket: 2,90

Beheerder Mark de Jong wandelt ondertussen als een joviale Hollandse gastheer langs de tafeltjes en maakt met iedereen een praatje. "Veel mensen komen elk jaar terug."

In het voor- en naseizoen spreekt hij ook Franse toeristen. Gevraagd naar het verschil tussen Nederlanders en Fransen, zegt hij lachend: "Onze Nederlandse gasten vragen me vaak: hoe vind ik het fietspad naar dit of dat stadje? Dat vragen Fransen nooit. Die weten dat er hier nauwelijks fietspaden bestaan!"

Uitgaven

Milou en Wibo laten in Bretagne de teugels financieel een beetje vieren. "Je bent op vakantie: dan ga je niet op elke euro letten."

Wibo: "De reis met de auto hierheen kostte zo'n 230 euro aan benzine. Dat is best redelijk. Vliegen is een stuk duurder, haha."

Op de camping huren ze een huisje. Ze zaten nog net in het voorseizoentarief. "Dat was 750 euro in de week. Dat is zo'n 100 euro per dag en dat is eigenlijk al jaren wat we een beetje als budget aanhouden." In het hoogseizoen kost hetzelfde huisje 1600 euro per week. "Dat is mij te veel", zegt Wibo.

Milou: "Aan boodschappen en zo geven we in die twee weken misschien 800 euro uit." Wibo: "Nou, best iets meer, hoor. We gaan toch regelmatig uit eten met de kinderen, we doen elke drie dagen boodschappen, dus volgens mij komen we ver boven de 1000 euro uit."