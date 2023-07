Bestaat deze persoon echt? Door AI is het niet meer te zien

We zijn gewend aan liegen met woorden. Door kunstmatige intelligentie (AI) kan dat nu ook met beelden. Daar moeten we ons op voorbereiden.

Bekijk de bovenstaande foto. Ziet u welk gezicht echt is en op welke afbeelding een niet-bestaand persoon staat, gemaakt met AI? Het antwoord is te vinden onder dit artikel, maar ook al heeft u de vraag goed beantwoord, het zal waarschijnlijk een gok zijn geweest. Alleen een zeer goed geoefend oog kan het verschil waarnemen.

Software met AI kan al langer levensechte foto's in elkaar zetten van personen die niet bestaan. De laatste paar maanden is die software sterk verbeterd en makkelijker te gebruiken. Iedereen met een beetje interesse in digitale technologie kan nu foto's construeren die niet echt zijn.

Dat gaan we merken. Zoals we nu bij een portretfoto ons al snel afvragen: 'Zit daar een filter overheen om rimpels te verwijderen', zo zal binnenkort de gedachte zijn: 'Is deze foto echt, of nep?'

Beelden vertellen de waarheid

De gedachte 'echt of nep' is niet nieuw in de online wereld. Denk aan de mail van een bankmedewerker die om uw gegevens vraagt omdat er een erfenis wacht van een ver familielid. Bekend zijn ook de berichtjes via WhatsApp van een zogenaamde zoon die een nieuw telefoonnummer heeft en om 500 euro vraagt. De meeste mensen trappen er niet meer in, omdat we vertrouwd zijn geraakt met valse voorstellingen via woorden. Bij beelden ligt dat anders. Beelden zijn voor velen de waarheid, bewijs. Dat gaat veranderen.

Als een nieuwe technologie verschijnt, zijn mensen zich nog niet bewust wat het kan doen. Dat is de gevaarlijkste periode, zei de Amerikaanse wetenschapper Carl Bergström in het Amerikaanse magazine The Verge. Bergström is een van de initiatiefnemers van de website WhichFaceIsReal.com, waar bezoekers kunnen raden welke portretfoto's echt zijn en welke niet. De site moet mensen bewust maken van wat er mogelijk is, "net zoals de meeste mensen bewust werden gemaakt dat je een afbeelding kunt fotoshoppen."

WhichFaceIsReal bestaat al een paar jaar, maar de noodzaak tot bewustwording is actueler dan ooit nu 'foto's' van niet-bestaande mensen zo eenvoudig te maken zijn. Dat kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de advertenties die mensen zien, en voor de modellen die voor de advertenties zijn gefotografeerd.

Sinistere doelen

Moeten mensen echt weten dat de persoon die hen bijvoorbeeld toelacht op een advertentie of in een informatiebrochure echt bestaat? "Ja, dat vind ik wel", zegt Natali Helberger, hoogleraar recht en digitale technologie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar draait alles om vertrouwen in de informatie die mensen zien. "Als een foto is gemaakt met AI, moeten we dat altijd weten. Nu zijn foto's van niet-bestaande personen in advertenties nog niet het ergste. Je kunt met AI-beelden veel sinistere doelen nastreven. Verspreiding van desinformatie bijvoorbeeld om politieke processen te beïnvloeden."

Tijdens verkiezingen bijvoorbeeld. Kwaadwillenden kunnen dan nepberichten laten schrijven, inclusief nep-foto's, of nep-video's. Of de polarisatie aanwakkeren door van bepaalde groepen misleidende beelden te verspreiden. Als er maar voldoende mensen zijn die deze desinformatie delen, blijft er altijd iets hangen, ook nadat de informatie is ontmaskerd als nep.

"Een van de grote risico's met desinformatie is dat het vertrouwen in berichtgeving en informatie verdwijnt", zegt Helberger. Wie niet kan vertrouwen op de echtheid van tekst, foto's of video's, kan onverschillig worden want ach: die foto zal toch wel nep zijn. Dat soort onverschilligheid kan volgens Helberger schadelijk zijn voor de democratie.

2. Wie van de twee bestaat echt? Foto: Wichfaceisreal

Weerbare democratie

De democratie zal dus weerbaar moeten zijn tegen desinformatie met AI-beelden. Dat begint bij de burgers zelf, die nieuwe vaardigheden moeten leren, stelt Helberger. Of eigenlijk, een andere mentaliteit moeten ontwikkelen.

"Wij moeten niet alles vertrouwen wat we zien", zegt Helberger. "Als mensen denken dat alles dat ze op TikTok zien echt is, hebben we een probleem. We moeten ook leren zelf aan fact-checking te doen en op zoek te gaan naar betrouwbare bronnen om iets te verifiëren. Als er voor bepaalde informatie nergens een betrouwbare referentie is te vinden, of iets klinkt als te mooi om waar te zijn, dan moeten we beseffen dat er iets niet klopt. Traditionele media hebben een belangrijke taak om desinformatie tegen te gaan. Zij zijn professionele factcheckers die betrouwbare informatie moeten produceren. Ook belangrijk is dat mensen goed nadenken voordat zij informatie op sociale media delen. Eerst kijken of het klopt, dan pas delen."

AI zorgt er niet alleen voor dat het onderscheid tussen nep en echt nagenoeg onzichtbaar is, het kan volgens Helberger ook helpen dat onderscheid weer zichtbaar te maken. "Dat wordt nogal eens vergeten omdat de aandacht altijd uitgaat naar het gevaar", zegt Helberger. "Er wordt meer en meer aan technische oplossingen gewerkt om de echtheid van foto's te verifiëren. AI kan dus onderdeel zijn van de oplossing. Wat niet wegneemt dat deze oplossingen nooit perfect zijn."

Nep wordt steeds geloofwaardiger

De boodschap van Helberger, wees niet te goedgelovig, is ook bedoeld als waarschuwing tegen criminelen. Zij kunnen AI inzetten voor phishing-mails, appjes en nepprofielen op datingsites om zo mensen te beroven of te chanteren. Nu zijn de meesten wel bekend met deze vormen van nep, maar criminelen hebben met AI nieuwe instrumenten in handen om nep geloofwaardiger te maken en grootschaliger in te zetten. Ze hebben geen echte personen meer nodig die zich op bijvoorbeeld datingsites voordoen als iemand anders, dat kunnen geavanceerde chatbots ook.

Om de democratie en burgers te beschermen, moet de wetgever in actie komen. Europa werkt aan de AI Act, een nieuwe wet die onder meer gaat over de verplichting om transparant te zijn over de herkomst van zowel tekst als beeld. "Zo'n Europese transparantieverplichting zal niet voldoende zijn om de echt kwaadwillenden tegen te houden", zegt Helberger. Er is meer nodig.

Verplichting voor grote bedrijven

Helberger vindt dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij platforms waarop nepinformatie wordt gedeeld. Sites als Google, Facebook en datingsites bijvoorbeeld. "Daar hebben we ook wetgeving voor. Dat is de Europese Digital Services Act. Die verplicht grote platforms en zoekmachines om hun systemen te controleren op schadelijke informatie en fundamentele rechten van burgers te beschermen."

Maar wie controleert dat? "Ja, dat is inderdaad een grote uitdaging", stelt Helberger. "Dat moeten instanties doen als de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument & Markt. Maar dan moeten zij daar wel de middelen voor krijgen, met technische experts en andere specialistische medewerkers. Ik vind het heel belangrijk om daarin te investeren."

Antwoorden:

1. De foto rechts is van een bestaand persoon. De foto links is gemaakt met AI.

2. De foto links is van een bestaand persoon. De foto rechts is gemaakt met AI.