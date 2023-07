Wonen op het water is vrijheid, maar ook hard werken

Honderden meters uitzicht, geen klagende buren, leven met de seizoenen: wonen op het water is vrijheid, vinden deze bootbewoners.

Ed Berger (74) kocht acht jaar geleden een oude haringkotter op de sloop. Na twee jaar klussen was het schip bewoonbaar. Ze ligt nu aan de Panamakade.

"Ik kom uit Venlo en de allereerste keer dat ik Amsterdam binnenkwam, reden we langs de Amstel en hoorde ik van een medepassagier: 'Daar wonen mensen, op de rivier.' Dat vond ik een te gek idee. Geweldig. Mijn eerste woonboot was een oude tjalk op de Da Costakade. Die heb ik gekocht met mijn toenmalige vriendin, zonder dat ik enig ­verstand had van boten. De tjalk was dan ook behoorlijk rot en slecht geïsoleerd. Het voelde op een gegeven moment wel heel erg klein en gammel. Toen heb ik via via een ligplaats gekocht op de Keizersgracht en daar een woonark gebouwd. Ik kreeg de hele buurt in mijn nek, de buren wilden me weg hebben, maar dat ding ligt er nog steeds. Ik heb er ruim zes jaar gewoond. Een groot nadeel van water is dat het heel gehorig is. Op het laatst stond ik op het punt om lege bierflessen naar alle rondvaartboten en wat er voorbijkomt te gooien. Zo klaar was ik met die kermis in de binnenstad."

"Ligplaatsen zijn het belangrijkste. Boten zijn er zat te koop, maar een ligplaats vinden is lastig. Kijk, met een ark is niets mis, daar kun je prima op wonen, weinig onderhoud, helemaal oké. Maar het is gewoon een appartement op het water. Ik wilde een schip. Deze haringkotter vond ik op de sloop in Haarlem. Er zijn nog maar weinig van die oude haringkotters. Dit is een soort monument, daar moet je zuinig op zijn."

"Ik vind wonen op het water van toegevoegde waarde. Water leeft, water beweegt. Je leeft op een boot heel erg met de seizoenen. Kijk om je heen, ik woon in Amsterdam en heb driehonderd meter vrij uitzicht over het water. Wie heeft dat?"

"Een schip heeft absoluut een aantal nadelen. Het is meer onderhoud en meer werk dan een huis. Eén keer in de zes jaar moet ze naar de werf om te scheren en knippen: goed schoonmaken en weer opnieuw in de teer zetten. Dat is een dingetje. Ze moet erheen gesleept worden en weer terug, en als er opnieuw gelast moet worden, ben je een boel geld kwijt. Tussendoor blijf je bezig, het is nooit af. Wonen op een boot is net als het echte leven: een continu proces. Maar het is ook dankbaar werk. Als je verft, zie je meteen het resultaat. 'Koop een boot, werk je dood,' zeggen ze. Hier moet nog heel veel gebeuren, dus ik word heel oud."

Judith Siemons (34) is actrice, model, doet styling en maakt kunst. Samen met chihuahua Gabber verblijft ze op een kleine motorkruiser in Amsterdam Noord.

"Ik ben een stuk of acht keer verhuisd in Amsterdam voordat ik hier terechtkwam, maar ik had altijd moeite met aarden. Of er was gedoe met de buren, of lastige huisgenoten, of ik voelde me gewoon niet thuis. Hier was dat wél zo. Het is een stuk rustiger op het water. Toen ik net uit de stad kwam, moest ik erg wennen aan het onthaasten. Het lijkt in de stad wel alsof alles de hele tijd maar doorgaat. Hier merk je dat mensen 's middags liggen te dutten of gewoon even aan het niksen zijn. Ik heb hier ook minder fomo, merk ik. Tijdens de Aprilfeesten dacht ik: o, daar moet ik heen, iedereen is daar. Maar dan loop ik langs een bootje waarop mensen een biertje drinken in de zon en vervolgens zit ik daar de hele avond te chillen. En dat is eigenlijk ook prima. Bootmensen zijn een beetje excentriek, outlaws. Mensen die het net anders willen dan normaal, die op zoek zijn naar iets eigens."

"De boot is helemaal van mij. Ik kan gaan waar ik heen wil, kan weg wanneer ik wil; ik ben onafhankelijk. Tegelijkertijd heb ik veel contact met de mensen om me heen. Er is op het water meer saamhorigheid dan in de stad. We vormen hier echt een community, je zit toch allemaal in hetzelfde schuitje. Dat gaat van: 'Mijn koffie is op, mag ik wat van jou lenen?' tot 'Hoe is het eigenlijk met Paul, die heb ik al een tijdje niet gezien.' Iedereen heeft zijn eigen plek en je kunt je afzonderen als je dat wil, maar je bent ook écht samen. Campingvibes, maar dan als leefsituatie. Hier wordt nog gespeeld. Mensen hebben brommers, oude bakfietsen, skelters, sups."

"Toch is het leven op een boot ook minder romantisch dan het lijkt. Het is niet per se luxe; je bent constant aan het vechten tegen het vocht. Als ik hier in de winter mijn bed uitstap, is het buiten de dekens vijf graden. In de zomer is het juist weer bloedheet omdat de boot de hele dag in de zon ligt."

"Uiteindelijk vind ik het alle uitdagingen waard, door de vrijheid die ik ervoor terugkrijg en de rust en de ruimte. Als ik het 's ­winters zat ben, ga ik een paar dagen bij mijn zus slapen om te 'ontboten'. Maar dan heb ik al snel heimwee."

Fieke Nijman (36) woont met haar man Jaap (35), dochters Pip (7) en Moos (4), aanloophond Luna en de Italiaanse scheepskat Philou op een woonboot in de Prinsengracht.

"Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond en terug in Nederland kwam ik op een woonboot terecht, op de Lijnbaansgracht. Dat is tien jaar geleden. Daarna hebben we als gezin nog even in een klein appartement met één slaapkamer gewoond. Dat was prima, Pip sliep gewoon bij ons op de kamer. Maar toen werd ik zwanger van Moos en moesten we actie ondernemen. Jaap werkte achter de bar bij het café aan de overkant. De boot van de eigenaren was al een tijdje onbewoond, ze hadden geen zin in mensen die klaagden over overlast van het café. Wij hebben toen gezegd: 'Laat ons erin, van ons heb je geen last en we zoeken het zelf allemaal wel een beetje uit.'"

"Op een boot wonen geeft vrijheid, er is niks om je heen. Als ik bij vrienden binnenkom die ook kinderen hebben, zijn ze altijd aan het sussen. Denk aan de onderburen, denk aan de bovenburen. Dat hebben wij niet. Mensen zeggen altijd: 'O, lijkt mij zo druk, op de Prinsengracht.' Maar op de boot zit je een beetje in je eigen coconnetje."

"Bootmensen zijn een bepaald slag mensen. Het zijn rauwdouwers. Met een boot is er altijd wat. Je moet de dingen voor lief kunnen nemen. Dat ding roest onder je reet vandaan; één keer in de vijf jaar moet ze naar de werf en ben je je huis kwijt. En je bent voortdurend aan het vechten tegen vocht. Een vriendin van mij zei: 'Jij ruikt altijd naar caravan.' In mijn labielere fases denk ik soms: gewoon lekker een nieuw appartement. Maar in een appartement zou ik gek worden. Ik kan slecht stilzitten en op een boot is altijd wat te doen. Je bent ook snel het huis waar alles gevierd wordt. Met Oud en Nieuw duiken we met vrienden de gracht in, dat is traditie geworden. En met Pride staan hier tachtig man op het dak te dansen. Ik hoef niet weg, ik zit er middenin."

Bobby Kenninck (27) is muzikant en bokstrainer. Drie maanden geleden kocht hij een woonboot aan de Oostenburgergracht. Begin juli verhuisde hij samen met rottweiler/Duitse herder Buck naar zijn nieuwe huis.

"Het huis beweegt. Dat is wel echt even wennen. De eerste paar keer dat ik hier was, had ik af en toe last van vertigo. Nu voel ik het eigenlijk niet meer. Deze boot kwam op mijn pad. Mijn broertje woont op de woonboot hiernaast. Toen ik op het idee kwam om ook te gaan kijken naar een woonboot, heeft hij de vraag in een groepschatje gegooid. Deze lieve mensen wilden ervan af, dus mijn broertje, mijn ouders en ik zijn gaan kijken. Het was direct een match. Mijn ouders vonden het meteen een goed idee omdat ik dan geen buren had die ergens last van zouden hebben. Ik luister naar best wel zware punk en dat vinden ze toevallig aan beide kanten helemaal prima. De buurman weet echt heel veel over punk en mijn broertje is met mij opgegroeid, dus die is wel wat gewend."

"Ik kan al mijn werk op de boot doen. In de punt zit een studiootje, ik kan hier zelf mijn muziek opnemen. Nu hoef ik geen studio meer te huren of de hele dag op en neer te rijden met drumstellen in de auto. En ik geef hier buiten bokstraining. In principe woon je gewoon in een vrijstaand huis midden in de stad. Aan de overkant zit een bedrijventerrein. Niemand kijkt naar binnen, behalve af en toe een bootje dat langs komt varen. Dat is een groot voordeel. Je kunt naakt op je dak zitten zonder dat iemand daar last van heeft."

"Mijn huizen worden altijd een soort clubhuis voor vrienden. Dit is de per­fecte spot daarvoor, vooral nu het mooi weer is. Iedereen over de vloer hebben, zwemmen en hangen. In plaats van allemaal op een klein balkonnetje zitten met sigaretten kunnen we nu gewoon chillen op mijn dak."

Wieger Buurma (40) woont met zijn vrouw Marijke Dijkstra (39) en hond Sjef op een woonark aan de Zuider IJdijk op Zeeburg.

Wieger: "Ik ben opgegroeid op een appelboerderij in de buurt van Lisse. Marijke komt uit Friesland. Toen we ons huis op de Prinsengracht uit moesten, wilde ik heel graag meer buiten wonen, maar we wilden ook niet echt de stad uit. Dus we zijn gewoon op Funda gaan kijken naar woonboten. Dit was de tweede woonark waar we gingen ­kijken. Het is een oud ding, maar we waren meteen onder de indruk van het gebied, zo tussen de stad en het moeras in. Het is klein, maar met een beetje mooi weer staan alle ramen open en voelt het groter."

Dijkstra: "Je hebt vrij uitzicht, niemand om je heen. Je leeft echt met de elementen. Eenden, waterhoentjes, ijsvogels: alles komt hier voorbij. In de winter stap je de deur uit en kun je meteen schaatsen."

Wieger: "Dit gebied is heel erg aan het ­veranderen. Er worden enorme wijken uit de grond gestampt. Aan de overkant is de dijk verzwaard en zijn alle boten voor een aantal jaar verplaatst, zodat ze daar nu een woonwijk kunnen bouwen zonder overstromingsgevaar. Daar hoort bij dat het helemaal uitgebaggerd is, er liggen fonkelnieuwe steigers. De gemeente heeft vlak voor het project begon plots gezegd: we stoppen bij het gemaalhuisje op de dijk. Aan de overkant is het 2,5 meter diep, hier 40 centimeter. De boot ligt nu scheef op de bodem en dat betekent dat we haar niet kunnen vervangen tot ook hier is gebaggerd. Het meest schandalige: wij zijn de laatste boten in Amsterdam die geen rioolaansluiting ­hebben."

Dijkstra: "Sommige van onze buren vinden het prima zo. Woonboters zijn toch een beetje stugge mensen, anarchistisch, niet heel happig op bemoeienis van de gemeente. Dit zijn niet de mensen die weer in een rijtjeshuis gaan wonen, of in een appartement. Ze zijn op zoek naar een bepaalde vrijheid."

Wieger: "Wij hebben een woonark, een drijvend huis, dat telt eigenlijk niet. Daar wordt door de hardcore woonbootbewoners toch een beetje op neergekeken. Zeker die drijvende villa's, dat is toch een yuppending. Dus je hebt de OG's - de oude binnenvaartschippers die hun boot aan de wal hebben vastgelegd -, de rommelbewoners en de ­veryupte drijfvilla's. Wij zitten een beetje ­tussen die laatste twee in, denk ik."