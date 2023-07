Steeds meer Twentenaren overleven het hospice

Twentse hospices hebben vorig jaar tenminste 18 bewoners noodgedwongen weer uitgeplaatst. Het ging met pijn in het hart. De bewoners kwamen binnen met het idee dat ze zouden sterven. Maar ze knapten op. Het gebeurt steeds vaker dat terminaal zieken langer dan drie maanden in het hospice wonen. 'Dit is een enorm dilemma.'

Zeer ernstig zieke mensen die toch weer opknappen. Dat kan reden zijn voor vreugde en is het soms ook. Maar in de praktijk zorgt het regelmatig voor veel verdriet en ontreddering. Het komt af en toe zelfs voor dat een bewoner de huur al heeft opgezegd en afstand deed van persoonlijke bezittingen.

'Het is schrijnend'

Bewoners namen afscheid van huis en haard in de overtuiging dat het leven bijna ten einde was. "Uitplaatsing is altijd ingrijpend", zeggen Erik Roelofs en Annemarie Asbreuk van Hospice Enschede en Leendert Vriel Enschede-Haaksbergen. Tot voor twee jaar terug kwam het bijna nooit voor. Maar alleen in Enschede vorig jaar al zeven keer.

Roelofs: "Vaak kwetsbare ouderen belanden na vertrek soms op de tijdelijke opvang van een verpleeghuis. Met twee personen op één kamer en een gordijn ertussen. Sanitair delen ze vaak met anderen. Terwijl ze eenpersoonskamers en hotelachtige zorg van het hospice gewend waren. In het verpleeghuis is de zorg goed, maar er is minder tijd en aandacht. Meestal overlijden ze binnen twee maanden."

Zorg barst uit zijn voegen

Hospice Enschede screent de bewoners sinds twee jaar strenger bij binnenkomst. Juist om bovenstaande situaties te voorkomen. Steeds vaker staan mensen op de wachtlijst. De verplichte uithuisplaatsingen zijn daarvan een gevolg. Enschedeër Geert Boersma maakte het mee.

Na vier maanden in het hospice moest hij naar een woon-zorgcentrum van Liberein. "Hij vond het vreselijk", zegt zijn zus Dineke Boersma. "Geert miste de aandacht en aanspraak die hij had in het hospice. Personeel stond elk moment voor hem klaar. Mijn broer ging hard achteruit. Na twee maanden overleed hij."

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente maken zich zorgen over de uitplaatsingen. "Het zorgsysteem is ziek op alle fronten", zeggen coördinatoren De Vos en Raymond Leverink. "Huisartsenzorg barst uit zijn voegen, verpleeghuizen liggen overvol en thuiszorg heeft personeelskrapte. Palliatieve zorg in ziekenhuizen richt zich vooral op oncologiepatiënten. Hulpbehoevenden komen in hospices terecht, omdat andere zorgverleners tegen hun grenzen aanlopen."