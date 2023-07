Coldplay als eerste buitenlandse band 4 keer in uitverkochte ArenA

Nooit eerder gaf een buitenlandse band vier concerten achter elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Bijna een kwart miljoen mensen zal de komende dagen Coldplay live in actie zien. Het ongekende succes van deze wereldtournee van de Britse band in vijf delen uitgelegd.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De grootste band ter wereld

Was er tot een jaar of tien terug nog discussie wie de officieuze titel 'biggest band in the world right now' zou mogen voeren, inmiddels is Coldplay zijn concurrenten van toen - U2, Rolling Stones, Metallica en One Direction - ver voorbij. Geen band ter wereld trekt zo veel mensen naar z'n concerten en is tegelijk ook nog relevant in de hitlijsten.

De huidige tournee van de band, Music of the Spheres, is de grootste rock-'n-roll-onderneming die ooit over de planeet heeft getrokken. In stadions over de gehele globe sneuvelen bezoekersrecords. Zo speelde de band tien shows achter elkaar in het River Plate Stadion in Buenos Aires. Er kwamen ruim 600.000 mensen kijken, die bij elkaar voor een ticketomzet van bijna 50 miljoen dollar zorgden. Ook financieel zal de tournee, die in februari 2024 een voorlopig einde kent, vermoedelijk grenzen verleggen.

Ook voor Amsterdam is de show baanbrekend. Niet eerder speelde een internationale artiest vier keer achter elkaar in de Johan Cruijff ArenA. De komende dagen komen bijna een kwart miljoen mensen kijken naar de voormalige universiteitsband uit Londen. Zo'n 700.000 mensen, ongeveer 1 op de 24 Nederlanders, zouden hebben geprobeerd een kaartje te kopen.

Groene tournee

Het was een duidelijke en in de popwereld niet eerder verkondigde boodschap: Chris Martin zei in 2019 tegen de BBC dat Coldplay uit klimaatoverwegingen niet meer op tournee zou gaan. Pas als de optredens 'CO2-neutraal' zouden kunnen, zou de machinerie weer gaan draaien. Later zwakte Martin die woorden iets af: "Onze volgende tournee wordt zo groen als het op dat moment mogelijk is", zei hij.

Rond het album Everyday Life uit 2019 kwam er inderdaad geen concertreeks. Toch is de band al sinds maart vorig alweer op pad met de tournee voor Music of the Spheres. Maar, zo meldt de band met enige trots voorafgaand aan elke show, er zijn significante stappen gezet op milieugebied.

Zo loopt de backstage-generator op gerecyclede bakolie en is een deel van de concertvloer voor het podium voorzien van sensoren die de energie opvangen van de dansende menigte erboven. De accu's die voor de show worden gebruikt, worden opgeladen met zonne-, wind- en andere groene energie.

Residency's

En hoe zit het dan met het transport van bandleden, personeel en podium? Daarvoor wordt 'waar mogelijk' groene brandstof gebruikt, zegt de groep. Ook belooft de band korting op merchandise voor wie klimaatontlastend naar de concerten is gereisd.

Verder kiest Coldplay zoveel mogelijk voor 'residency's', korte series van concerten op één plaats, zoals ook in Amsterdam. Kleine en middelgrote landen krijgen maar één concertlocatie. Dat scheelt transport aan de kant van de groep, maar kent ook een keerzijde. De belasting van de reizen van de fans neemt toe, zij moeten immers gemiddeld grotere afstanden overbruggen. Bij hen stijgen daardoor ook de kosten mee, terwijl de band bespaart.

Wat leveren de maatregelen concreet op? Een wetenschappelijk team van het Massachusetts Institute of Technology deed onderzoek en concludeerde dat de CO2-uitstoot van deze Coldplay-tournee 47 procent lager lag dan van de voorgaande.

Volgens Billboard leveren de eigen zonnepanelen, de kinetische dansvloer en de her en der uitgestalde powerbikes genoeg energie op om het tweede, kleinere podium in de arena van elektriciteit te voorzien.

Voor het hele gezin

Muzikaal bewandelt Coldplay al jaren met ferme pas de middle of the road. Critici mijmeren nog weleens over de eerste twee albums Parachutes en A Rush of Blood to the Head. Wie Coldplay nu nog met dat warmbloedige gitaarpopgeluid vereenzelvigt, herkent nu alleen nog maar de acht letters die de naam van de band spellen, schreef deze krant over het laatste album Music of the Spheres, dat in oktober 2021 verscheen.

Na eerdere hitgevoelige en dansbare samenwerkingen met Rihanna, Avicii en The Chainsmokers, zocht Coldplay daarop contact met de laatste mondiale mode: K-pop. Het duet My Universe met boyband BTS laat het glazuur van je tanden breken, maar betekende wel de connectie met weer een nieuwe generatie jonge fans.

Met een kleine 25 jaar aan hits - Yellow was in 2000 de eerste - verbindt Coldplay inmiddels meerdere generaties met een show die zowel ouders als hun kinderen iets biedt waarvan hun hart een sprongetje maakt.

60.000 ledlampjes

Wat zou het interessant zijn om Coldplay weer eens in kleine setting zien. De band speelde in zijn beginjaren drie keer in Paradiso (de eerste twee keer zelfs in de kleine zaal) en één maal in de Melkweg, maar stond al in 2005 voor het eerst in een Nederlands voetbalstadion, het GelreDome.

De grote arena's bieden Coldplay de ideale omstandigheden om een eigen vinding op het gebied van visueel spektakel maximaal te benutten. Gaan er bij andere bands nog steeds lichtjes van mobiele telefoons en zelfs her en der een ouderwetse aansteker de lucht in als de muziek daartoe uitnodigt, Coldplay regisseert ook de lichtshow van het publiek door iedere fan te voorzien van een polsbandje met een ledlampje.

Subtiel of spontaan is het niet bepaald, imponerend wel, die zee van lichtjes tijdens bijvoorbeeld A Sky Full of Stars.

En voor de sceptici: alle polsbandjes zijn gemaakt van composteerbaar plastic. Ze worden hergebruikt gedurende de tournee, omdat 86 procent van de bezoekers voldoet aan het verzoek ze weer in te leveren.

Star power

"Jullie wisten het niet, maar wij waren in 1996 nog met zijn vijven. Dat vijfde lid speelde percussie en bleef maar drie maanden bij ons. Toen besloot hij te vertrekken en de grootste tennisspeler allertijden te worden." Met deze woorden haalde Chris Martin in het Zwitserse Zürich Roger Federer op het podium. De pas gepensioneerde tennisser sloeg het ritme van Don't Panic op een shaker.

Ook elders glinsterde het publiek van de Coldplayconcerten van de sterren. In de VS lieten onder anderen Matt Damon, Charlize Theron en Reese Witherspoon zich fotograferen op de tribunes.

Afgelopen week bleek tijdens het eerste groepsconcert in Göteborg dat ook de mastodonten van de pop zich graag met Coldplay associëren. Chris Martin was uitverkoren om Elton John, die enkele honderden kilometers verderop in Stockholm zijn laatste concert ooit speelde, via videoverbinding te feliciteren met zijn loopbaan. Coldplay coverde daarbij Rocket Man om hem te eren.

Coldplay speelt zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag in de Johan Cruijff ArenA.

Alle concerten zijn uitverkocht.