Dagje Heerderstrand eindigt voor Sam (7) in drama

Sam Pater zag zijn zomervakantie al na twee dagen in duigen vallen. De zevenjarige Apeldoorner trapte dinsdag tijdens het zwemmen in iets scherps, waardoor een dagje Heerderstrand voor hem op de operatietafel eindigde. Zijn voet moet zeven weken in het gips. Om te voorkomen dat 'die idioten' nog meer ellende veroorzaken, beklom zijn moeder de barricaden.

Het is dinsdag 30 graden. Dus we beginnen de vakantie goed door lekker te gaan zwemmen, denkt Natasja Jochems. Al jaren gaat het gezin uit Apeldoorn-Zuid daarvoor het liefst naar het Heerderstrand. Zoontje Sam is er lekker aan het ravotten bij de beelden die in de recreatieplas staan. Tot het noodlot toeslaat. "Ik trapte in iets scherps", blikt hij terug. Pijn doet het niet echt, maar bloeden wel.

Zijn moeder denkt in eerste instantie dat dat komt door de combinatie met het water. Ze probeert de hevig bloedende wond te stelpen met een handdoek. Als ze tussendoor een blik op de snee werpt, schrikt ze zich een ongeluk. "Ik zag het bot zitten."

Natasja belt met de Heerder dependance van het Isala-ziekenhuis en daar geven ze aan dat ze haar huisarts in Apeldoorn moet bellen. Twee uur later kunnen ze daar terecht. "Dat gaan we dus niet doen, dacht ik. Ik ben er direct naartoe gereden. Met veel te hoge snelheid. Bij de huisarts zagen ze gelukkig wel in dat we zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moesten. Daar werden we gelukkig snel geholpen. Na tien minuten kwam er al een chirurg."

Die heeft echter geen best nieuws. De pezen en zenuwen van de twee grootste tenen van Sams rechtervoet zijn doorgesneden. Een operatie is noodzakelijk. Deze twee uur durende ingreep slaagt. Al is het nog niet te zeggen of er restschade is. "Het is de vraag of hij zijn tenen straks net zo kan gebruiken als voorheen", weet Natasja. "Dat baart ons wel zorgen."

Die onzekerheid gaat nog wel een paar maanden duren. "Eerst moet hij zeven weken in het gips en daarna krijgt hij fysiotherapie. Daarna weten we dat waarschijnlijk pas."

Dolfinarium en Toverland

Wat wel zeker is, is dat de vakantie voor Sam en zijn familie in duigen is gevallen. Tripjes naar het waterpark bij Hellendoorn, het Dolfinarium en Toverland zijn allemaal van de baan. Hij moet zich nu zien te vermaken met gamen en YouTube-filmpjes. "Terwijl hij een echt buitenkind is. Dat zeiden ze in het ziekenhuis ook; ze konden het aan de kleur van zijn benen zien."

Na het bezoek aan het Gelre postte Natasja een bericht over het voorval op Facebook. In de post - inmiddels ruim vijfhonderd keer gedeeld - richt ze zich tot de 'idioten' die het leed hebben veroorzaakt. Onverlaten zouden flesjes tegen deze beelden kapot hebben gegooid:

Foto: Cor de Kock

'Denk na wat je achterlaat op het strand, kijk eens wat je een kind er mee aan doet.' En op andere ouders. 'Trek waterschoentjes aan want ik gun geen enkele ouder dit.'

In de reacties op haar Facebook-bericht geven mensen aan dat er 's avonds jongeren zijn die flesjes tegen de beeldenpartij in het water kapot gooien. Terreinbeheerder Leisurelands zit daar behoorlijk mee in de maag. Het nemen van maatregelen is volgens woordvoerder Adriaan van der Linden namelijk niet eenvoudig. Zo is het afsluiten van het terrein voor Leisurelands geen optie. "Wij willen juist zo toegankelijk mogelijk zijn."

Er geldt weliswaar een verbod op glas, maar dat blijkt moeilijk te handhaven. "Wij kunnen niet in tassen gaan controleren. Met de politie en gemeente hebben we wel afspraken. Alleen is het wel nodig om een heterdaadje te hebben. En dat is net als bij bijvoorbeeld hondenpoep wel lastig. Nadat de moeder zich bij ons gemeld heeft, hebben we onze mensen sowieso de opdracht gegeven om daar extra te scannen."

Neem je zooi mee!

Leisurelands baalt flink van het incident. "Je wilt gewoon niet dat mensen na een bezoek naar het ziekenhuis hoeven", zegt Van der Linden. Hij koppelt er meteen een oproep aan vast: "Neem je zooi mee!" Want het begint natuurlijk met menselijk gedrag. "Wat dat betreft zijn we blij dat met het statiegeld op blikjes. Maar helaas zijn er bierflesjes waar dat niet op zit."

Hoewel hij liever heeft dat het niet nodig is, sluit Van der Linden zich graag aan bij het advies van Natasja om waterschoenen te dragen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Daar weet Sam inmiddels alles van.

De schade aan de voet van Sam. Foto: eigen foto