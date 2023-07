Taiwan: het eiland waar ze vrij praten en waar de oude tempels bleven staan

Een eiland in de top-30 van gelukkigste landen ter wereld heeft een grote aantrekkingskracht op onze geluksverslaggever. In Taiwan hoeven de deuren niet op slot, en prijzen de inwoners hun vrijheid. Vooral omdat ze, als 'Chinese provincie', heel goed weten wat er op het spel staat. Of zoals een inwoner het zegt: 'Ik ben Taiwan meer gaan waarderen sinds ik drie maanden in China heb gewoond.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Portugese zeelieden die het eiland vierhonderd jaar geleden hoog uit zee zagen oprijzen, doopten het ilha formosa, prachtig eiland. Op de tiende verdieping van een kantoortoren zie je Taiwans hoofdstad Taipei zich uitstrekken tot het punt waar prachtige bergen verder bouwen onmogelijk maken.

Op deze etage leidt Tshering Digi, geboren in Tibet, een van Taiwans oudste reisbureaus. Ze serveert de onofficiële nationale drank van het eiland, thee met ijsklontjes. Ze berekende dat ze in haar leven 112 officieel erkende landen bezocht. "Ik ben reisverslaafd. Ik moet altijd weer nieuwe dingen zien. Toen de pandemie begon, kon ik niet van het eiland af. Pas toen heb ik Taiwan ontdekt. Ik heb in mijn leven veel gezien, maar Taiwan is echt een van 's werelds allermooiste eilanden. Ik zeg het als een soort buitenstaander, want ik kom hier oorspronkelijk niet vandaan."

Voor de paspoortcontrole op het vliegveld van Taipei staan zes letters van een meter hoog, T A I W A N, gedecoreerd met inheemse bloemsoorten. Meteen achter die paspoortcontrole verschijnt een grote glasplaat met een gedicht over een gelukkig eiland waar bergen converseren met de wind.

De 101 verdiepingen tellende toren Taiwan 101, ook wel bekend als Taipei World Financial Center. Foto: Paul Faassen

Unieke combinaties

Eilanden staan garant voor unieke combinaties en Taiwan spant de kroon, schrijft milieuhistoricus Jessica J. Lee - half-Brits, half-Taiwanees - in haar literaire eerbetoon aan de geboortegrond van haar moeder, Two trees make a forest. In Taiwan vind je duizenden oude tempels voor taoïstische godheden naast een grote hightechindustrie. Op dit eiland overleeft een oude Chinese cultuur in een democratie die het huwelijk voor partners van gelijk geslacht legaliseerde. De vlakke westhelft is een van de dichtstbevolkte stukjes aarde. De oosthelft herbergt vele zeldzame bloemen en planten, de bergtoppen zijn daar bijna 4.000 meter hoog. "Het is op eilanden dat het leven het meest kan afwijken", schrijft Jessica J. Lee. "Het woord 'isolatie' komt uiteindelijk van het Latijnse woord voor eiland, insula."

Het woord 'utopie' dankt zijn naam ook aan een eiland: Utopia van Thomas More wordt aan alle kanten beschermd door water. Veel beroemde fictieve aardse paradijzen zijn eilanden. De Franse utopist Étienne Cabet trof in 1840 een ideale samenleving aan op het eiland Ikaria. De naam van Aldous Huxley is verbonden met zijn dystopische toekomstroman Brave New World, maar vlak voor zijn dood in 1963 voltooide hij ook nog een utopische toekomstroman over een heerlijke nieuwe wereld: Island. Op een fictief eiland genaamd Pala combineren inwoners grote vrijheden met sterke gemeenschapsbanden. Op Pala zijn moderne wetenschappen en oude tradities volledig complementair. Interessant voor mensen met vermoedens dat fictie aan non-fictie voorafgaat: Pala wordt bedreigd door een heerser van elders die niet kan hebben dat het mooie eiland zich aan zijn macht onttrekt.

Tshering Digi kwam naar Taiwan in 1968, op haar 11de. Ze was door haar ouders op het vliegtuig gezet in India, in het kader van een hulpprogramma voor kinderen van Tibetanen die waren gevlucht voor het geweld van het Chinese Volksbevrijdingsleger. "Toen ik kwam, was Taiwan een dictatuur. Het was arm, conservatief en preuts. Er was een avondklok. Iedereen droeg rokken tot over de knieën. Tegenwoordig is Taiwan welvarend, democratisch, progressief en vrijzinnig. Het loopt voorop in vergroening. Nergens in Azië is het huwelijk voor partners van gelijk geslacht gelegaliseerd, alleen hier. Ik ben veel van dit eiland gaan houden. Het is een bewijs dat dingen zomaar kunnen veranderen. Het is ook een bewijs dat je allerlei dingen zomaar kunt combineren."

Meer opgewekte mensen

Onder een prieel met zicht op een waterval waar oranje karpers doorheen vallen, geeft een Oostenrijkse sinoloog antwoord op de vraag wat Taiwan anders maakt dan het Chinese vasteland, waar hij jarenlang woonde. "In China zie je dat angst bedrukt maakt, hier zie je meer opgewekte mensen."

In het World Happiness Report staat het eiland dat onderzoekers op last van Peking 'Taiwan province of China' moeten noemen, dit jaar op plek 27. China staat op 63. De samenstellers weten dat democratische vrijheden 'geluk' doorgaans ten goede komen. Die gelukswetenschappers weten nog iets anders: op plekken waar vrijheden vanzelfsprekend zijn, ontlenen mensen er vaak minder 'dagelijks geluk' aan dan op plekken waar mensen beseffen dat die vrijheden hen kunnen worden afgenomen. Inwoners van Taiwan weten niet alleen dat hun eiland wordt opgeëist door een groot en machtig vasteland waar de vrijheden die zij genieten niet bestaan, veel van hen hebben gezien hoe het er op dat vasteland aan toegaat. Omdat China dit eiland niet als buitenland ziet, kunnen ze er met hun identiteitskaart naartoe reizen.

Echte boeken

Grafisch kunstenaar Yang Hui-ching - Zoey Yang voor haar buitenlandse vrienden - zegt het in haar werkruimte in centraal Taipei onomwonden: "Ik ben Taiwan veel meer gaan waarderen sinds ik drie maanden voor een project in China heb gewoond. Dat je hier overal over kunt praten, dat mensen niet bang zijn, dat ze niet plotseling in een gesprek stilvallen. Weet je wat ik ook waardeer? Dat in onze boekhandels echte boeken staan. Ik ging in Peking een boekhandel binnen en wees op een boek waar ik niet bij kon omdat ik klein ben. Dat boek bleek alleen maar een kaft zonder inhoud te zijn. En toen bleken er aan die hele wand alléén maar kaften te staan, puur voor de show. Dat was voor mij symbolisch."

Sociaal werker Hsia Shih-ting - 'zeg maar Sting' - leidt in een grote kelder in Taipei een opvangcentrum voor verstandelijk gehandicapten die ooit dakloos waren. Die worden hier geschoold in creatief werk. Er wordt gedanst, er wordt geschilderd. "De kwaliteit van een maatschappij lees je af aan de situatie van mensen zoals degenen die je hier ziet", zegt hij. Op reis in China schrok hij van twee dingen. Van de kwetsbare mensen op straat, en van de politiestaat. "Je kunt daar eindeloos over lezen, maar je moet het ondervinden om te weten wat het nou echt is."

Aan het eind van het gesprek haalt hij zijn laptop tevoorschijn: "Ik wil je iets laten zien wat mijn gevoelens samenvat. Kijk, dit ben ik tijdens mijn bezoek aan het Tiananmenplein in Peking. Ik houd stiekem mijn Taiwanese identiteitskaart omhoog. Voor ik dat plein opliep moest ik al mijn spullen afgeven. Maar ik slaagde erin mijn identiteitskaart bij me te houden. Ineens voelde ik een behoefte die kaart omhoog te houden. Het was een emotioneel gebaar: 'Ik ben vrij, Xi Jinping'."

- Foto: wikipedia

Winnie de Poeh als vrijheidsmascotte

"Ik ben vrij, Xi Jinping." Dat is een gevoel dat met de warme zeebries over dit subtropische eiland waait. Het kan stollen in het Taiwanese straatbeeld, elke keer als je daar Winnie de Poeh tegenkomt. We leven in het Chinese jaar van het Konijn, wat zich in het hele Chinese cultuurgebied uit in flink wat mascottes van konijnen in de openbare ruimte. In Taiwan hebben die konijnen nogal eens gezelschap van Poeh-beren. Je ziet Poeh ook op stickers op winkelruiten. Toen de wereld een gelijkenis bespeurde tussen hem en de Chinese leider Xi Jinping, werd zijn afbeelding in China verboden. In Taiwan begon Poeh ongeveer op hetzelfde moment aan een opmars als vrijheidsmascotte.

Vlak bij de tempel van de oude Chinese zeegodin Mazu in Taiwans oude hoofdstad Tainan zit een pluchen Poeh op de toonbank van een loket waar ze koude thee verkopen. In de Mazu-tempel verspreidt de warme zeebries de rook van honderd wierookstokjes. Bezoekers gooien hier met rode maanblokjes, jiaobei, die inzicht geven in de toekomst. Wat ze leren over nieuwe liefdes en banen, verklappen ze niet. Twee jonge vrouwen betrachten wél graag openheid over wat ze vandaag te weten kwamen over de toekomst van hun eiland: geen van hun worpen voorspelde dat het zal worden onderworpen door China.

De Oostenrijkse sinoloog zegt: "Als je van het vasteland komt, vallen je twee dingen op: al die mensen die vrij praten en al die oude tempels die er nog staan." Aan de overkant van het water, amper 200 kilometer van waar we nu zitten, werden veel oude tempels 55 jaar terug in Mao's Culturele Revolutie verwoest. Gelukkiger zijn de plekken waar ze zorgvuldig met het verleden omspringen. Op haar reisbureau overhandigt Tshering Digi mij een Engelstalig boekwerkje met de titel Anping Old Fort: 'Jullie verleden wordt hier ook goed bewaard.'

Fort Zeelandia

De Portugezen waren de eerste Europeanen die op dit mooie eiland handeldreven, maar de Nederlanders waren de eersten die er een handelskolonie vestigden. De toeristische attractie die tegenwoordig Anping Old Fort heet, doopte de Vereenigde Oostindische Compagnie bij de voltooiing medio 1634 Fort Zeelandia. Onze Vermeer zat niet bij de VOC, maar bij de restanten van dit fort maken Taiwanese dagjesmensen aan een stuk door selfies bij een bord van het meisje met de parel. Een mevrouw met een noedelsoeptentje even verderop ontsteekt in vreugde bij het horen van mijn nationaliteit: 'Welcome back!' Ik verklap haar dat het alweer 361 jaar geleden is dat ik hier mijn biezen moest pakken.

In 1662 dolven de Nederlanders bij Fort Zeelandia het onderspit tegen een troepenmacht van de Chinese krijgsheer Zheng Chenggong. In de twee eeuwen die volgden, werd het Chinese keizerrijk zwakker en de Japanse krijgsadel steeds sterker. In 1895 dwongen de Japanners de Chinezen het mooie eiland af te staan. Wat nu typisch is: je kunt Taiwanezen van de 21e eeuw horen praten over het mooie Japanse stratenplan van Taipei, over de Japanse verrijking van de Taiwanese keuken en over de ingenieus aangelegde Japanse spoorlijntjes in de bergen. Dat deze voormalige bezetter zo'n fijne pers krijgt, kan te maken hebben met de tijd die daarna begon.

Fort Zeelandia. Foto: colourbox

IJzeren vuist

Tender white buds sprout out of Pihaw trees, is de openingsregel van het gedicht over het gelukkige eiland dat meteen achter de paspoortcontrole op het vliegveld hangt. Het ziet er niet toevallig nieuw uit. Nog niet zo lang geleden werden reizigers op dit eiland verwelkomd door een portret van Chiang Kai-shek. "Als je twintig jaar eerder was gekomen, had je Chiang nog overal zien hangen", zegt sociaal werker Hsia Shih-ting.

Chiang Kai-shek: de leider van de Chinese nationale partij, de Kwomintang, wiens nationale leger de Chinese burgeroorlog verloor van Mao's Volksbevrijdingsleger. In het jaar dat Mao de Volksrepubliek China uitriep, 1949, vluchtte Chiang naar een eiland 200 kilometer voor de Chinese kust, om daar zijn Republiek China voort te zetten. Hij nam twee miljoen Kwomintang-aanhangers mee. Tot zijn dood in 1975 heerste de man die over een Chinees rijk van 10 miljoen vierkante kilometer had willen heersen, met ijzeren vuist over een eilandje zo groot als Nederland. Als er destijds al een World Happiness Report had bestaan, had de Republiek China dan wel 'Taiwan province of China' het minder goed gedaan.

"Ja, wij putten geluk uit onze verworvenheden", zegt grafisch kunstenaar Zoey Yang. "Omdat ze bijna allemaal recent zijn en omdat veel mensen op dit eiland er veel moeite voor hebben gedaan."

De trein langs de westkust rijdt door eindeloos uitgerekt stedelijk gebied, onderbroken door rijstvelden. Op Taiwans vlakke westhelft wonen bijna 23 miljoen mensen zeer dicht op elkaar. Zelfs in buitenwijken van buitenwijken van buitenwijken wemelt het van de tempels en van de mensen die om middernacht nog noedelsoep eten in straattentjes. Veel deuren van winkels en kantoren staan 's nachts open. Ook laptops laten ze hier onbewaakt achter. In het klassement dat landen op grond van criminaliteitscijfers rangschikt, staat 'Taiwan province of China' op de twee-na-laagste plaats.

Taiwans lange weg

Het Taiwan van de 21e eeuw doet het goed in geluksonderzoek omdat het net als Huxleys eiland Pala veel combineert: openheid met leefbaarheid met innovatie met traditie met vergroening met veiligheid met sociale bescherming met maatschappelijk vertrouwen met emancipatie van vrouwen en seksuele minderheden. Maar tot laat in de vorige eeuw hadden weinig mensen hier associaties met eilanden uit utopische fictie. Tot de zomer van 1987 was de staat van beleg van kracht, de avondklok bestond 38 jaar. Mensen boven de 60 praten hier helemaal niet zo vrij. Behalve Tshering Digi uit Tibet en een gevluchte boekhandelaar uit Hongkong waren alle mensen die ik voor dit artikel sprak onder de 50. Twee van hen benaderden namens mij hun ouders voor een gesprek over de Chiang Kai-shek-jaren, maar die vonden dat doodeng.

Alleen harde dictaturen brengen gebouwen voort zo kolossaal als de witte Chiang Kai-shek-herdenkingshal in hartje Taipei. Onder een enorme koepel zit een enorme bronzen Chiang. Het ruim bemeten plein waarop hij uitzicht heeft, heette oorspronkelijk het Chiang Kai-shek-herdenkingsplein. In de ruimte pal onder die bronzen XXL-Chiang ben je getuige van de wending die de geschiedenis hier nam. Daar is een kleine permanente tentoonstelling ingericht met de sprekende titel 'Taiwans lange weg naar vrijheid van meningsuiting'.

Het monument voor Chiang Kai-shek. Foto: colourbox

Het begint met beelden van demonstraties in de jaren zeventig, van demonstranten die telkens werden gearresteerd, maar die telkens weer terugkwamen, tot ze in 1990 met zoveel waren dat ze het hele Chiang Kai-shek-herdenkingsplein vulden. Tegenwoordig heet het hier het Vrijheidsplein. De laatste foto op de tentoonstelling is wellicht de meest sprekende. Midden op het grote plein staat een groene tank van rubber die wordt tegengehouden door een kartonnen man. De kunstenaars die deze tank vervaardigden, waren geïnspireerd door een beroemd beeld dat een jaar eerder, op 5 juni 1989, was gemaakt aan de andere kant van het water, in Peking, waar die ene man die lange colonne tanks probeerde te stoppen die een einde maakte aan de Tiananmenopstand.

Omwenteling

Op het vasteland werd de democratiseringsbeweging neergeslagen, op het afvallige eiland zette die door. Die democratisering paste in de tijd, kun je zeggen. De Berlijnse Muur was net gevallen, 's werelds dictaturen leken ten dode opgeschreven. Je kunt óók speculeren dat Taiwans democratisering heimelijk een vorm van afzetten was tegen China: wij doen wat jullie niet doen. 'Nee!' zegt politiek filosoof Chang Yu-han. Hij kiest een etablissement niet ver van het Vrijheidsplein uit om koude thee met mij te drinken en uit te leggen dat die democratisering te maken had met dit eiland zelf, met vrije geesten en met burgermoed.

"Als je de omwenteling op internationale factoren gooit, dan misken je de levendige ondergrondse cultuur die hier bestond voor de democratisering begon. Taiwan was ook toen al wat ze een 'civil society' noemen, en dat had te maken met een oude open eilandcultuur. Het is moeilijk voor te stellen, maar in mijn kindertijd leefde het halve eiland voor het tijdschrift Formosa, dat de dissidentenbeweging begon in 1979. Als mijn vader het mee naar huis bracht, was dat echt een sensatie."

Dat de dissidentenbeweging 'Formosa', de oude Portugese naam van het mooie eiland, als naam koos, was niet toevallig. Die naam communiceerde: dit eiland had al een rijk verleden en een eigen cultuur voordat jullie vastelanders van de Kwomintang hier kwamen. Dat de eerste grote demonstraties tegen de Kwomintang plaatsvonden in de zuidelijke stad Kaohsiung, is evenmin toevallig. De Kwomintang vestigde zich in 1949 in Taipei, op de noordpunt van het eiland, het zuiden bleef als het ware 'van de eilanders'. Die geschiedenis bepaalt het politieke landschap tot op de dag van vandaag. De huidige gedemocratiseerde Kwomintang (KMT) heeft zijn machtsbasis in Taipei en noemt dit eiland de Republiek China. De uit de Formosa-beweging voortgekomen Democratische Progressieve Partij (DPP) heeft zijn machtsbasis in het zuiden en noemt dit eiland Taiwan. Tot 2001 stond op de paspoorten van de bewoners van het eiland 'Republiek China'. In de periode 2001-2020 zowel 'Republiek China' als 'Taiwan'. Sinds 2021 staat op paspoorten alleen nog maar 'Taiwan'.

De Oostenrijkse sinoloog zegt: "Wat in China gebeurt, is voor de mensen hier simpelweg onaantrekkelijk, en dus wordt de Taiwanese identiteit steeds sterker. Als Taiwan al geen echt land was, dan heeft Xi Jinping het ervan gemaakt."

Noem het geen land

In het sprookje 'De nieuwe kleren van de keizer' moeten mensen klappen voor de mooie kleren van de keizer die in zijn blootje loopt. Wie Taiwan bezoekt, krijgt het gevoel in een soort omgekeerde versie van dit sprookje te zijn terechtgekomen. De keizer draagt kleren, maar de wereld mag het niet zeggen. Je komt Taiwan binnen via een douane die 100 procent functioneert als een echte douane. Eilanders reizen de wereld rond met echte paspoorten waarop 'Taiwan' staat. Ze praten over 'Taiwan' als 'ons land' en over China als een buitenland. Diplomatieke vertegenwoordigingen in Taipei zijn ambassades in alles behalve naam. De Nederlandse de-facto-ambassade heet Netherlands Office Taipei. Want elke officiële instantie die zegt dat Taiwan een land is, krijgt te maken met harde Chinese represailles. Wie naar Xi Jinping luistert, weet dat het een 'kwestie van tijd' is voor dit eiland zal worden ingelijfd door de Volksrepubliek China.

Geluksfilosofen betogen vaak dat geluk te maken heeft met een besef dat alles een 'kwestie van tijd' is, met het idee dat alles je kan worden afgenomen. Geef je dat idee een geopolitieke invulling, dan kun je betogen dat Taiwanees geluk óók te maken heeft met die dreiging die boven dit eiland hangt - met een gevoel dat alles ineens afgelopen kan zijn.

Als dat zo is, dan is dat meer iets van het onderbewuste dan van het bewuste. Helemaal niemand die ik sprak geloofde dat een Chinese invasie aanstaande was. Zoey Yang zegt: "Nee, ik ben me van geen naderende Chinese invasie bewust. Over Xi Jinping valt weinig goeds te zeggen, maar hij is geen onbesuisd heerser. Hij kijkt niet weg van de realiteit. Xi is Poetin niet. Poetin wilde bewust niet weten hoe de situatie in Oekraïne echt was."

Altijd hard dreigen

Politiek filosoof Chang Yu-han zegt: "Er komt geen Chinese invasie, maar Xi zal nooit ophouden daarmee te dreigen. Een factor die westerse mensen over het hoofd zien, is de angst voor machtsverlies bij de machthebbers in Peking door 'chaos' in China zelf. Het idee is: als je de teugels ook maar ietsje laat vieren, als je ook maar ergens een beetje aan iemand toegeeft, dan valt het land ten prooi aan chaos en vijanden. En dus moet je altijd hard naar iedereen dreigen. Elke verkapte aankondiging van een invasie van Taiwan dient het machtsbehoud van de Chinese Communistische Partij."

Tot de avond voor Poetins invasie van Oekraïne waren er specialisten die uitlegden dat een Russische inval onwaarschijnlijk was. Vóór Xi een einde maakte aan de democratie van Hongkong, waren er deskundigen die zeiden dat Xi nooit voor het brute pad zou kiezen. Wie het lot van Hongkong in Taiwan ter sprake brengt, hoort steeds dat er één verschil is: er zit een zeestraat tussen, en niet zomaar een, want die Straat van Taiwan is de belangrijkste zeehandelsroute van Oost-Azië. Wie dáár een oorlog begint, die is niet goed wijs.

Lam Wing-kee, boekhandelaar uit Hongkong met een mondkapje in Oekraïens blauw-geel, in 2019 naar Taiwan gevlucht, wil daar nog iets aan toevoegen: "Taiwan kan zich verdedigen! Wat hadden wij in Hongkong om ons mee te verdedigen?"

Taipei en Lam Wing-Kee. Foto: colourbox

Verboden boeken

Causeway Bay Books, vernoemd naar de gelijknamige Hongkongse wijk, was tot 2019 een van de bekendste boekhandels van de stad - je kon er alle titels krijgen die in China waren verboden, van boeken over de Tiananmenopstand tot kritische biografieën over Mao en Xi. In 2019 werd Lam Wing-kee met een tas vol boeken bestemd voor het Chinese vasteland gearresteerd. Hij zat vijf maanden in China vast in omstandigheden waarover hij liever niet praat.

Na zijn vrijlating vluchtte hij de Straat van Taiwan over. Anno 2023 zit Causeway Bay Books in een appartement op tien hoog in Taipei. Achter de toonbank staat het bed van de boekhandelaar waarvoor hij een gele en een blauwe doek heeft gehangen. Midden in de winkel hangt een groot doek met twee slogans: 'Free Hongkong Revolution Now' én 'I am Taiwanese, I stand for Taiwan Independence'.

In deze boekhandel ligt werk van Hannah Arendt en Susan Sontag naast een kinderafdeling waar Winnie de Poeh klanten minzaam toelacht. Je kunt hier niet alleen kopen wat je vroeger in Hongkong kon kopen, op tien hoog is het een komen en gaan van Hongkongers die elkaar in de armen vallen. Géén van hen wil met naam in de krant. Maar voor ik het weet heeft een vrouw voor mij een fotoboek gekocht over de neergeslagen Hongkongse demonstraties en er een opdracht in geschreven: 'We hebben gedaan wat we konden.'

Geen aards paradijs

Met het eiland Pala uit Huxleys roman Island, waar ze erin slagen het beste van alle werelden te combineren, loopt het niet goed af. Aan het einde van het boek is een invasie van dit aardse paradijs begonnen. Island is een roman uit 1962. Politiek filosoof Chang Yu-han moet lachen als ik de parallel ter sprake breng en zegt daarna droogjes: "Taiwan is geen aards paradijs."

Laten we aardse paradijzen, ideale maatschappijen en utopische eilanden opbergen waar ze vandaan komen, in de boekenkast bij de fictie. Wat is het beste dat hij over het echte eiland kan zeggen? "Dat het modellen en theorieën logenstraft", zegt Chang Yu-han. "Democratie leidt in de Chinese cultuur tot chaos, dat soort theorieën. Goede dingen sluiten elkaar nooit uit. De meest perverse auteurs zijn degenen die een plek tot een bepaalde toestand veroordelen."

In het centrum van Taiwans oude hoofdstad Tainan staan 1.600 tempels. Nergens anders geven op een enkele vierkante kilometer zo ongelooflijk veel taoïstische goden en godinnen acte de présence tussen wierook die de neusgaten stevig beroert. Scholieren, studenten, kantoorpersoneel, laboratoriummedewerkers, ouden van dagen - iedereen lijkt hier dagelijks tijd te vinden die goden en godinnen te voorzien van bloemen en fruitschalen en zoetigheden en alcoholische geneugten. Sommige godinnen krijgen nog meer aandacht dan anderen. Bij Mazu, godin der zee, is het altijd druk. Mazu heeft op dit eiland meer tempels dan waar ook, want waar zouden we hier zijn zonder de zee.