Huurders boos, kopers blij, experts kritisch

Nadia kon met geen mogelijkheid een huurwoning krijgen, Carmen kan juist eindelijk een huis kopen. Het zijn nieuwe taferelen op de woningmarkt, nu verhuur aan banden wordt gelegd. 'Ik had nooit gedacht dat huren ingewikkelder zou zijn dan kopen.'

Ze woonden zes jaar in Den Haag, Nadia Kosmeijer (30) en haar vriend. De laatste twee jaar in de Vruchtenbuurt. Het contact met de verhuurster was goed, maar toen hun contract afgelopen mei afliep kwamen de problemen. "Na twee jaar moesten we verlengen, en er was alleen nog een contract voor onbepaalde tijd mogelijk. De verhuurster vertrouwde ons wel, maar durfde het toch niet aan omdat ze er zelf later in wilde wonen. Ergens snap ik dat wel."

Kosmeijer en haar vriend, allebei werkend, verdienden te veel voor sociale huur, maar kopen zat er ook nog niet in. Een nieuw huurhuis in Den Haag vinden bleek onmogelijk. "Het was niet te doen. Of je betaalt de hoofdprijs, of je woont in een krot. De hypotheek zou ons minder kosten dan de huur, maar we kunnen dat door onze studieschuld en de hoge prijzen niet betalen. Nu wonen we in Bodegraven en moeten we voor werk elke week op en neer naar Den Haag."

Massaal in de verkoop

De (inmiddels demissionaire) woonminister Hugo de Jonge timmerde de laatste tijd hard aan de weg om de woningmarkt toegankelijker te maken. De Jonge wilde onder andere een maximumprijs verbinden aan huurwoningen in de vrije sector, en het vaste huurcontract weer de norm maken.

Gezien de val van het kabinet is het wel onzeker of en wanneer deze plannen worden uitgevoerd. Eind juli moet duidelijk zijn welke plannen doorgaan en welke de ijskast in gaan. "Het kabinet mag hier wat mij betreft geen dag mee wachten", doelt de Haagse woonwethouder Martijn Balster op dat reguleren van de huursector. "Ik hoop dat de Tweede Kamer en de demissionaire kabinet tot pragmatische oplossingen komen."

Onzekerheid of niet, er was wel kritiek op de plannen. Verhuren, met name voor particuliere kleine huiseigenaren, zou zo onaantrekkelijk worden dat zij hun huizen zodra huurcontracten aflopen massaal in de verkoop doen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ziet dat terug in een toename in bezichtigingen per huurwoning. In de grote steden steeg de prijs van huurwoningen door het afnemende aanbod al flink, volgens woningplatform Pararius.

Problematisch voor huurders zoals Nadia Kosmeijer, maar voordelig voor anderen. Waar huurders massaal moeten verkassen of in de rij staan voor een woning, is de markt voor jonge starters op de koopmarkt na jaren van misère juist verbeterd. Huurbazen verkopen woningen en de hoge rente schrikt grote beleggers af, waardoor het koopaanbod stijgt.

Niet makkelijk of goedkoop

Carmen Vermeer (28) is een voorbeeld. Zij, haar vriend Gerben (31) en hun kat Jopie moeten deze zomer hun huurwoning uit. "We verdienden genoeg om een huis via het Haagse huisvestingssysteem wel te kunnen vergeten. We hebben anderhalve maand alles op alles gezet om iets te vinden. Kwaliteit maakte niet uit, een dak boven ons hoofd was genoeg."

Ook hen lukte het niet iets te vinden. Ze besloten de koopmarkt eens te bekijken, met succes. "Ik had nooit gedacht dat huren ingewikkelder zou zijn dan kopen, maar na een maand intensief zoeken en twee bezichtigingen werd ons eerste bod geaccepteerd. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk of goedkoop was, maar we hebben nu wel een huis."

Tweede huis verhuren

Bart Reeser, voorzitter van de Haagse afdeling van NVM en zelf werkzaam bij makelaarsbureau Stokman Van Duren, ervaart de huurwoning-schaarste in Den Haag dagelijks. "Als wij een appartement aanbieden staat de telefoon direct roodgloeiend. We krijgen voor huurwoningen denk ik zo'n veertig tot vijftig aanvragen, voor koopwoningen is dat vijftien tot twintig."

"Ik denk dat de golf voorlopig nog doorzet", zegt Reeser. "Je ziet ze steeds vaker, mensen die voor hun pensioen een tweede huis verhuren en er mee stoppen. Ze hebben dan even met de fiscalist om tafel gezeten en besluiten de boel maar snel te verkopen."

Reesen ziet ook op de lange termijn weinig veranderen. "Experts zijn het er over eens: niemand gaat nu kopen om te verhuren. Misschien mis ik het grote plaatje dat minister De Jonge wel ziet, maar ik verwacht dat de verkrapping van de huurmarkt aanhoudt. De enige oplossing is bouwen, bouwen, bouwen."

Uitdagingen

Sylvie Seubert is voorzitter van Samenwerking Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Zij en veel leden van de 21 organisaties die ze vertegenwoordigt juichen de veranderingen toe. "Huisbazen in de particuliere sector konden heel lang maken wat ze wilden. Daar komt nu verandering in."

Seubert is wel realistisch over de uitdagingen voor huurders de komende jaren. "Er is gewoon heel veel krapte nu. Ik vraag me ook af of de capaciteit er straks wel is om alle nieuwe regels te handhaven en boetes uit te gaan delen aan verhuurders. Toch is het goed dat er iets gebeurt. Als er straks massaal woningen gekocht worden zal dat op ten duur voor extra ruimte op de huurmarkt zorgen."

Verhuurders aangepakt

Gemeenten kregen per 1 juli een grotere rol in het controleren van verhuurders, met de wet goed verhuurderschap. Den Haag gaat daarnaast per 1 september in vier buurten in Transvaal en Laak vergunningen invoeren om verhuurders te dwingen zich aan de maximale huurprijs te houden en een onderhoudsplan uit te voeren.

"Den Haag heeft van de grote steden een relatief kleine corporatiesector en een grote particuliere sector", zegt een woordvoerder daarover. "Vooral in een aantal vooroorlogse wijken met een grote particuliere huursector stapelen problemen als gebrekkig onderhoud en slechte energielabels zich op."

Den Haag voerde maart vorig jaar opkoopbescherming in. Hiermee is het kopers van goedkope huizen onmogelijk gemaakt deze te verhuren. Huizen met een WOZ-waarde tot en met euro 405.000 mogen niet worden verhuurd. Met de op dezelfde datum ingevoerde zelfbewoningsplicht zijn kopers van nieuwbouw ook verplicht er zelf een periode in te wonen.