Kaag-stemmers over haar vertrek: 'Weggepest en weg bedreigd'

Precies 1.237.897 mensen stemden in maart 2021 op Sigrid Kaag. Drie van hen vertellen wat Kaag voor hen betekende en hoe ze denken over haar vertrek.

'Vrouwen én mannen denken wel drie keer na voordat ze de politiek in gaan'

Vreselijk vindt ze het, zegt Silvie van der Zee (37). Het vertrek van Sigrid Kaag komt niet geheel onverwacht en is 'vanuit haar privé-situatie' begrijpelijk. De D66-politica wordt ernstig bedreigd.

"Maar het is heel jammer voor Nederland en de politiek", zegt Van der Zee, die werkt als vertaler. "Vrouwen én mannen zullen nu wel drie keer nadenken voordat ze de politiek in gaan. Is dit het waard? Weegt het op tegen mijn veiligheid en die van mijn gezin?"

Van der Zee stemde in 2021 op Kaag, mede omdat ze graag meer vrouwen in de politiek ziet. Daarnaast heeft Kaag volgens haar een 'krachtige, capabele uitstraling'. Het hielp daarbij dat ze een lange staat van dienst heeft in internationale instanties.

2,5 jaar later 'slaat de balans nog altijd uit naar het positieve', zegt ze. Wel vindt ze dat Kaag het grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen partij niet goed afhandelde. Ze denkt erover om ook nu weer D66 te stemmen, of anders Volt. "Die lijken ook zo op elkaar", zegt ze lachend.

'Wie wordt de volgende schietschijf van rancuneus rechts?'

"Ze is weggepest en wegbedreigd." Dat zegt Broos Schnetz (71). Het vertrek van de D66-politica is 'een drama'. "Voor het hele democratische stelsel en voor Nederland. Wie steekt nu nog zijn vinger op? Wie wil de volgende schietschijf zijn van rancuneus rechts?"

Schnetz is medeoprichter van Leefbaar Nederland. Zijn stem op Kaag in 2021 paste goed bij zijn politieke overtuigingen, zegt hij. "Leefbaar is in essentie een sociaaldemocratische partij. De sociaal-liberale standpunten van D66 sloten daar mooi bij aan. Ik hoopte dat Kaag de eerste vrouwelijke premier zou worden."

Ook nu is Schnetz nog onder de indruk. "Je kunt van alles zeggen over haar presentatie. Kijk je alleen naar de buitenkant, dan komt ze inderdaad wat kakkineus over. Maar als minister van financiën heeft ze op de inhoud alles gegeven. Al had ik haar zelf liever op buitenlandse zaken gezien."

Kaags 'nieuwe bestuurscultuur' komt minder goed uit de verf, erkent Schnetz, maar dat kun je moeilijk alleen haar aanrekenen. "De politieke sfeer is vergiftigd, dat zit enorm diep ingesleten."

De volgende keer stemt hij weer op D66.

'Ik heb Kaag leren kennen als een vasthoudende politica'

Ze nam haar verantwoordelijkheid. Zo kijkt Grieteke Meerman (42) terug op de periode dat Sigrid Kaag in het kabinet-Rutte IV zat. "Ze bleef zitten ondanks alle bedreigingen aan haar adres, en ondanks het feit dat ze zelf waarschijnlijk liever over links had geregeerd. Ik heb haar leren kennen als een vasthoudende politica."

In maart 2021 bracht Meerman net als 1.237.896 andere kiesgerechtigden haar stem uit op Kaag. Toch wordt het een volgende keer geen D66, denkt de journalist en tekstschrijver. Ze neigt nu naar de coalitie van PvdA en GroenLinks. "Ik vind het belangrijk om een vuist te maken met andere linkse stemmers. Om diezelfde reden stemde ik in 2021 op Kaag."

De reden die Kaag geeft voor haar vertrek is volgens Meerman een teken des tijds. "Ik vind het heel knap als mensen met idealen überhaupt nog de politiek in durven. Je moet altijd al bestand zijn tegen weerstand, maar die wordt nu ook nog via sociale media over je uitgestort. Ik snap goed dat de bedreigingen reden zijn om te stoppen."