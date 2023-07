Wolf jaagt edelherten het Veluwemeer over - en aan de overkant is dat een probleem

Provincies betaalden vorig jaar een recordbedrag aan schadevergoedingen vanwege faunaschade. Grauwe ganzen bezorgen boeren de meeste ellende, maar akkerbouwers in Flevoland zien een nieuw gevaar: edelherten die het Veluwemeer over zwemmen en hun gewassen vernielen. En dat heeft alles met de wolf te maken.

Akkerbouwer Lauran Bastiaansen uit Biddinghuizen wordt er af en toe moedeloos van. Staan zijn aardappelen, uien, peen en spinazie er mooi bij - klaar om geoogst te worden - draaft er een roedel loeizware edelherten door zijn akkers.

"We hebben hier al vijftig jaar reeën op het land, daar heb ik nooit over geklaagd", vertelt Bastiaansen. "Maar sinds een paar jaar hebben we hier continu edelherten op onze akkers. Het is verschrikkelijk. Het is alsof er een koppel jonge koeien door je gewassen heeft gelopen. Ze maken alles kapot."

De edelherten vertrappen zijn gewassen en richten veel schade aan. Ook maken ze de structuur van de bodem kapot. "Ze laten diepe hoefafdrukken achter", zegt Bastiaansen. "Als het heeft geregend, blijft daar water in staan. Dan groeit er niets meer. Nog los van de producten die je kwijtraakt, kost het veel tijd en moeite alles weer netjes te maken."

Hoog hek om akkers

Akkerbouwer René Lammerts woont een kilometer verderop. Hij heeft dezelfde ervaringen. Vooral in de winter komen edelherten bij hem op visite. Wintergraan, tulpen; alles maken ze kapot. "Vorig jaar had ik ze hier twee dagen voor het uien rapen. Lagen alle uien verspreid over het land, een groot deel kapot getrapt. Ben je vervolgens een dag druk om de boel op te ruimen. Je hebt er een hoop last van."

Om edelherten buiten de deur te houden, heeft Lammerts eind vorig jaar een 2 meter hoog hekwerk om zijn akkers gezet: 600 meter gaas schermt nu een perceel van 9 hectare hermetisch af. "Ik moest wel, het ging niet langer. De schade was te groot." De kosten - bijna 20.000 euro - moest hij zelf ophoesten.

Hieronder zie je een deel van het hekwerk dat Lammerts om zijn akker bouwde.

- Foto: Henri van der Beek

Het hekwerk doet zijn werk. Nu heeft hij niet meer dagelijks edelherten op zijn akkers, al brak er afgelopen winter toch nog één door. Die was dwars door het gaas gedenderd. De situatie zorgt voor frustratie en ergernis. "Wij moeten dit maar verdragen. Maar als akkerbouwer worden we hier niet beter van. Het kost veel tijd en energie. Die stop ik liever in mijn gewassen."

Volgens Bastiaansen en Lammerts hadden ze tot drie jaar terug nooit edelherten in hun omgeving. Nu is het continu raak. "Ze voelen zich op de Veluwe opgejaagd door wolven en vluchten het water over naar hier", stelt Lammerts.

Edelherten op zoek naar veilig gebied

Speelt de wolf inderdaad een rol bij de komst van edelherten naar oostelijk Flevoland? Jan Griekspoor, al meer dan veertig jaar boswachter bij Staatsbosbeheer, zegt: "Dat zou heel goed kunnen." Maar daarover zo meteen meer. Eerst maar eens uitleggen hoe die edelherten überhaupt in Flevoland terechtkomen.

"Ze komen van de Veluwe, volgen de route over het ecoduct bij Hulshorst en steken bij Hierden het Veluwemeer over", vertelt Griekspoor. "Dat is voor edelherten een fluitje van een cent. Een groot deel van het randmeer kunnen ze lopen, alleen de vaargeul is dieper, daar moeten ze een stukje zwemmen."

Griekspoor schat in dat er in de oostelijke bossen van Flevoland inmiddels zo'n twintig edelherten leven. Die groep groeit gestaag, want er worden ook kalveren geboren. "Ze hebben in Flevoland het paradijs gevonden. De bodem is er veel rijker dan op de Veluwe. Er groeit van alles en ook nog eens verschrikkelijk snel. Er valt voor edelherten veel lekkers te snoepen."

Meer wolven op de Veluwe

En de rol van de wolf in deze verhuizing van edelherten? "Het aantal wolven op de Veluwe loopt op", legt Griekspoor uit. "We zien dat edelherten door de dreigende aanwezigheid van wolven in beweging komen en op zoek gaan naar andere leefgebieden. De angst voor de wolf en de overdaad aan voedsel zorgt ervoor dat ze in Flevoland belanden."

Ondertussen lijden Flevolandse akkerbouwers schade door edelherten die gewassen op hun akkers vertrappen. "Dit loopt uit de klauwen", zegt akkerbouwer Lammerts. "Wij hebben niet om edelherten gevraagd. Laat Staatsbosbeheer een hek om het bos zetten, zodat ze niet op ons land komen."

Edelherten stappen in Flevoland het Veluwemeer uit. Foto: Jan Paulides

"Dit is landbouwgebied, laat ze op de Veluwe blijven", vult Bastiaansen aan. "Als we dit nu op zijn beloop laten, groeit de populatie edelherten snel. Dan zijn de problemen niet meer te overzien."

Wie gaat dit betalen?

LTO Flevoland eist van de provincie dat boeren volledig schadeloos worden gesteld. Ook wil LTO dat de provincie met een financiële bijdrage komt voor akkerbouwers die noodgedwongen hun land met een hekwerk afschermen.

"Onze boeren hebben niet om edelherten op hun akkers gevraagd, maar alle schade ligt nu wel op hun bordje", vertelt voorzitter Arnold Michielsen van LTO. "Wij willen dat de provincie optreedt."

Afschieten

Afschot van edelherten is voor LTO zeker bespreekbaar, als de problemen de pan uitrijzen. Michielsen: "We roepen akkerbouwers op schade die is aangericht door edelherten te melden. Alleen via het verzamelen van data krijgen we een onderbouwd beeld van de problemen."

De provincie verwacht dat de populatie edelherten in Flevoland de komende jaren toeneemt. "De overlast groeit hierdoor mogelijk iets", zegt woordvoerder Roos Leenders. "Er is op dit moment al een mogelijkheid om 80 procent van de schade vergoed te krijgen. Hiervoor is het wel vereist dat de agrariër preventieve maatregelen neemt."

Recordbedrag uitgekeerd vanwege faunaschade

Provincies betaalden in 2022 ruim 44 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade. Nooit eerder werd er zo'n hoog schadebedrag uitgekeerd. De toename is onder meer veroorzaakt door 300 aanvragen voor wolvenschade aan vee.

Dit blijkt uit cijfers van BIJ12, de organisatie die voor Nederlandse provincies de schadevergoedingen voor faunaschade uitkeert.

- Foto: BIJ12

Grauwe ganzen veroorzaakten verreweg de meeste schade, veelal aan grasland van boeren. Naast ganzen zorgden ook dassen, roeken en wilde zwijnen voor relatief veel schade.

In Gelderland kregen grondeigenaren - veelal boeren - ruim 4,3 miljoen aan schadevergoedingen. In Overijssel en Flevoland respectievelijk 1,9 miljoen en 265 1.000 euro.

De wolf zorgt in toenemende mate voor schade, met name aan dieren (vooral schapen). In Overijssel werd er vorig jaar 35 keer een schadevergoeding betaald na een wolvenaanval. In Gelderland 32 keer. In Flevoland 2 keer.