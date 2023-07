B&B Vol Liefde: Hoeveel kost een avond bij Walters B&B?

Als er iemand zeker is van wat hij zoekt in een vrouw, is het Walter wel. Het moet een vrouwelijk type zijn die openstaat voor tantra en spiritualiteit. Hij is volop bezig dat te ontdekken, maar wat kost het als je een nachtje op Le Domaine Vert wil doorbrengen?

Walter Spangenberg (54) is één van de acht B&B-houders die in B&B Vol liefde 2023 op zoek gaat naar zijn ideale match. Hij zat vijfendertig jaar in het bedrijfsleven, maar toen zijn huwelijk spaak liep en zijn zoon ging studeren, gooide hij het roer om. Hij kocht de bed an breakfast Le Domaine Vert, waar hij 85.000 m2 tot zijn beschikking heeft.

Wat kost een overnachting in Le Domaine Vert?

Zin om ook eens een nachtje door te brengen bij Walter? En misschien wil je direct wel een workshop volgen. Walter biedt kampeeropties aan op zijn landgoed tussen april en oktober, voor zo'n €30,- per campingplek, in het hoogseizoen. "Je kampeert op buitengewoon ruime plekken, met wijds uitzicht, rust en ruimte. Je wordt zo al snel één met de natuur en geniet zo van de rust en de verstilling", schrijft Walter op zijn eigen website. En geen zorgen, je kunt zowel met tent, caravan, busje of camper terecht.

In de Gite

Een overnachting in een andere accommodatie van Walter - waarbij je dus niet je eigen gerief mee hoeft te nemen, kost je ongeveer €130,- per nacht, voor twee personen. Het laagseizoen vraagt ongeveer 110 euro per nacht van je. In de 'Gite' van Walter heb je de beschikking over vier slaapkamers, twee toiletten en een douche.

Vakantiehuis met magisch uitzicht

Het vakantiehuisje boeken van Walter in Frankrijk? In het hoogseizoen moet je minimaal zes nachten boeken en dat kost je €143,-. Ga je in de koudere maanden, dan ben je slechts 100 euro per nacht voor twee personen kwijt.

Yurt

Ook zijn yurt is te huur. De kosten zijn ongeveer 80 euro per nacht, ook een beetje afhankelijk van hoe lang je gaat.

Boerensuite en blokhut

Wil je vertoeven in een schuur, grenzend aan het boerenerf en hou je wel van mooi uitzicht? Dan is de boerensuite een idee om eens te boeken. De kosten? Ongeveer 60 euro per nacht en dan kan je er met twee personen in terecht. Zie je het toch meer zitten om te kamperen, mét een beetje luxe? Voor 60 euro per nacht heeft Walter een mooie blokhut voor je paraat staan.

De Waard Tent

Last but zeker not least kan je op Le Domaine Vert een tent huren waarin je maximaal met zijn vieren kunt overnachten. Walter vraagt er ongeveer 60 euro per nacht voor. De buitenkeuken van Walter kan je er gratis bij gebruiken om bijvoorbeeld een pizza in te schuiven.

