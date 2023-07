Jack moet voor Nederlandse studie 'even' de wereld rond

Hij staat te popelen om te studeren als een échte Nederlander. Maar Jack Khurelbaatar (23), die geen geldige verblijfspapieren heeft, mag dat niet. Tenzij hij de wereld rondvliegt voor een visum.

Een keuze heeft hij niet. Natuurlijk wandelt Jack als kleine jongen achter zijn ouders aan het vliegtuig in. Wat moet hij anders? De geboren Mongoliër is pas negen jaar oud. Weet hij veel dat ze gaan emigreren.

En zo belandt Jack in Nederland. Hier mag hij naar school, haalt hij diploma's en groeit hij uit tot een Nederlandse jongen. Maar één verschil met leeftijdsgenoten blijft: zij mogen hier zijn, Jack niet.

Jarenlang in de anonimiteit

Nederland ziet Mongolië namelijk als veilige plek en stuurt Mongoliërs in principe terug naar hun thuisland. Om toch te kunnen blijven, leven Jack en zijn ouders in de anonimiteit.

Maar voor Jack begint die anonimiteit nu te knellen. Waar zijn vrienden moeiteloos naar een vervolgopleiding doorstromen, kan hij geen kant op. Legaal werken mag hij niet, studeren evenmin.

Jongeren hebben in Nederland, gedocumenteerd of niet, te allen tijde recht op onderwijs, maar voor volwassenen zijn de regels anders: zij hebben geldige papieren nodig voor een vervolgopleiding of -studie.

Ambassade in Peking

Een studievisum kan uitkomst bieden, weet Maarten Goezinnen van het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt. Maar het verkrijgen van zo'n visum is ingewikkeld. "Jack mag zich inschrijven als buitenlandse student, maar dat kan alleen als je in het buitenland zít. En Jack woont natuurlijk in Nederland."

Het betekent dat Jack naar Mongolië moet om zijn aanvraag in te dienen. Geen kwestie van 'even' op en neer vliegen, weet Goezinnen. "Eenmaal daar is het wachten op een seintje van de IND. Na dat seintje mag Jack een afspraak maken bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade. Die ligt in Peking. Daar moet hij dus óók nog heen."

Het proces kan volgens Goezinnen weken duren. "Bovendien is het stressvol en kostbaar. Dit moet toch makkelijker kunnen?"

Tot 55.000 ongedocumenteerden in Nederland

In heel Nederland wonen tussen de 28.000 en 55.000 ongedocumenteerde migranten. Goezinnen begeleidt jaarlijks zes tot acht Rotterdamse jongeren die, net als Jack, graag willen studeren. "In Nederland gewortelde jongeren waar we wat mee moeten en die we bovendien goed kunnen gebruiken."

Jack wil bijvoorbeeld Bouwkunde studeren. "En juist in de bouwsector zijn grote tekorten. Waarom zouden we een gemotiveerde jongere als Jack dan niet ondersteunen? Alle beetjes helpen."

'Ben hier niet voor de uitkering'

Want Jack ís gemotiveerd, zo zegt hij zelf ook. "Ik ben hier niet om een uitkering te krijgen. Ik wil iets bijdragen aan de samenleving en economie. En ik zal mijn studie ook afronden: als ik 'm afbreek en een nieuwe wil doen, moet ik namelijk wéér terug naar Mongolië. En dat wil ik niet."

Met een studievisum mag Jack twee dagen per week werken en maakt hij uiteindelijk kans op een verblijfsvergunning. Het kan een einde maken aan zijn leven in de illegaliteit.

Een leven dat ingewikkeld is. "Ik mag niet werken, heb geen bankrekening en kan nooit op vakantie in het buitenland. Voor woonruimte ben ik afhankelijk van een kennis, want met mijn ouders heb ik gebroken. Ik verdien wat geld door honden uit te laten. En waarom ik illegaal ben geworden? Ik weet het nog steeds niet. Mijn ouders hebben mijn vragen nooit beantwoord."

Staande gehouden door politie

Hoewel hij zich 'voorbeeldig' probeert te gedragen, loopt hij altijd het risico om gesnapt te worden. Laatst werd hij bijvoorbeeld ineens staande gehouden in Crooswijk. "Ik liep daar 's avonds om een fiets op te halen. Die had ik gekocht via Marktplaats en de verkoper moest tot laat werken. Bleek de politie te surveilleren vanwege de vele bomaanslagen. Gelukkig kon ik een oude schoolpas laten zien."

Jack, die na een reis van 24 uur inmiddels bij kennissen in Mongolië is aangekomen, snapt dat hij als 'illegaal' kritiek kan krijgen. "Maar ik heb nooit de keuze gehad om naar Nederland te komen. Inmiddels voel ik me een Nederlander. Als ik naar Mongolië terugga, moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Ik heb daar niets en niemand."

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat weten niet in te kunnen gaan op individuele zaken. Wel meldt de dienst in zijn algemeenheid dat het de 'geldige werkwijze' is om een visum in het land van herkomst op te halen. "En normaal gesproken is dat ook een logische werkwijze, omdat de beoogde studenten in het land van herkomst verblijven voordat ze naar Nederland komen voor hun studie."