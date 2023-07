Tien Italiaanse cipiers vervolgd om martelen gevangene

Tien bewakers van een gevangenis in het noorden van Italië worden vervolgd voor marteling van een gevangene van Tunesische afkomst in april. Dat meldt het Italiaanse Openbaar Ministerie.

Ze zouden de gevangene onder meer hebben geschopt en geslagen. Daarna zouden ze hebben geprobeerd hun daden te verdoezelen in latere rapporten. Dankzij de bewakingscamera's werden hun verklaringen echter ontkracht.

Officier van justitie Gaetano Calogero Paci vertelde donderdag op een persconferentie dat de gevangene werd gedwongen op de grond te gaan liggen, waar een kussensloop over zijn hoofd werd gedaan. Ook werd hij 'geschopt en geslagen in het gezicht en op het lichaam', zei Pace tegen lokale media. Daarna werd zijn kleding afgenomen, werd hij opnieuw in elkaar geslagen en aan zijn lot overgelaten in de isoleercel.

Om de aandacht te trekken, brak de gedetineerde in die cel een gootsteen. De brokstukken daarvan gebruikte de veertiger daarna om zichzelf te verwonden, zodat een arts zou komen. "De wonden waren zo diep dat de hele gang volstroomde met bloed", zo valt te lezen in het Italiaanse dagblad Il Riformista.

Na een klacht van de gevangene werd een politieonderzoek ingesteld. Volgens lokale media hielpen in de gevangenis gemaakte videobeelden bij het identificeren van de verdachten. De aangeklaagde bewakers uit de stad Reggio Emilia zijn inmiddels geschorst voor een periode van tien tot twaalf maanden, maar blijven voorlopig op vrije voeten.

Niet de eerste keer

De zaak doet denken aan de dood van Stefano Cucchi. De jonge Romein overleed in 2009 in zijn cel na zwaar te zijn mishandeld tijdens zijn verhoor. Pas na jaren procederen belandden de eerste agenten in de cel, maar nog altijd lopen de meeste betrokkenen vrij rond.

"Dit is weer een voorbeeld van het belang van een wet die marteling straft", verklaarde Iliara Cucchi. De senator van de Groene en Linkse Alliantie is de zus van Stefano. "Gevangenissen moeten plaatsen voor heropvoeding zijn en niet een plek om te martelen", vervolgt ze. In april bezocht Cucchi nog de desbetreffende gevangenis. Ze spreekt van 'dramatische' en 'mensonterende' omstandigheden waarin de gedetineerden leven. "Helaas is Reggio Emilia geen op zichzelf staand geval", besluit Cucchi.