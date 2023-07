Waarom 'groene' beleggers onbedoeld in 'bruine' bedrijven investeren

Vervuilende bedrijven kunnen goedkoper lenen dankzij hun groene beloftes. Maar vaak komen die beloftes helemaal niet uit, blijkt uit een data-analyse van Maastricht University.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Verantwoorde beleggers steken hun geld graag in duurzame bedrijven, zodat die kunnen groeien en een steeds groter deel van de economie uitmaken. Maar in werkelijkheid kiezen ze vaak voor 'bruine' bedrijven die ten onrechte een positieve beoordeling hebben gekregen op duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van Maastricht University naar ruim zevenduizend bedrijven in 77 landen.

De oorzaak is dat de databedrijven die duurzaamheidsscores uitdelen, te veel naar beloftes en te weinig naar de behaalde resultaten van bedrijven kijken, zegt Bram van der Kroft, onderzoeker duurzame financiering.

Bedrijven met een hogere score presteren zelfs slechter

"​Hierdoor hebben veel bedrijven een duurzaamheidsscore die te hoog is voor hun maatschappelijk verantwoorde prestaties. Sterker nog, in werkelijkheid presteren bedrijven met een hogere score vaak slechter dan bedrijven met een lagere score", zegt Van der Kroft. "Een probleem is ook dat bij meer dan de helft van de bedrijven de beloftes gemiddeld niet binnen vijftien jaar worden waargemaakt."

Samen met Dennis Bams, professor financieel risico management, heeft Van der Kroft hierover een wetenschappelijk paper geschreven.

De gebruikte data gaan over de periode 2003 tot 2022. Opgeteld hebben de zevenduizend bedrijven, waaronder bijvoorbeeld Akzo Nobel, Heineken, Just Eat Takeaway, Postnl en Randstad, een marktwaarde van 28 biljoen dollar. Ze zijn bijvoorbeeld actief in de mijnbouw, detailhandel, gezondheidszorg en levensmiddelen.

Kinderarbeid, corruptie, ontbossing en CO2-uitstoot

Beleggers zoeken bedrijven die goed scoren op milieu, mens en bestuur, in het Engels afgekort tot ESG. Deze bedrijven proberen bijvoorbeeld kinderarbeid, corruptie of ontbossing te voorkomen, of ze zijn bezig om hun CO2-uitstoot te verminderen. De ESG-scores zijn belangrijk voor beleggers. In de VS is bijvoorbeeld een derde van het beheerde vermogen maatschappelijk verantwoord belegd. Het gaat dus om enorme bedragen.

Pensioenfondsen en andere investeerders krijgen ESG-scores aangeleverd van databedrijven zoals Refinitiv, ​MSCI en Sustainalytics. Die pluizen duurzaamheidsrapporten uit en volgen mediaberichten over misstanden en rapporten van overheden en maatschappelijke organisaties. Bedrijven die regelmatig onder vuur liggen, zijn bijvoorbeeld Nestlé en Shell.

De wetenschappers uit Maastricht hebben de onderliggende data van Refinitiv gebruikt om de duurzame beloftes en de behaalde resultaten van elkaar te splitsen. Zo konden ze zien of de beloftes ook worden waargemaakt. Opvallend: vooral het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is een belofte die niet uitkomt, zegt Van der Kroft. "Naarmate een bedrijf plechtiger belooft om minder te gaan uitstoten, gaat het in werkelijkheid juist meer uitstoten, blijkt uit de cijfers."

Sneller winstgevend

Het gevolg van die opgeblazen ESG-scores is dat verantwoorde beleggers hun miljoenen of miljarden euro's naar bedrijven overbrengen die dat eigenlijk niet verdienen op basis van hun duurzame prestaties. Die bedrijven hebben daar voordeel bij. Ze kunnen dankzij die hogere ESG-score goedkoper aan kapitaal komen en harder groeien.

"Als ze bedrijfsobligaties uitgeven of een lening bij de bank aangaan, scheelt het ze veel rente", zegt Van der Kroft. "Rond 2017 bedroegen die kosten ongeveer 2,5 tot 3 procent. Maar bedrijven met een hogere ESG-score waren een half procent goedkoper uit. Hierdoor zijn hun projecten sneller winstgevend, of houden ze geld over voor extra projecten of investeringen. Het was juist de bedoeling van beleggers om groene bedrijven op die manier te helpen."

Als Refinitiv dezelfde data gebruikt, waarom zijn hun gegevens dan toch niet correct? Van der Kroft: "​ESG-databedrijven nemen vaak per onderwerp een gemiddelde over beloftes en resultaten. Als je deze aspecten uitsplitst, dan kun je beter zien of bedrijven zich in de praktijk duurzaam gedragen." Als de databedrijven hun methodes aanpassen, is het probleem opgelost, zegt Van der Kroft. Refinitiv heeft nog niet gereageerd op vragen van Trouw.

In Brussel wordt nagedacht over duidelijke richtlijnen voor bedrijven die ESG-scores vaststellen, om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar zijn. Uitstekend idee, zegt Van der Kroft.