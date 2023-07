Na half jaar solo is Zoë Tauran al voorprogramma Coldplay

In januari had ze pas haar eerste solo-optreden en ze staat nog aan het begin van haar loopbaan, maar Zoë Tauran (26) uit Amstelveen verzorgt vanaf zaterdag liefst vier keer het voorprogramma van Coldplay in de Johan Cruijff ArenA. 'Als je het niet probeert, kom je er nooit.'

Ze heeft geen rood haar, geen vlechtjes en geen sproetjes. Toch heeft Zoë Tauran iets weg van Pippi Langkous. Net als het personage uit de boeken van Astrid Lindgren betreedt de zangeres onbekend terrein volkomen onbevreesd. Nooit eerder gedaan, dus zal het wel lukken.

Want hoe bedenk je het om jezelf zonder noemenswaardige podiumervaring als soloartiest op te werpen voor het voorprogramma van Coldplay in de Johan Cruijff ArenA? Ze grijnst als de vraag wordt gesteld. Het is donderdagmiddag, ze zit in een soort kleedkamer backstage bij Concert at SEA. Een van de festivals die Tauran afgaat voordat ze op 15 juli de Arena voor de eerste van vier keer mag opwarmen voor een band van wereldniveau.

"Daar ben ik wel zenuwachtig voor, hoor. Elke keer als ik daar nu aan denk, krijg ik een soort paniekaanvalletje. Tja, hoe kwam ik erop om het te proberen? Vooral omdat ik Coldplay echt te gek vind en bedacht dat ik graag hun voorprogramma wilde doen. Ja, dat willen er meer natuurlijk, ik gaf mezelf dan ook niet veel kans. Ik heb begin dit jaar mijn management gewoon gevraagd of zij het wilden proberen."

Succesvolle samenwerkingen

Mocht het nog niet duidelijk zijn: het gaat snel met Zoë Tauran. Als tiener deed ze mee aan The Voice Kids en was ze vier jaar lid van een girlband, TP4Y (Too pretty for you), waarmee ze in 2014 de finale van tv-talentenjacht Holland's got talent bereikte. Als soloartiest liet ze in 2022 opnieuw van zich horen met succesvolle samenwerkingen met Bilal Wahib (Solo), Frenna (Gebruik me) en Ronnie Flex en Kris Kross Amsterdam (Adrenaline). In 2023 haalde ze ook solo hitsucces met Therapie en in mei van dit jaar bracht ze onder de naam Zoë Tauran haar debuutalbum uit.

Toch is er nog maar een half jaar verstreken sinds ze op Noorderslag in Groningen haar eerste optreden deed met haar eigen band. Ongeveer in die periode doemde ook het brutale plan voor Coldplay op in haar hoofd. "Ik wist ook niet wat ik dacht. Maar als je het niet probeert, kom je er nooit. Toen mijn management me vertelde dat het was gelukt, geloofde ik dat zelf eerst ook niet. Ik dacht: waar zijn de verborgen camera's? Ik heb ook helemaal niet dezelfde doelgroep als Coldplay. Pas toen ik hoorde dat zij in elk land waar ze optreden een jonge vrouw in hun voorprogramma hebben staan, ging ik het snappen en geloven."

Tauran, geboren en getogen in het Drentse dorp Roden en nu wonend in Amstelveen, komt uit een muzikale familie. "Mijn vader is Moluks, mijn ooms hebben een band waar ik als kind wel mee optrad. Dat was mijn eerste muzikale ervaring. Later heb ik opgetreden met de meidenband, maar ik was 16, ik durfde eigenlijk helemaal niets. Niet bewegen, niets zeggen, ik durfde wél te zingen. Nu moet ik alles zelf doen, kan niemand het meer van me overnemen als ik niet durf."

Zenuwen onder controle

Na Noorderslag zong Tauran haar mix van r&b, soul en pop op onder meer Dauwpop en Koningsdag en stond ze op 10 juni in een uitverkocht Paradiso. Ondanks haar gebrek aan ervaring had ze bij die laatste grote show haar zenuwen goed onder controle. "Ik had nog niet veel meters gemaakt op het podium, maar had al wel veel repetities gehad. De show zat er goed in, ik vertrouwde op de band, het geluid en de mensen met wie ik werk. De enige die het nog kon verpesten was ikzelf. Maar ik vertrouwde ook op mezelf en wist: dit moet goed komen."

Op Concert at SEA staat later die middag een flink aantal jongeren voor het podium. Voornamelijk tieners en twintigers, die liedjes als Solo en Gebruik me woord voor woord meezingen. Het is precies de groep die haar intensief volgt op TikTok. Op dat sociale medium laat ze voordat ze een lied uitbrengt bewust een deel lekken, zodat het al wordt gebruikt voor allerlei filmpjes, met als gevolg dat het al enige populariteit heeft nog voordat het uitkomt.

Jong publiek

Ook Paradiso was gevuld met een voornamelijk jong publiek. "De jongste was volgens mij een jaar of drie, de oudste was waarschijnlijk mijn opa. Ik zag ook veel moeders met hun dochters. Ik kreeg na afloop een leuk bericht op Instagram van een ouder: 'Ik ben 40-plus en moest gedwongen mee, maar heb ervan genoten en had het voor geen goud willen missen.' Leuk, toch? Die mensen hebben misschien geen idee wie ik ben, maar blijkbaar heb ik ze toch kunnen raken."

Ze heeft Coldplay nog niet live gezien. "Ik weet dat zij een heel gave show geven, ik ben van plan die alle vier de avonden te gaan zien. Nee, ik heb nooit spijt gehad van het idee. Ik hoop alleen dat ik er zelf van kan genieten. Dat is mijn missie, dat ik niet de nacht ervoor wakker lig. Een beetje zenuwen mag, maar het moet wel leuk blijven."