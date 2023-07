School in Hardenberg verbiedt vroegtijdig mobieltjes

De telefoon? Die is na de zomervakantie niet meer welkom in de klassen van middelbare school het Greijdanus in Hardenberg. Leerlingen vinden het prima, ouders zijn vóór en directeur Chris van der Meulen (39) gaat mee. 'We zien leerlingen bij wie het dag- en nachtritme compleet is verstoord.'

Het dringende advies van demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) om mobiele telefoons uit de schoolklas te weren was de deur nog niet uit, of het Greijdanus in Hardenberg voegt de daad bij het woord.

Er komt een heus 'thuis-of-in-de-kluisbeleid'. Het moet de focus van de leerlingen terugbrengen naar het volgen van de les.

Zo zit het toch, directeur Chris van der Meulen?

"Tja, je kunt niet verzinnen dat op dag dat wij ons nieuwe beleid per brief bekendmaken, de minister met exact dezelfde boodschap komt. Alsof die uit Hardenberg komt... Een hilarisch toeval, want wij zijn al veel langer bezig om een mobieltjesverbod in te voeren. Of nou ja, in de aula en op het plein blijven we de smartphone toestaan. Maar niet langer in het klaslokaal. Dat de overheid nu met eenzelfde richtlijn komt, is voor ons een mooie bevestiging."

Het invoeren van een ban op mobieltjes klinkt waarschijnlijk eenvoudiger dan dat het is.

"Dat klopt, want het is ergens heel paradoxaal. Aan de ene kant willen we leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid geven, aan de andere kant verbieden we nu de telefoon."



"Maar we merken dat sinds de smartphone bestaat, het apparaatje in de klas een echte stoorzender is. In 95 procent van de lestijd gebruik je je telefoon namelijk niet. Dan luister je naar uitleg en instructie, doe je een opdracht of kijk je een video. Daar heb je geen smartphone voor nodig. Toch zitten veel kinderen tijdens de les op onder meer sociale media."

Wat zijn daarvan de gevolgen?

"We merken dat leerlingen, zeker na corona, ontzettend moeite hebben om de concentratie erbij te houden en dan naar de telefoon grijpen. Er zijn kinderen die een complete verslaving hebben opgelopen en waarbij in sommige gevallen het dag- en nachtritme volledig is omgedraaid."



"Leerlingen hebben moeite met plannen. Wij zien door die verstoorde concentratie ook een toename van depressies en aanvragen bij ons steunpunt. Leraren zien het ook terug. Zelfs de meest ervaren docenten krijgen een aantal kinderen niet meer aan het werk."

Dat klinkt bijzonder heftig.

"Is het ook. De conclusie is dan misschien dat de mobiele telefoon een prima device en hulpmiddel is voor de technische maatschappij waarin we leven, maar niet bevorderlijk is voor deze doelgroep."



"We hebben onder ouders, leerkrachten en leerlingen gepeild hoe ze tegenover onderwijs zonder de mobiele telefoon in de klas staan. De meesten zijn positief. 'Goed dat jullie dit durven', zeggen ouders. In andere landen als Frankrijk doen ze het overigens al langer zo: geen smartphone in het leslokaal. Het is wetenschappelijk bewezen dat lestijd op deze manier beter benut wordt."

Een 'thuis-of-in-de-kluisbeleid', dus. Hoe hielden jullie het mobieletelefoongebruik tot hiervoor in de hand?

"Leraren kunnen een zak aan de muur hangen, waarin dan de mobiele telefoons worden verzameld. Dat werkt tot op zekere hoogte, want er zijn kinderen met twee telefoons die er dan eentje in stoppen. Af en toe gaat er dan een telefoon in de zak af. Of een leerling gaat naar het toilet om daar de smartphone te checken."



"Nu is het duidelijk. Het klaslokaal is een plek om te leren, zeggen we tegen kinderen, en 'straks kun je op je telefoon een berichtje beantwoorden'. Op de laptops kunnen we bovendien sociale media en berichtendiensten als WhatsApp en Messenger blokkeren. Leerlingen willen daarin best meegaan, als ze maar duidelijkheid hebben."

De school geeft in de brief ook aan te zullen handhaven. Een sanctiebeleid is in de maak. Ook voor docenten?

"Ook voor docenten gaan er restricties gelden. Ik merk aan mezelf dat ik tijdens vergaderingen ook weleens op mijn telefoon keek, zonder dat dat nodig was. Het is een kleine moeite om hem even op stil zetten en om te draaien. Tijdens een heidagje kan de telefoon best uit. Ergens is het ook gewoon goed fatsoen om naar elkaar te luisteren."

Matthijs en Roos: 'Goed idee, maar anderen vinden dat we terug in de tijd gaan'

Matthijs van Veen uit Hardenberg en Roos Jongsma uit Bruchterveld (beiden zestien jaar) zitten op het Greijdanus in de vijfde klas van het vwo. Ook vertegenwoordigen ze de leerlingen in de medezeggenschapsraad van de school. Ze vinden het goed om het opbergen van de mobiele telefoon op zijn minst te proberen. "Kijk ik naar mezelf, dan merk ik dat het tien keer beter gaat wanneer de telefoon er niet is", zegt Roos. "Dus ik vind het een goed idee, maar ik hoor genoeg anderen die vinden dat we dertig jaar terug in de tijd gaan."

Eerst proberen, denkt ook Matthijs. "Als je telefoon binnen handbereik ligt, dan pak je hem gewoon. Wanneer je eerder klaar bent met een opdracht, iets niet snapt of saai is. Er zijn genoeg scenario's te bedenken. Zo eerlijk moet je zijn."

Het zaksysteem - alle telefoons voor de les in een tas - werkte volgens Matthijs wel. "Als een leraar daar om vroeg, dan gebeurde dat gewoon. Maar niet alle docenten vonden het nodig." Met een blokkade op de laptop is het ook daar gebeurd met sociale media. Het gevolg? "Op sociaal vlak gaat iedereen er vast op vooruit. Maar in de pauze zal het druk zijn bij de kluisjes." Op zoek naar de mobiel.