Wat zijn de zonnebrandtrends dit jaar?

De zon schijnt en dat betekent dat we ook weer moeten smeren om onze huid te beschermen. Wat zijn de trends en is zonnebrand echt niet schadelijk? Het Parool zoekt het uit.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, zonnebrand is niet slecht voor je. Prettig om te weten ook is dat de Europese wetgeving streng is. Alle producten die hier verkocht mogen worden, zijn uitvoerig getest en gecontroleerd. Niet alleen door de EU, maar ook door een veiligheidsbeoordelaar voor cosmetica. Wie veel buiten is of extra van de zon wil genieten, doet er goed aan om de huid te beschermen. De zon kan schade aanrichten door de uv-stralen met huidkanker als gevolg, wat inmiddels de meest voorkomende vorm van kanker is in Nederland. In 2021 werd de ziekte bij meer dan 80.000 mensen geconstateerd (bron KWF).

Is de zon dan alleen maar slecht? Nee natuurlijk niet. Zonlicht zorgt voor de aanmaak van vitamine D in ons lichaam, dat bijdraagt aan sterke botten, tanden, spieren en afweer. Per dag een kwartier onbeschermd in de zon is al genoeg.

Wat veroorzaakt de witte waas?

Ook dit jaar overspoelen nieuwe beschermingsproducten de markt. Maar hoe kies je nu een goede zonnebrand? De allerbelangrijkste regel: kies iets wat jij fijn vindt om te smeren, want hoeveel prijzen een product ook gewonnen heeft; als de geur of textuur je niet aanstaat, ga je het niet gebruiken.

Vanaf factor 30 ben je echt beschermd; houd je 95 procent van de uv-stralen tegen. Met factor 50 houd je 97 procent van alle stralen tegen. Smeer je elke twee uur in, mits je niet in het water bent geweest of heel erg zweet, want dan moet je vaker smeren. En vermijd de zon tussen 12.00 en 15.00 uur - dan is ie op zijn sterkst. Voor degene die echt niets willen smeren, is uv-werende kleding een alternatief.

Ook in zonnebrand zijn er trends. Zo ging het de afgelopen jaren vooral over duurzaamheid en minerale (fysische) en chemische filters. Vanuit een dermatologisch oogpunt is er geen verschil tussen deze filters. Ze bieden allebei bescherming tegen zonbeschadiging. De werking is alleen anders. Een chemische filter breekt de uv-stralen af in de huid, zodat ze geen schade kunnen aanrichten. Een fysische filter weerkaatst de uv-stralen op de huid, meestal door zink. Dit veroorzaakt ook vaak de witte waas die je daardoor ziet op je gezicht.

Duurzaamheid blijft een belangrijke rol spelen bij zonnebrandfabrikanten. Van koraalvriendelijke ingrediënten tot nieuwe oplossingen voor plastic verpakkingen. Een opvallende trend dit jaar is gemak. Smeren moet een routine worden en steeds meer huidverzorgingsmerken introduceren zonproducten met verzorgende elementen. Maar ook andersom worden diverse beschermingsproducten met huidverzorgende ingrediënten op de markt gebracht. Het voordeel van dit soort producten is dat de crèmes niet aanvoelen of ruiken als een zonnebrand en tegelijkertijd werken aan bijvoorbeeld pigmentvlekken, fijne lijntjes of hydratatie.

Gemak is ook belangrijk omdat ingesmeerd de deur uitgaan vaak nog wel lukt, maar later op de dag nog een keer je gezicht, handen of nek insmeren vinden we te veel gedoe. Mist-sprays zijn het snelle antwoord, naast compacte sticks die makkelijk in de tas en zak passen en niet kunnen lekken. Verder zien we ook zonnebescherming in de vorm van druppels die je door of over je dagelijkse verzorging doet, zodat je geen laag over laag hoeft aan te brengen.

Bijzonder om te zien is dat er ook steeds meer zonnebescherming van eigen bodem komt, met een eervolle vermelding voor het Nederlandse Biodermal dat als Beste Koop is uitgeroepen door de Consumentenbond.

Skincare X SPF

Paula's Choice

De Amerikaanse beautygoeroe Paula Begoun verraste iedereen dit voorjaar met haar eerste zonneproduct Advanced Sun Protection Daily Moisturizer SPF 50, met maar liefst vijf new-generation filters. New-generation filters komen vaak uit Korea. Ze zijn stabieler en bieden langer bescherming dan de 'reguliere' filters. Uiteraard maakt Paula's Choice ook 'gewone' dagcrèmes met een SPF.

Prijs: €44, 60 ml, www.paulaschoice.nl

Trinny London

Uit het eigen onderzoek van Trinny London bleek dat 90 procent van huidveroudering het gevolg is van blootstelling aan de zon, zelfs door ramen en wolken. Drie jaar werkten het bedrijf met een Koreaans laboratorium aan het vorige week uitgebrachte See the Light, dat de huid beschermt dankzij nieuwe generatie filters en optimaal moet verzorgen.

Prijs: €48, 50 ml, www.trinnylondon.com

Ultra Violette

Het Australische Ultra Violette combineert in al haar producten zonbescherming met de verzorgende eigenschappen van skincare. Australische zonnebrand wordt gezien als de beste van de wereld, omdat de eisen daar nóg hoger zijn. Maar liefst een kwart van alle Australiërs wordt nog voor zijn 70ste gediagnosticeerd met huidkanker.

Prijs: €41, 50 ml, Ultra Violette (Supreme Screen Hydrating Facial Skinscreen™ SPF 50+), via www.skins.nl

Malin + Goetz

Het inclusieve merk Malin + Goetz gebruikt een minerale filter voor SPF 30 Sunscreen-High Protection, die, zo beloven ze daar, geen witte waas achterlaat, ongeacht je huidskleur.

Prijs: €38, voor 50 ml Malin + Goetz, via www.retreat.nl

Lancaster

Al ruim vijftig jaar maakt Lancaster een speciale lijn zonnebescherming. Nieuw in de uitgebreide keuze is de Sun Perfect Illuminating Cream SPF 50 of SPF 30. Een lichtgewicht crème die de huidstructuur belooft te verbeteren en beschermt tegen UVA-, UVB-, en infraroodstraling en het blauwe licht van je computer.

Prijs: €58, voor 50 ml, www.lancaster-beauty.com

La Roche Posay

Een vette huid houdt niet van een vette crème. Daar denkt La Roche Posay de oplossing voor te hebben gevonden met haar UVmune 400 Oil Control Gel-cream spf 50+.

Prijs: €20,50, 50 ml, www.laroche-posay.nl

Gemak

Darling

Bij Darling geven ze de noodzaak van smeren aan door SPF als afkorting voor Stay Pretty Forever te gebruiken. Het Italiaanse merk mixt huidverzorging en zonnebrand in Instagramwaardige verpakkingen, zoals deze roze Screen Me Spray SPF 50.

Prijs: €49, voor 150 ml, via www.babassu.nl

Coola

Zowel de vader als de moeder van de oprichter van het Californische Coola kreeg de diagnose huidkanker, waarop hij besloot zelf zonbescherming te gaan maken. Aan het brede assortiment voegt het merk nu de Classic Face Sunscreen Mist SPF 50 gezichtsspray toe.

Prijs: €39, voor 100 ml Coola, via www.skins.nl

Thank you Farmer

De slimme Sun Project Silky Calming Sun Stick SPF 50+ van het Koreaanse Thank You Farmer past zelfs in je broekzak en is zo licht waardoor je de bescherming nauwelijks voelt zitten.

Prijs: €24, 14 gram Thank you Farmer, via www.haruharubeauty.com

Prescription

De handige SPF 50 drops van Prescription, het merk van de Amsterdamse Soap Treatment Store, zit bovenop de trends. Je kunt ze rechtstreeks op het gezicht aanbrengen, maar ook mengen met je favoriete crème of foundation.

Prijs: €39, 30 ml, www.prescription-beauty.nl

Van eigen bodem

Marie- Stella Maris

De net uitgebrachte zonnebrand van Marie- Stella Maris is met aandacht voor mens en milieu gemaakt. De formule is niet schadelijk voor het koraal en de dop is extra kort om afval te beperken

Prijs: €35, 175 ml, www.marie-stella-maris.com

Muze

Ook van eigen bodem is Muze. Het bedrijf maakt bewust een aparte zonnebrand met minerale filter voor het gezicht naast zijn huidverzorging, om ervoor te zorgen dat je je echt elke twee uur insmeert.

Prijs: €29, 50 ml, www.muze-skincare.nl

Tiny Todd

Tiny Todd is het geesteskind van twee Amsterdamse ouders. Ze werkten vier jaar aan een formule om een eczeemgevoelige huid te verzorgen en te beschermen tegen de zon. Sinds afgelopen maand is hun Sunscreen Oat Lotion verkrijgbaar, een natuurlijke minerale formule. De producten worden in Nederland gemaakt.

Prijs: €67,50, 150 ml, www.tinytodd.com

Biodermal

Voor de derde keer komt Biodermal het beste uit de zonnebrandtest van de Consumentenbond. Dit keer vielen de Hydraplus Zonnespray SPF 50+ en Kids Zonnespray SPF50+ in de prijzen, om dat ze bovengemiddeld op uv-bescherming en duurzaamheid scoren, twee belangrijke pijlers van het Nederlandse bedrijf.

Prijs: €31,99, 175 ml, www.biodermal.nl

Loïs Lee

Loïs Lee noemt haar Sun Screen Sun meer dan een zonnebrand, omdat het je tevens moet beschermen tegen blauw licht en (lucht)vervuiling. De Nederlandse onderneming maakt volgens eigen zeggen meukvrije verzorging en zoekt oplossingen die goed zijn voor mens en milieu. De formule is onlangs iets aangepast, zodat de textuur minder vet is. Het product is net iets anders dan je waarschijnlijk gewend bent (je gebruikt 6 tot 10 druppels over je dagverzorging) en daarom kun je ook eerst een proefverpakking bestellen.

Prijs: €65/€24, 50 ml/17 ml, www.loislee.nl