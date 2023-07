Stefan vindt eeuwenoude verloren Domkerkbijbel op de markt

Boekenliefhebber Stefan van Mierlo gelooft zijn ogen niet tijdens het rondsnuffelen op een Haagse markt: daar ligt een tweehonderd jaar oude huisbijbel van de Domkerk. 'Ik vind het mijn taak om 'm weer thuis te brengen.' En dat doet hij ook, tot grote blijdschap van de Utrechtse kerk.

Op de kaft van de bijbel uit 1832 staat in grote letters 'Domkerk'. Ondanks de leeftijd van het werk, verkeert het eeuwenoude heilige geschrift nog in uitstekende staat, stelt vinder Stefan van Mierlo. Zijn oog valt er op begin dit jaar, tijdens een bezoek aan de Haagse antiek- en boekenmarkt. "Op het eerste gezicht ziet de bijbel eruit alsof-ie rechtstreeks uit Zweinstein komt", vertelt Van Mierlo.

Maar dat verandert als hij het boek beter bekijkt. "Het is een bijbel die ooit in de Domkerk werd gebruikt voor de zondagsdienst. Als een boek zo duidelijk aangeeft waar het thuishoort, moet ik het daarnaartoe brengen, vind ik." Hij neemt de bijbel mee naar huis en zoekt contact met de Utrechtse kerk. Daar blijkt het boek niet vermist.

'Niet uniek, wel bijzonder'

"Het is niet de enige bijbel in deze serie. Waarschijnlijk was-ie een tijd lang in privébezit", verklaart Willem Roskam, predikant bij de Domkerk. Vanaf 1637 wordt de bijbel vertaald vanuit de oorspronkelijke talen, het Grieks en Hebreeuws.

"Door de Statenbijbel, zoals deze versie heet, konden mensen in de 19de eeuw zelf thuis lezen wat er staat. Bovendien zorgt de Statenvertaling ervoor dat men Nederlands spreekt in de kerk en dat de bijbel ook op scholen wordt gebruikt. Daardoor kwam het geloof meer in de handen van gelovigen." Hoewel dit heilige boek niet uniek is, vindt hij het wél heel bijzonder. "Hij is speciaal voor de Domkerk gemaakt."

Hulp gezocht

Over de gevonden bijbel is nog weinig bekend. "De precieze achtergrond gaan we onderzoeken. Dat is makkelijker als we 'm in bezit hebben en goed kunnen bestuderen en vasthouden", zegt Roskam. "In de Dom lopen meerdere mensen rond die de geschiedenis van de bijbel goed kennen."

Toch hoopt de predikant op een beetje extra hulp. "Er waren meer van deze boeken in omloop, dus het zou me niet verbazen als-ie ergens in een Utrechtse boekenkast staat. Misschien heeft iemand zo'n bijbel thuis en hoort daar een verhaal bij. Dat willen we graag horen."

Gulle gever

De gevonden bijbel is woensdag overhandigd aan Roskam, die heel dankbaar is. "We vinden het heel bijzonder dat iemand het boek heeft gevonden en wil terugbezorgen", vertelt hij. "Een gulle gever, erg mooi."

De gevonden Domkerkbijbel. Foto: Stefan van Mierlo

Van Mierlo blijft bescheiden. "Er zijn honderden miljoenen, misschien wel miljarden bijbels gedrukt, dus de vondst is op zich niet zo spannend." De druk is, naar zijn eigen inschatting, ook niet veel geld waard. "Maar voor ongeveer twintig euro maak ik de Domkerk blij."

Het is de bedoeling dat de bijbel binnenkort te zien is voor Domkerkbezoekers. "Of dat kan, hangt af van de staat waarin het boek verkeert en de kwetsbaarheid", stelt Roskam.

Tips voor speurders in spe

Tussen honderden boeken op een boekenmarkt een eeuwenoude bijbel vinden, Van Mierlo draait er zijn hand niet meer voor om. Zijn stichting SaveTheBook bracht al verschillende verloren voorwerpen, waaronder een eerste versie van een dichtbundel en een plakkaat ter ere van koningin Wilhelmina, terug naar hun eigenaar. Grinnikend: "Ik reïncarneer nog als boek."

Sinds 2005 struint hij over allerlei vlooienmarkten, rommelzolders, tweedehandsboekenwinkels en kringlopen. "Voor corona stond ik op zo'n 1200 boekenmarkten. Ik kom van alles tegen." Maar hoe groeit een boekenwurm uit tot een succesvolle speurder? "Algemene kennis is belangrijk, maar verstand van geschiedenis ook. Dat maakt het makkelijker om belangrijke of bijzondere boeken te herkennen."