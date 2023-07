Piotr stopt met maatschappelijk werk bij Pauluskerk

Toen Piotr Jackiewicz (33) begon als maatschappelijk werker in de Pauluskerk had hij één doel: daklozen helpen. Maar afgelopen tijd is de situatie zo verslechterd dat hij geen uitweg meer ziet. Met tegenzin gooit hij nu de handdoek in de ring. 'Het is een hopeloze situatie.'

Piotr Jackiewicz loopt op en neer door de Pauluskerk. Bezoekers houden hem telkens staande met vragen. Of hij het adres heeft van een maatschappelijke organisatie waar ze terecht kunnen voor hulp bij bijvoorbeeld huisvesting, een ander wil weten hoe laat hij tijd heeft voor een gesprek. Beide heren bedanken hem: 'Dziękuję.' Als Pools sprekende maatschappelijk werker vervult hij een essentiële rol binnen de dagopvang, waar de grootste groep bezoekers Pools is. Met zijn vertrek laat hij dus een grote leegte achter, zegt ook een woordvoerder van de Pauluskerk. "Hij is voor ons altijd van grote waarde geweest."

Bij de Pauluskerk kunnen daklozen terecht voor opvang, voedsel, allerhande hulp en medische vragen. Het gaat meestal om arbeidsmigranten, afkomstig uit landen zoals Polen, Roemenië en Tsjechië. Piotr kwam zelf ook als arbeidsmigrant naar Nederland, in 2018. In Polen was hij maatschappelijk werker in een wijkteam in Gdansk, de vierde stad van dat land. Na zijn aankomst in Nederland heeft hij eerst verschillende baantjes voordat hij als vrijwilliger terecht komt bij Barka, die dakloze Europeanen in Nederland helpt. Via deze stichting belandt hij in de zomer van 2020 bij de Pauluskerk.

Geen toekomst

Piotr zucht. De afgelopen tijd is zijn werk vrijwel onmogelijk geworden, zegt hij. "Ze komen terug als boemerangs." Het aantal daklozen neemt toe, velen vallen terug in hun oude patroon van verslaving en worden steeds agressiever. "Afgelopen winterperiode is de agressie ontzettend toegenomen. Dit zorgt ervoor dat ik mij hier niet meer veilig voel."

Zo vertelt hij over een bezoeker, waarin laatst een collega veel tijd en energie heeft gestoken: "Deze meneer moest naar een nachtopvang omdat hij het op straat niet meer zou volhouden. Uiteindelijk kreeg hij, na veel moeite van mijn collega, een plekje. Het enige wat hij zelf moest doen, was daarheen gaan. Hij kreeg zelfs een kaartje voor het openbaar vervoer. Maar hij is nooit komen opdagen. Dan is alles voor niks geweest en dat gebeurt dus met regelmaat."

De problematiek is bekend. De Rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn druk bezig met het vinden van een oplossing. Dat er nog geen oplossing is, vindt Piotr niet gek. "Mensen begrijpen niet wat wij doen. Het overgrote deel van ons werk bestaat namelijk uit het motiveren, overtuigen en uitleggen aan daklozen waarom ze hulp moeten zoeken. Want de keuze ligt altijd bij de persoon zelf, je kan niemand dwingen. Je kan dus zo veel energie in iemand stoppen die vervolgens besluit om niet door te zetten. Het neemt zo veel tijd in beslag dat we niet aan andere werkzaamheden toekomen."

Oplossing

Op basis van zijn werkervaring en gesprekken met specialisten in dit vakgebied denkt hij te weten wat er wél moet gebeuren. Hij verwijst naar het systeem in Polen. "Daar doet een stichting dat, genaamd Barka Community, die compleet los staat van de stichting hier."

Het woord barka, wat reddingsboot betekent, is populair in het Rooms-katholieke land omdat het verwijst naar de ark van Noach. En dat is ook wat die organisatie biedt: een onderkomen waar ze leren de roerige wereld te overleven. Hier leren mensen weer voor zichzelf te zorgen en bouwen tegelijkertijd een leven op. Tijdens hun verblijf worden ze ondersteund door hulpverleners. Het is voor een aantal maanden, waarna ze weer de maatschappij in kunnen. Het is het programma waar Piotr al langere tijd voor pleit. "In Polen werkt het goed."

Er zit wel één belangrijke maar aan: "De deelnemers moeten het zelf willen. Het is vrijwillig, dus niemand kan worden gedwongen. Wel blijven we hoop houden. Zolang iemand in leven is, blijft er altijd kans op verandering."

Piotr dacht even dat de aanpak in Rotterdam navolging kreeg. Vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam zouden zelfs naar Polen gaan om het van dichtbij te zien. "Ze waren erdoor gecharmeerd , maar hebben vervolgens niet doorgepakt."

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat er nog geen werkbezoek is geweest aan de Barka Community in Polen omdat dit vanwege verkiezingen daar is uitgesteld tot volgend jaar.

Ontslag

Zolang er geen oplossing komt, ziet hij geen toekomst voor de mensen die hij begeleidt. ",Vanuit mijn perspectief is het onmogelijk om deze mensen verder te helpen. Je hebt er zo veel energie en passie voor nodig, dat heb ik niet meer. Elke dag als ik thuiskom merk ik dat mijn eigen energie weg is."

Piotr Jackiewicz legt per 1 augustus zijn werkzaamheden neer. "Het is een hopeloze situatie", vertelt hij, terwijl hij naar een groepje daklozen bezoekers kijkt. Ze roken buiten sigaretten. Er komt geen vervanger voor Piotr omdat zijn functie wordt opgeheven. Vanaf augustus pakt Stichting Barka deels zijn taken op.

Zelf gaat Piotr aan de slag als persoonlijk begeleider bij een noodopvang in Den Haag. "Hopelijk gaat het nu wel lukken om mensen te helpen."