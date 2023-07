Lucas V. bedreigde Albert Heijn-medewerkers met injectienaald

De helft van supermarktmedewerkers krijgt te maken met geweld. In verreweg de meeste gevallen draait het om agressie en intimidatie. Zoals bij winkeldief Lucas V. (30). Hij bedreigde een Albert Heijn-medewerker met een gebruikte injectienaald. Volgens het slachtoffer was hij er ook mee geprikt. 'Laat mij gaan, ik ga jou steken.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met een lading wasmiddel probeert de drugsverslaafde Lucas V. op 2 april ongezien weg te komen bij een filiaal van Albert Heijn in Rotterdam. Hij wordt op heterdaad betrapt en tegen de grond gewerkt. Een beveiliger van de supermarkt neemt hem mee naar de winkelmanager. Die zit in een kantoortje achterin de supermarkt.

Eenmaal in het hok vraagt hij de mannen om hem te laten gaan. "Laat me vrij", smeekt hij. Voor de medewerkers is daar geen denken aan. V. komt in actie.

'Kijk uit, hij haalt een naald uit zijn tas'

"Kijk uit, hij haalt een naald uit zijn tas", waarschuwt de manager. V. haalt het dopje van de injectienaald en maakt volgens de filiaalbaas een stekende beweging naar de beveiliger. "Laat me gaan, ik ga jou steken", zou de winkeldief hebben gezegd.

De bewaker gaat voor de deur staan om te voorkomen dat V. kan vluchten. De manager eist intussen dat de Litouwer de spuit afgeeft. Die weigert. Bij de confrontatie die volgt, wordt de bewaker naar eigen zeggen geraakt. De kromme injectienaald, die de drugsverslaafde V. eerder heeft gebruikt bij een 'shot', raakt zijn linkerknokkel.

"Ik heb niet met die naald geprikt en ook niet gedreigd", zweert V. woensdag in de rechtbank. "Zo is het echt niet gegaan." Ja, V. pakte de spuit, maar voor een ander doel, zo klinkt het. "Ik wilde gebruiken, want als de politie kwam, zou het in beslag worden genomen. Dat wilde ik voorkomen. Ik stond op en liep langs de rug van de beveiliger."

V. claimt dat hij al die tijd de injectienaald voor zich hield. "Ik heb de naald naar mezelf gehouden. De beveiliger pakte me bij mijn schouders. Toen heb ik de injectienaald weggegooid. Juist om te voorkomen dat ik hem zou raken."

Werk vinden

Op een foto van de hand van de AH-medewerker is evenmin een prik te zien. Het Openbaar Ministerie ziet uiteindelijk ook te weinig bewijs voor het prikken met de injectienaald. Voor de bedreiging en diefstal eist de aanklager alsnog zes maanden celstraf. De advocaat van V. vindt die eis 'te hoog'.

De rechters doen na kort overleg direct uitspraak. Ze achten de diefstal, dreiging met geweld en vluchtpoging bewezen. Bewijs voor het daadwerkelijk prikken met de naald zien ze niet. Het vonnis: 101 dagen celstraf.

En V.? Die wil in Nederland blijven om werk te vinden. Inmiddels is hij 'clean', zo zegt hij. "Ik gebruik zelfs geen methadon meer."

Maatschappelijk probleem

De helft van de supermarktmedewerkers heeft te maken gehad met geweld en agressie in de winkel. Dat blijkt uit eerder representatief onderzoek in opdracht van CNV Dienstenbond. Soms eindigt dat met mishandeling of een steekpartij, met de dood van Albert Heijn-werkneemster Antoneta Gjokja in Den Haag nog vers in het geheugen.

Hoe die cijfers zich de laatste jaren hebben ontwikkeld kan een woordvoerder van de vakbond op dit moment niet zeggen. "Wat ik wel kan zeggen, is dat de ontwikkeling van toenemende agressie en geweld niet een probleem specifiek voor supermarkten is", aldus Jeroen Tjepkema. "Het is een maatschappelijke ontwikkeling. De korte lontjes beperken zich immers niet alleen tot de winkels. Denk alleen maar aan de toenemende agressie richting hulpverleners. Op meer plekken is de agressie richting mensen die gewoon hun werk doen doorgeschoten."

Na de eerdere cijfers over geweld tegen supermarktpersoneel ontwikkelde het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel een training voor medewerkers om veilig te werken: 'Werken met gezond verstand'.