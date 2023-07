Wat maakt raves zo bijzonder?

Wetenschapper Roel Smeets spreekt uit ervaring: 'De roeservaring brengt me úit mijn hoofd naar mijn lichaam.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als jonge vader heeft hij nu even weinig puf om aan nachtbrakende activiteiten mee te doen. Maar een keer of vier per jaar besteedt de Nijmeegse literatuurwetenschapper Roel Smeets (31) de kinderen uit en bezoekt een rave.

Rave is het Engelse werkwoord voor 'feesten' - denk aan dancemuziek in loodsen, met honderden, soms zelfs duizenden bezoekers. Op de middelbare school raakte hij erdoor gebiologeerd, door de techno, het volume, en het moordende tempo van de drum-'n-bass-variant met 170 bpm - beats per minute, als een hart op hol. "Ik ben een raver. Al kan ik niet op dat ritme uren doorgaan, meedansen als een topatleet."

Wat de bekoring ervan is, dokterde Smeets met filosoof Linde van Schuppen uit. De resultaten ervan presenteert Smeets op 19 juli in een spoken word-lezing, Leve de roes.

Wat voor roes is dat?

"Ik voel de bas, m'n lijf gonst mee, het is volledig sensorisch. Bij technohouse - 130 bpm - gaat je lichaam in de muziek op. De roeservaring op de dansvloer brengt me úit mijn hoofd naar mijn lichaam. In de euforie van de dans sta je oog in oog met het sublieme. Niet jij danst, je wordt gedanst. De roes slokt je op en neemt je over."

Bij een rave denk ik meteen ook aan geestverruimende middelen.

"Ja, dat is wel een essentieel onderdeel van de rijke rave-cultuur, al is het slechts één aspect ervan. xtc bevordert de transcendente, extatische ervaring. Met een beetje speed kunnen ravers tien uur achter elkaar doorgaan."

Speed, of amfetamine, is een opwekkende drug die in het uitgaansleven wordt gebruikt tegen vermoeidheid, zodat men lang door kan dansen.

Biedt een rave tegenwicht aan het intellectuele leven dat u aan de universiteit leidt?

"Ja, maar ik doe ook aan yoga en sport, ik mediteer. Dit brengt me wel in een andere staat dan in het dagelijks leven mogelijk is, het transcendeert mij. In een rave verlies je jezelf. Je bent niet wie je in het gewone leven bent. Daar ben ik docent en vader, op de dansvloer stijg ik daar bovenuit, los van de reguliere rollen. Het is een contrapunt."

"Tijdens de rave ontstaat een gelegenheidsgemeenschap met een gevoel van verbondenheid. In die cultuur functioneert xtc. Dat werkt heel anders dan alcohol, conflicten zijn afwezig, je knuffelt de hele tijd, bezoekers leggen makkelijker connectie met elkaar. Ik bedoel niet dat ze met anderen gaan praten, het weekeind evalueren, of het over voetbal hebben. Een rave heeft weinig woorden. Praten heeft trouwens weinig zin, want je komt toch niet boven de muziek uit."

Wat doet de muziek met u?

"Die is repetitief. Daardoor voel je op de dansvloer geen verleden of toekomst, maar een traag nu waarin je opgaat in de beat, de bas, het ritme. Alles was er altijd al en zal er altijd zijn. Nu, nu, nu."

"Het is een mindful meditatie. Zijn in het moment dat je omarmt. Precies waar de New Age-spiritualiteit om draait. De muziek heeft begin noch einde, er is geen muziekstuk met een kop en een staart, maar een eeuwige herhaling die je besef van tijd verandert. Tijd is niet lineair maar cyclisch. Tot het einde van de rave, dan blijkt er toch een eind aan te zitten, en dat is de desillusie, de kater."

Volgens Smeets kenmerken raves zich door eigen, ongeschreven rituelen die hem aanspreken. Ze spelen zich af in vrij donkere ruimten, en om te voorkomen dat beelden over het web gaan spoken, is het gebruik van camera's op mobieltjes verboden. Die worden vaak afgeplakt.

"Nog een regel: we gaan niet met elkaar kletsen, een echte raver komt voor overgave aan de community, niet voor gebabbel. En het dansen is wel een uitdrukking van wie je bent, maar het is vooral een mechanisch meebewegen als onderdeel van het geheel. Je bent geen pronkvogel."

De cultuurtheoreticus Mark Fischer noemde de rave een alternatief voor het kapitalisme. Dat beaamt Smeets graag. "Het is een verzet, zo voel ik dat. De kapitalistische orde verwacht productiviteit van me. Nut. Efficiency. Een roes rebelleert daartegen, ze produceert niets en heeft geen nut. Dansen is nergens goed voor, het is kunst voor de kunst zelf. Als ik erin mee ga, verkeer ik in een utopische schaduwmaatschappij die de kille logica van winstmaximalisatie en kapitaalaccumulatie ondergraaft."

Je kunt zo'n rave ook opvatten als 'geef die meneer Smeets zijn etmaal roes en rebellie, en we hebben daarna geen kind meer aan hem".

"Ja, een rave als ventiel. Dat is inderdaad een spanningsveld. Is een rave een utopie voor 'het kan allemaal anders', of haalt het de druk van de ketel en bestendigt het zo de kapitalistische status quo?"

Het middelengebruik lijkt me hyperkapitalistisch: snuiven en slikken van harddrugs die puur op winstbejag zijn gemaakt. Dat houdt drugsmisdaad in stand.

"Jazeker, als u het zo scherp stelt… Daar zit een forse contradictie in, het hangt samen met grote maatschappelijke problemen, net als vliegen of vlees eten. Dat is ook moreel ingewikkeld. Maar het is óók een aantrekkelijk idee, met z'n honderden langs de controle glippen terwijl ze allemaal wat illegale waar in hun onderbroek hebben zitten. Dat draagt bij aan het naïef-romantische idee dat je met z'n allen iets rebels doet."

Bent u een ander mens na zo'n rave?

"Ja, dan voel ik me een nieuw mens, het is een reset die een week na-ijlt. Vaak doe ik het niet, zo'n rave, en ik hou me een beetje in, want ik moet daags erna toch weer luiers verschonen."