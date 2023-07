OM ziet V. als kopstuk van radicale harde kern Feyenoord

Hij zou een van de kopstukken van de RJK zijn, de radicale harde kern van Feyenoord: Maximiliaan V. (30 jaar). Verdacht van het aanjagen van de rellen in de nieuwjaarsnacht in 's-Gravendeel, maar ook verdacht van andere acties van de RJK. 'Hij krijgt een grotere rol toebedeeld dan hij daadwerkelijk heeft', meent zijn advocaat.

Het is 2015. Maximiliaan V. is een van de tientallen verdachten die in Rotterdam terechtstaan voor de grote rellen in Rome. Hij zou drie flessen hebben gegooid naar Italiaanse agenten bij de uitbraak van geweld tegen de politie. Hij studeert nog aan de universiteit, woont nog thuis en grote problemen heeft hij niet.

Hij is wel eerder gezien bij voetbalrellen, maar nooit eerder kreeg hij straf voor voetbalgeweld. De rechter gelooft dat deze relschopper zijn leven zal beteren. 'De kans dat hij zich nogmaals aan voetbalgeweld schuldig zal maken, lijkt klein', zo staat in de uitspraak. V. komt er vanaf met een werkstraf.

Lange lijst van verdenkingen

Het is acht jaar later, woensdag 12 juli om precies te zijn. De man van wie de rechter ooit dacht dat hij zich niet meer zou bezondigen aan voetbalgeweld staat opnieuw voor de rechter. De Rijswijker zou hebben meegedaan aan een lange lijst van acties, waarmee de beruchte Rotterdam Jongeren Kern (RJK) van zich liet horen. Sinds januari zit de mede-eigenaar van een kledinglijn die erg populair is onder fanatieke supporters al vast.

De bekladdingen bij de woning van wethouder Robert Simons. Foto: MediaTV

Rond de Conference League-finale in Tirana zou de supporter van Feyenoord een van de schokkende spandoeken hebben opgehouden, waarmee onder anderen burgemeester Aboutaleb en de oprichter van de LHBTI+-supportersclub Roze Kameraden werden bedreigd met de dood. Hij zou de laatste ook hebben bedreigd door leuzen op zijn sportschool te spuiten. Ook zou hij brand hebben gesticht bij die sportschool, alsook leuzen hebben gespoten op de woning van de Rotterdamse wethouder Robert Simons.

Deze woensdag gaat het tijdens een voorbereidende zitting bovenal over de rellen in de nieuwjaarsnacht in 's- Gravendeel. Volgens het OM is 'het zonneklaar dat hij de aanjager was van de plannen om de politie in een klein dorpje met honderd man aan te vallen'. "Die nacht voelde ik voor de eerste keer in mijn carrière echt angst", vertelde een van de agenten eerder tijdens een zitting tegen medeverdachten.

Het was mooi, het was gaaf, staat later in de chat

V. zou actief zijn geweest in de chat, waarin de plannen werden beraamd. Waarin een foto langskwam met illegaal vuurwerk en zelfgemaakte kraaienpoten. Kraaienpoten die uiteindelijk op de weg werden gegooid, zodat de politie geen kant op kon. 'We zijn er klaar voor', klonk het voor de jaarwisseling in de chat. Na afloop is er blijdschap. Het was mooi, het was gaaf, staat later in de chat.

Bewijs dat V. zelf vuurwerk naar de agenten heeft gegooid, is er niet. Maar hij was erbij. "Hij heeft wel wat uit te leggen", zegt ook zijn advocaat mr. Kim van de Wijngaart. Maar zijn rol zou lang niet zo groot zijn als het OM denkt, stelt zij later desgevraagd. Ook niet bij de andere verdenkingen aan zijn adres.

V. wil na straf met schone lei beginnen

V. heeft tijdens het half jaar dat hij vastzit veel nagedacht, zo leest hij een handgeschreven verklaring voor in de rechtbank. Hij kijkt serieus en lijkt schuldbewust. "Ik zie in dat dit gedrag absoluut niet kan en zal dat ook in de toekomst niet meer laten zien." Hij wil zijn straf uitzitten en dan met een schone lei beginnen, zo is zijn wens.

Hij heeft in de gevangenis al hulp gezocht, zo vertelt hij. En zal dat ook doen zodra hij vrijkomt. "Ik heb er veel spijt van." Ook omdat zijn arrestatie zijn naasten verdriet heeft gedaan en voor veel spanning zorgt. "Ik kan mij voorstellen dat de slachtoffers met dezelfde problemen kampen."