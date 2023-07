Het loopt storm bij de speurende archeologen in Kruiskamp

Altijd al een archeoloog op de vingers willen kijken? In de wijk Kruiskamp in Amersfoort kon dat deze week. Onderzoekers leggen daar de resten van een tabaksplantage bloot, die decennia lang verborgen lagen onder oude flats. Belangstelling was er genoeg: 'Nu weet ik éindelijk wat ze hier precies doen.'

Dit artikel is afkomstig uit de AD Amersfoortse Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een korte blik op haar horloge en Margreet van Til weet genoeg. "We hadden publiek verwacht", knikt de vrijwilliger van het Archeologisch Centrum in Amersfoort. "Maar dit overtreft alle verwachtingen." Nog geen tien minuten nadat de poorten van het bouwterrein van Parkweelde 3 voor het publiek geopend werden, staat het vol mensen. Een ongekend succes. "Het loopt storm, ja. Fantastisch."

De grote belangstelling heeft alles te maken met de bijzondere ontdekking die vorig jaar in de wijk Kruiskamp is gedaan. Met het platgooien van oude flats in de wijk, die plaats maken voor 420 nieuwe woningen van De Alliantie, kwam er ruimte voor archeologisch onderzoek. Tijdens een vooronderzoek werden sporen van een eeuwenoude tabaksplantage aangetroffen.

Goudmijn

Die vondst wordt sinds begin juli door het Archeologisch Centrum verder onder de loep genomen. Een ware goudmijn, als je het archeologen vraagt. "Ja", knikt de zichtbaar trotse archeoloog Itamar de Rooze. "Het zit hier vol met sporen. In dit gebied, wat zo'n 1200 m2 groot is, hebben we er inmiddels al 416 gevonden. Daar komen er nog wel wat bij, want er hebben hier echt veel meer tabaksschuren gestaan dan gedacht."

De belangstelling voor de archeologische opgravingen bij Parkweelde 3 is groot. Foto: Cees Wouda

Die vondsten maken de vergeten tabakscultuur van Amersfoort direct een stuk zichtbaarder, meent De Rooze. Want dat de Gelderse Vallei, en daarmee ook Amersfoort, van de 17de tot de 19de eeuw floreerde in de tabaksteelt is voor velen een goed bewaard geheim. Desondanks gebeurde het veel, want de import van het product uit Amerika was destijds simpelweg te risicovol. En dus werd ook in Nederland teelt begonnen.

"Het voelt natuurlijk gek om het hier te verbouwen", knikt De Rooze, "maar het gebeurde volop. Op zee vergingen te veel schepen,en deze plek was relatief geschikt. Dat heeft te maken met de zanderige ondergrond en het 'redelijke klimaat' in de vallei. Tot de 19de eeuw heeft de tabaksteelt dan ook gebloeid in dit gebied. Het kan dan ook niet anders dan dat je, wanneer je de stad bezocht, het gezien en geroken moet hebben."

Kleurrijk verleden

Een paar eeuwen later herinneren alleen de honderden bruine vlekken in het gele zand aan dat kleurrijke verleden. "Het gele zand komt uit de ijstijd, dus alles wat daarvan af wijkt, beschouwen wij als archeologisch materiaal", zegt De Rooze, wijzend naar de verkleuringen. "Wanneer je die op grotere schaal bekijkt, zie je duidelijk patroon. Hier hebben meerdere tabaksschuren gestaan: waarschijnlijk een stuk of zes. Een prachtige vondst."

Alle sporen zijn met een gps-systeem in kaart gebracht. Deze geven duidelijk een tabaksplantage weer. Foto: Cees Wouda

Dat beamen ook de bezoekers die massaal op de archeologische opgraving zijn afgekomen. Geboeid hangen ze aan de lippen van de vier archeologen, die niet-aflatende groepen geïnteresseerden begeleiden. "Ik vind het ontzettend mooi", glundert Asim Asik nadat hij het terrein heeft bekeken. "Ik woon om de hoek en wist hier niks van. Nu weet ik eindelijk wat ze hier precies doen én heb ik iets geleerd over de tabaksindustrie."

Het team van Archeologisch Centrum heeft nog enkele weken nodig om alle sporen te onderzoeken, fotograferen en veilig te stellen. Als dat gereed is, kan de volgende stap in het bouwproces beginnen. De Alliantie verwacht in september 2023 met de bouw woningen te kunnen starten.