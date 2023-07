Topvrouw Yvonne (30) vecht tegen seksisme

Yvonne Harleman-Reijerink (30) uit Markelo heeft samen met haar man een softwarebedrijf met 20 werknemers. Als vrouw in de top komt ze in aanraking met seksisme. 'Wat bezielt iemand om zo'n opmerking te maken?'

"Van huis uit heb ik meegekregen om niet altijd maar te reageren wanneer iemand iets zegt waar je je niet fijn bij voelt. We willen tegenwoordig overal een reactie op geven, overal een mening over hebben. Kom voor jezelf op, dat wel.



Maar negeren werkt vaak nog het beste. Degene die je nafluit of een seksistische opmerking maakt, wil een reactie. Als die behoefte niet wordt vervuld, dan bestaat de kans dat het vanzelf stopt."

Kort broekje

"Ik probeer dergelijke opmerkingen ook voor te zijn, door me, bijvoorbeeld, professioneel te kleden. Als je in een heel kort broekje of rokje op kantoor komt, zoals ik bij een vorige werkgever wel eens zag gebeuren, dan kunnen mensen daar een opmerking over maken. Als je niet met seksisme geconfronteerd wil worden, dan trek je zoiets niet naar je werk aan."

"Desondanks heb ik wel met seksisme te maken. Zeker als vrouw in de top van een IT-bedrijf. Zo heb ik wel eens meegemaakt dat tijdens een externe meeting alle vragen aan mijn man werden gesteld. Leuk is anders, maar ik reageer daar niet op. Mijn man speelt in zo'n geval de vragen ook meteen door aan mij - 'dit is jouw vakgebied' - en dan komt de boodschap wel over. Hij komt voor me op. En dat zouden we in deze wereld vaker moeten doen voor elkaar."

Vleeskeuring

"Hoewel ik er dus niet heel snel op reageer, zijn er natuurlijk wel grenzen. Toen ik nog in de zorg werkte, maakte een somatische patiënt van in de 70 een opmerking over mijn borsten. 'Zo, die zijn lekker groot.' Ik was geschokt, en heb hem onder de koude douche gezet. Dat accepteer ik echt niet. Opmerkingen als 'jou kan ik ook wel een keer nemen' of 'jij mag er ook wel zijn' terwijl hun ogen op mijn borsten gericht zijn. Echt zo'n vleeskeuring. Dat is niet oké. Ik vroeg in zulke gevallen: 'Wat bezielt je?' Het was daarna wel meteen afgelopen."

"Toen we net waren begonnen met ons softwarebedrijf, was de klantenservice op een bepaald moment heel rustig. Ik zei tegen de medewerkers die wilden pauzeren: 'Als de telefoon gaat, dan neem ik 'm wel even op.' De telefoon ging, ik nam op, en de man aan de andere kant van de lijn zei: 'Oh, jij bent een vrouw. Ik wil een man spreken. Iemand die verstand heeft van software.' Ik heb meteen opgehangen. Later belde de man terug. Een mannelijke medewerker nam op en heeft hem gezegd dat als hij zo omgaat met mensen, hij geen klant bij ons hoefde te worden. "

Uit de taboesfeer

"Ik keur seksisme niet goed, laat dat duidelijk zijn, maar ik vind wel dat we meer voor onszelf en anderen op moeten komen. Laat niet over je heen lopen, spreek je uit. En wanneer je ziet dat iemand zich niet prettig voelt bij een bepaalde opmerking, maar er zelf niets van durft te zeggen, grijp dan in. Zeg er wat van. Seksisme moet uit de taboesfeer komen."