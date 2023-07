Overlast bij oud pand in Apeldoorn loopt de spuigaten uit

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De kantoorruimtes aan de Prins Willem-Alexanderlaan staan sinds 2013 leeg. Sindsdien hangt het voormalige Centraal Beheer-complex als een molensteen om de nek van de gemeente Apeldoorn én projectontwikkelaars. Meerdere plannen sneuvelden om het verpauperde terrein nieuw leven in te blazen. Ook is sprake van vandalisme. Zo is aan de buitenkant te zien hoe ruiten van het wereldberoemde kubussengebouw zijn ingegooid.



De panden zijn sinds 2015 in eigendom van Certitudo Capital. Onlangs leek er een doorbraak te zijn voor de realisatie van ongeveer 650 woningen. Een deel van de gebouwen werd gesloopt. Daarna bleven grote stappen echter uit. De bouwsector zit in een lastige situatie door hogere prijzen voor materiaal en stijgende rente. Apeldoorn concludeerde dat herontwikkeling voorlopig onhaalbaar is. Doet de kans zich voor, dan wil de gemeente het complex zelf kopen.