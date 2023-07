Kindercardioloog Gregor opereert op de allerkleinsten

Gregor Krings opereert de allerkleinsten aan hun hart. Soms moet hij met uiterste precisie te werk gaan om een baby van maar 1,5 kilo te redden. Krings is hoofd van het kinderhartcentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in het UMC Utrecht, dat naar de rechter stapte omdat de minister 'Utrecht' wil sluiten. 'Hoe ouder ik word, hoe dieper dit werk me raakt.'

Wie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis via de draaideur van de ingang de trap meteen links naar de tweede verdieping neemt, staat in het hart van het kinderhartcentrum. Rechts gaat naar de afdeling neonatologie, links naar de operatiekamers en de intensive care. Rechtdoor kan ook: een kleurrijke brug leidt zo naar het Prinses Máxima Centrum. Verder naar achteren strijkt het ziekenhuis zich uit over de andere afdelingen, zoals longen, darmen en gewrichten.

Minister Ernst Kuipers - inmiddels demissionair - wil het kinderhartcentrum, de acute hartzorg, centraliseren in Groningen en Rotterdam. Leiden en Utrecht raken de zorg dan kwijt. Daar zijn zij het niet mee eens en dus stappen zij naar de rechter. Dinsdag dienen zij in de rechtbank Midden-Nederland een kort geding in om de concentratie van de kinderhartchirurgie tijdelijk stil te leggen, totdat een rechter inhoudelijk over het besluit heeft kunnen oordelen. In het najaar is naar verwachting de inhoudelijke rechtszaak.

Maar wat gebeurt er eigenlijk in het kinderhartcentrum in Utrecht? Een zwangere vrouw komt het Wkz meestal voor het eerst binnen naar aanleiding van iets dat te zien is op de dertien- of twintigwekenecho. Hier worden de eerste aangeboren hartafwijkingen gevonden. Er komt dan meteen een team van het Wkz om de zwangere en baby heen, dat -als dat nodig is - ook bij of na de bevalling aanwezig is. Het team staat bijvoorbeeld klaar op de operatiekamer of hartkatheterisatiekamer om de baby meteen te opereren.

Waar operatiekamers in andere ziekenhuizen klinisch en wit zijn, ademt alles in dit kinderziekenhuis 'kind'. En dus ook hier in het kinderhartcentrum. Op de muren van afdeling Dromedaris staan schilderingen met herkenbare figuurtjes. Bij de ingang naar de OK lonken kleine elektrische autootjes, waarin kinderen die oud en sterk genoeg zijn zélf naar hun operatie rijden.

Dit is Gregor Krings domein. Hij stond hier een dag voor het interview zes uur lang een hartje van een tweejarig jongetje te opereren. Het was een heel complexe operatie, waarbij de jongen het drie keer bijna niet overleefde. "Ik dacht: het gaat mis. Maar hij redde het wel en professioneel gezien was de operatie dus 'geslaagd'. Ik zat vol adrenaline. Eenmaal bij de ouders besefte ik dat de uitslag voor ons een groot succes, maar voor de ouders een grote klap was. Hun kind wordt nooit oud."

De boodschap viel de ouders zwaar, maar Krings - die in 2009 vanuit het universiteitsziekenhuis in Berlijn is gekomen en dit werk bij het Wkz al veertien jaar doet - ook. "Ik leef hiervoor. Ik dacht dat het werk met de jaren makkelijker werd, en ik word inderdaad meer ervaren en geroutineerder, maar het raakt me juist dieper, omdat ik meer heb gezien."

De arts neemt zijn werk nog steeds mee naar huis. "Wat ik dan doe? Tja, ik eet, sport of doe wat anders. Ik dwing mezelf niet er afstand van te nemen. Dan droom ik erover."

Zo is 'zijn' Emma na zes jaar nog altijd aan de oppervlakte. "Met sommige kinderen of ouders heb je een klik, zeker als de patiënt net zo oud is als je eigen kinderen. Emma was zes jaar en een kind waar iedereen alles voor deed, met lieve ouders. Daar bouw je een serieuze relatie mee op. Ze werd 'mijn' Emma. Maar ik kon haar niet meer helpen."

Als het kinderhartcentrum uit het Wkz verdwijnt, betekent dat vaker slecht nieuws voor kinderen, denkt Krings. "We hadden laatst een kind van vijf weken oud met extreem veel vocht onder het hart. Daardoor had het hart geen ruimte meer om te kloppen. Deze keer konden we zeggen: 'We gaan NU opereren' en binnen een paar minuten stonden we op de operatiekamer. Als het hartcentrum weg is, kunnen we die acute zorg niet meer leveren. Dat kost zo'n drie kinderen per jaar het leven."

De zorg van het kinderhartcentrum is verweven met het de volwassenzorg van het UMC Utrecht. De patiëntjes worden door het kinderziekenhuis begeleid tot hun 18de en dan overgedragen. "Maar als zij daar worden geopereerd dan doe ik gewoon nog mee", zegt Krings.

Het Prinses Máxima Centrum, het Nederlandse centrum voor kinderoncologie, is vijf jaar geleden bewust naast het Wkz neergestreken. Kinderen die chemo of bestraling moeten ondergaan, krijgen vaak last van organen, zoals hun hart. Het Máxima heeft geen operatiekamers en geen kinder intensive cares en dus worden die kinderen, als dat nodig is, 'over de brug' meegenomen naar het Wkz.

Zo was er laatst een twaalfjarige uit het Prinses Máxima Centrum op de intensive care van het Wkz. Hij had een heel grote prop in de longslagader en die verschoof. Er moest direct iets gebeuren. Krings: "Dit ging om enkele minuten."

De jongen belandde daarna op de kinder-ic van het kinderziekenhuis, die in handen is van Brigitte Timmers. Zij loopt iedere dag niet alleen een ronde over haar afdeling, maar ook door het Prinses Máxima. "Even checken hoe het daar gaat en of we nog iets voor ze kunnen betekenen."

Niet dat het rustig is op haar eigen afdeling. Op de ic liggen kindjes die net uit een operatie komen of die extra in de gaten gehouden moeten worden. Zo ligt er deze dag een baby'tje dat is geopereerd aan zijn hart en is een van de verpleegkundigen druk in de weer met een vijf maanden oude baby die vol slangetjes zit en zachtjes huilt. Hij krijgt een kleurrijke mobile boven zich. Is hij toch weer even kind.

Timmers heeft moeite met het besluit om de kinderhartzorg te centraliseren. "Alles hier gaat om de kinderen. Moet er een foto gemaakt worden? Dan komt een laborant die altijd met kinderen werkt. Ontstaan er complicaties met een ander orgaan? Dan komt een specialist van ons eigen ziekenhuis kijken. We hebben alle specialismen in huis om ernstig zieke kinderen de juiste zorg te geven. Haal daar één puzzelstukje uit en dan is het niet meer compleet en gaat een deel van het succes van de concentratie van de kinderoncologie verloren. Dat kan niet de bedoeling zijn. Iedereen heeft hier de missie om kinderen beter te maken."