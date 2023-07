ASML, VDL en NXP steken miljoenen in Eindhovense chipbelofte

Regionale grootmachten ASML, VDL en NXP steken miljoenen in Smart Photonics, dat fotonische chips maakt. In totaal haalt het Eindhovense bedrijf 100 miljoen euro op, mede dankzij een overheidsinvestering van 60 miljoen euro.

Eerder leende de overheid al 20 miljoen euro aan chipbelofte Smart Photonics om het bedrijf daarmee uit Chinese handen te houden. De fotonica geldt al jaren als een veelbelovende industrie die in de toekomst mogelijk miljarden op gaat brengen.

Fotonische chips werken met lichtdeeltjes (fotonen) in plaats van elektronen, zoals bij chips die nu gangbaar zijn. Het gebruik van licht maakt snellere informatieoverdracht mogelijk die veel zuiniger is. Fotonica biedt daarom in potentie een duurzame oplossing voor de onstilbare datahonger van de mens. Het is ook mogelijk om zeer nauwkeurige metingen te verrichten en medische sensoren te ontwikkelen dankzij de fotonica.

ASML, VDL en NXP

Smart Photonics maakte de miljoeneninvestering woensdagochtend wereldkundig. Het geld van de overheid krijgt Smart Photonics via het Nationaal Groeifonds, zoals eerder al bekend werd. De rest van het geld wordt aan het Eindhovense bedrijf geleend door een brede groep investeerders, waaronder dus ASML, NXP en VDL. Hoeveel die laatste drie bedrijven investeren, is niet bekend.

"Financiële steun van de drie collega bedrijven uit de Brainport-regio geeft Smart Photonics de beste mogelijkheid om essentiële stappen te zetten om de organisatie verder volwassen te maken, de technische capaciteiten te versterken en de productiebasis uit te breiden', schrijven de drie bedrijven in een gezamenlijke verklaring. 'Onze additionele financiering zal bijdragen aan het versterken van Brainport en het bredere Nederlandse en Europese fotonica ecosysteem."

Chips maken op bestelling

Smart Photonics heeft de ambitie om 's werelds grootste fotonicafoundry te worden. Een foundry is een chipbedrijf dat chips maakt op bestelling. Het bekendste en grootste voorbeeld is TSMC uit Taiwan, dat traditionele chips fabriceert.

"We zijn erg blij met de steun van deze nieuwe groep financiers en zijn dankbaar voor de voortdurende steun van onze bestaande investeerders", laat Johan Feenstra, topman bij Smart Photonics weten. "Met deze financieringsronde krijgen we sterke support van het Nederlandse ecosysteem, inclusief strategische spelers en financiële instellingen, in onze ambitie om de wereldwijd leidende foundry voor fotonische chips (PIC's) te worden."

Er zijn meerdere veelbelovende bedrijven in deze regio actief in de fotonica-industrie. Het bekendste voorbeeld is Effect Photonics, dat chips maakt voor de telecomsector. De grootste uitdaging voor dat bedrijf is het opschalen naar massaproductie, liet medeoprichter Boudewijn Docter eerder weten. Smart Photonics lijkt het aangewezen bedrijf om die uitdaging aan te gaan.