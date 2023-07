Vader mishandelt zoontje (10) omdat hij te laat thuiskomt

Toen zijn zoontje uren te laat thuiskwam, verloor de 45-jarige vader uit Deventer na een discussie zijn zelfbeheersing. Hij sloeg zijn kind hard met het oplaadsnoer van een laptop. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het kind veel vaker mishandeld is.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het zijn de buren van T.G. die de politie bellen op 7 juli 2021. Ze horen een kind schreeuwen en janken en het lijkt of er gedurende lange tijd in het appartement achter elkaar aan gerend wordt. G. zou zijn zoon al vaker geslagen hebben, zeggen de buren tegen de politie. En bij aankomst zien ze een tienjarig jochie in tranen die inderdaad verklaard klappen gehad te hebben.

De vader zelf erkende vandaag tegenover de rechters dat hij meer dan een corrigerende tik had uitgedeeld. "Ik had hem al diverse malen gewaarschuwd maar op een gegeven moment werd ik heel boos en had ik mezelf niet meer onder controle."

Verwondingen

G. had een snoer van zijn laptop in zijn handen toen zijn zoon kennelijk maar niet wilde luisteren. Hij zat 'twintig minuten' achter hem aan in huis maar kreeg hem niet te pakken. Toen sloeg hij naar eigen zeggen twee of drie keer hard met het snoer. Volgens de officier van justitie had de jongen twee horizontale wonden op zijn linkerbovenbeen, drie krassen in de hals, vier grote verwondingen op zijn hoofd en een forse zwelling op zijn bovenarm, doorlopend naar de rug.

Het was de enige keer dat hij zich zo liet gaan, zei G. Een arts constateerde ook letsel van eerder op het lichaam van de jongen. En buren zeggen dat het zeker tien keer eerder is gebeurd. "Hij is eerder tegen een boom gefietst", zei G. over hoofdletsel dat was aangetroffen.

Aftuigen

Het was allemaal voor de officier van justitie voldoende om aan te nemen dat hier inderdaad sprake was van langdurige kindermishandeling. Toen hij het rapport over het letsel las, kwam bij hem het woord 'aftuigen' over de lippen, zei de officier. "Een ouder moet boven zijn eigen woede kunnen staan. De effecten van kindermishandeling zijn veel breder dan de wonden die ze hebben."

Wel hield de officier rekening met het feit dat de vader min of meer 'gestraft' is nu het kind uit huis is geplaatst. Al twee jaar ziet hij zijn kind vrijwel niet meer. Hij eiste een werkstraf van 80 uur en een maand celstraf voorwaardelijk.

"Mijn cliënt erkent de mishandeling en is daar open over geweest", zei advocaat Margrete van der Steeg. Zijn kind van 10 was uren weg "en dat gaat je niet in de koude kleren zitten." Volgens haar hing er een zweem van eerdere mishandelingen rond dit dossier, maar daar is geen enkel bewijs voor. Ook een hulpverlener die in de rechtszaal getuigde, zag geen aanleiding voor eerdere mishandelingen.

De rechtbank doet op 25 juli uitspraak.