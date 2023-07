Melissa zag hoe iemand voor trein sprong, nu probeert ze mensen van zelfdoding te weerhouden

'Een goed gesprek begint met iemand écht zien'. Die tekst op een goudkleurig bordje met QR-code zal vanaf nu op bankjes in de dorpen van Zuidplas verschijnen. Het brengt de mogelijkheid om te praten over zelfdoding onder de aandacht bij zowel mensen die met die gedachten rondlopen als bij mensen die hen willen helpen. Luijt nam er het initiatief toe na haar traumatische ervaring op het NS-station van Lansingerland.

Het gebeurde op een decemberdag vorig jaar. Luijt had net de Sprinter verlaten en wachtte op een bankje op een volgende trein. "Plotseling liep er een jongeman met vastberaden stappen van het perron naar de spoorbaan, terwijl daar de intercity in volle vaart naderde", vertelt ze. Het vervolg laat zich raden.

"Ik besefte opeens dat ik ooggetuige was van iemand die zelfmoord pleegde. In het begin ben je verdoofd, maar al snel ben ik mensen gaan helpen. Zoals een schoolmeisje dat het had zien gebeuren en dat over haar toeren was. Zelf had ik nog het, zeg maar humane gedeelte van de actie gezien. De mensen op het andere perron de gevolgen ervan. Dat was schokkend."

Traumaverwerking

Zelf had Melissa Luijt na die gebeurtenis ook hulp nodig bij het verwerken van dit trauma. "Ze zeggen dat het nog acht weken bij je blijft. Maar eigenlijk begint het nu, een half jaar later, pas echt door te dringen wat er gebeurde. Al wist ik meteen: hier moet ik iets mee."

Steeds meer mensen kampen met depressies, blijkt ook uit informatie van het RIVM, en dat is door corona alleen maar erger geworden. Melissa: "Ik vind dat heel zorgwekkend. Ik denk zelf dat het vooral komt door sociale media die jonge mensen een surreëel leven voorspiegelen. En aan het anonieme pestgedrag op sociale media."

De Moordrechtse verdiepte zich in wat al wordt gedaan aan zelfmoordpreventie. Ze stuitte op de landelijke campagne 1K ZIE J3 van 113 Zelfmoordpreventie, die stimuleert het gesprek aan te gaan als je kampt met gedachten aan zelfdoding. Luijt: "En die ook bewustwording wil stimuleren, zodat mensen meer nadenken over wat zij voor iemand kunnen betekenen." Nu is ze ambassadeur van deze actie.

Code scannen

Onderdeel van de campagne is het aanbrengen van bordjes met een QR-code op bankjes. Wie de QR-code met zijn smartphone scant, komt op een app met uitleg in een campagnevideo, voorbeeldgesprekken en een online training voor gesprekken.

Al meer dan duizend bankjes in Nederland hebben zo'n bordje en meer dan vijftig gemeenten doen aan de actie mee. Zuidplas hoort daar nu ook bij, want Melissa Luijt, D66-raadslid in de gemeenteraad, diende een motie in, mede ondertekend door nog vier partijen, die unanieme steun kreeg. Ook van D66-wethouder Frans Klovert: "Elke persoon die we weten af te houden van zelfdoding, is me heel veel waard. Dat is niet in geld uit te drukken. Desnoods schroef ik de bordjes er zelf op."

Voorlopig komen in Zuidplas op 25 bankjes bordjes te hangen. Luijt: "Uiteindelijk hoop ik dat de bordjes op veel meer bankjes komen. De bordjes zelf kosten niets. Je kunt ze gratis aanvragen bij 113 Zelfmoordpreventie."

In Nederland overlijden gemiddeld vijf mensen per dag door zelfdoding. Vorig jaar waren er 1916 zelfdodingen in ons land. Dat is 2,5 keer zoveel als verkeersslachtoffers.

Melissa Luijt blijft zich inzetten voor zelfmoordpreventie na wat ze meemaakte. "Ik heb ook laten weten dat ik als ooggetuige in gesprek wil gaan met de familie van de man, als die daar behoefte aan heeft. Tot nu toe heb ik nog niets van hen gehoord, maar ik weet inmiddels om wie het ging. Wellicht komt het nog."