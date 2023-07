Plan voor grote mestfabriek in Deventer krijgt een staartje

Compleet verkeerd behandeld. Zo voelt het voor Rob Korten. Met zijn bedrijf Fennenoord wilde hij een grote mestverwerkingsfabriek bouwen aan de rand van Deventer. Maar de gemeente zag het plan niet zitten. Stankoverlast zou de boosdoener zijn. Einde verhaal? Niet helemaal.

Al jaren praat Korten erover. Op jaarbasis denkt hij 300.000 ton vloeibare varkensmest en zo'n 20.000 ton aan kippenmest uit Oost-Nederland om te kunnen zetten in chemische producten, zoals biogas en ammonia. Gashaven Fennenoord is de naam van dit initiatief.

Stankoverlast

Een locatie had Korten al voor ogen. Achter het voormalige terrein van AkzoNobel, nabij rivier de IJssel en snelweg A1 zag hij genoeg plek voor zijn fabriek. Maar de gemeente ging daar niet in mee. Die vreesde voor stankoverlast in de buurt.

Voor Korten was het een flinke domper. "Op die locatie was het volgens het bestemmingsplan niet meer mogelijk. Maar waar kan het dan nog in Deventer? Er is gewoon geen optie meer", zegt hij. De directeur is ontevreden over hoe de gemeente heeft gehandeld. Daarom is hij naar de rechter gestapt.

Want wat is er aan de hand? Terwijl de plannen van Korten vorm kregen, heeft de gemeente het bestemmingsplan voor zijn locatie gewijzigd. Een mestfabriek op die locatie was daardoor niet meer mogelijk. Korten ziet een duidelijk verband.

Bewuste actie van de gemeente?

"De wet is naar ons idee met heel veel voeten getreden. Het is een principekwestie geworden", zegt Korten over zijn gang naar de hoogste bestuursrechter, oftewel de Raad van State. Hij heeft het over de 'schijn van belangenverstrengeling'. "Er moet gewoon wat rechtgezet worden."

De zaak is bekend bij de gemeente, bevestigt Maarten-Jan Stuurman. Maar de gemeentewoordvoerder ontkent dat Deventer bewust in actie kwam. "Het is niet zo dat we dachten: Fennenoord heeft een plan, dus laten we nu snel het bestemmingsplan wijzigen."

Nieuwe woonwijk op steenworp afstand

Tijden veranderen, zo geeft woordvoerder Stuurman aan. Een fabriek met eventuele stankoverlast, die Korten overigens ontkent, zou niet meer zo dicht op de stad passen. Stuurman wijst op de honderden woningen die verrijzen op het terrein van de voormalige drukkerij Roto Smeets. "Deze nieuwe woonwijk ligt hemelsbreed op een steenworp afstand."

Hier moest de fabriek van Fennenoord komen. Op de achtergrond zie je het bedrijventerrein Bergweide. Roto Smeets ligt daar vrij dicht tegenaan. Foto: Fennenoord b.v.

Rondom de locatie die Korten voor ogen had is de afgelopen jaren ook het nodige veranderd, vertelt Stuurman. Op de nabijgelegen innovatiecampus De Gasfabriek is bijvoorbeeld ruimte gemaakt voor talloze kleine bedrijfjes, waar nogal wat mensen werken.

Drie locaties op het oog

Een fabriek in Deventer heeft Korten inmiddels uit zijn hoofd gezet. Maar van opgeven wil de initiatiefnemer niet weten. "Het plan is niet veranderd. We zijn op dit moment aan het zoeken naar een nieuwe locatie. Op dit moment hebben we er drie op het oog."

Rob Korten heeft een grote mestverwerkingsfabriek nabij de IJssel in Deventer inmiddels uit zijn hoofd gezet. Foto: Ronald Hissink

Waar die locaties precies zijn, wil Korten niet zeggen. "Je moet denken aan een straal van zo'n 60 kilometer rondom Deventer. Ik heb nog altijd de verwachting dat ik de fabriek op één van die locaties kan gaan realiseren."

De zaak bij de Raad van State is nog niet ingepland.