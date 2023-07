Gezin maanden gepest met anonieme brieven over kinderporno

Anoniem bloemen en pizza's bestellen op andermans naam lijkt puberaal pestgedrag. Een heel ander verhaal wordt het als het slachtoffer, en haar gezin, ook worden weggezet als kinderporno-liefhebbers. Het kost twee vrouwen uit Asten en Nuenen werkstraffen van honderd uur.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor een bomvolle, extra grote zaal noemde de politierechter de twee 'zeer kwalijk bezig'. Ze vonniste wat de officier van justitie had geëist, waarbij ze als straf meetelde dat alles nu bekend is in de dorpen en de vrouwen daar ook de lasten van zullen moeten dragen. De Astense zal binnenkort verhuizen.

En dat terwijl het om vriendinnen ging. Waarvan de een, de Nuenense, de andere, een Astense, toevertrouwde dat ze dacht dat diens zoon homo was. Dat wilde er bij de Astense niet in, ze 'is tegen homo's'. Dat pikte de Nuenense niet, haar dochter houdt van vrouwen. En ze bedacht een plan, om de Astense 'te laten voelen hoe dat voelt.'

De Nuenense (51) luchtte haar hart bij haar Astense nicht (53). En samen trokken ze ten strijde. Bestellingen bij bloemisten en Thuisbezorgd waren een begin. Maar het werd venijnig. De straatgenoten begonnen brieven te krijgen. Niet één, maar vele. Met een diep-schokkende inhoud. Waaronder naam en adres.

Eerst was het dat de schrijfster 'had gehoord' dat er kinderporno in huis was gevonden. Even later werd de kinderopvang erbij betrokken waar het slachtoffer werkt. Ook haar man en diens werk kwamen in een volgend schrijven voorbij. "Ik weet niet of hij met kinderen werkt". Er zouden gesprekken zijn geweest met de politie. Echt keiharde zekerheid was er niet maar 'waar rook is is vuur'.

Bruiloft

Het ging verder en verder. De brieven gingen naar de werkgevers, waaronder dus de kinderopvang. Zeker vijf keer stonden slagers aan de deur met barbecuevlees voor vijftien man. De zaal waar de familie hun koperen bruiloft zou vieren, kreeg een brief dat er ongetwijfeld ongenode gasten zouden komen. Daar zorgden de twee zelf voor, ze nodigden per brief vijftien Polen en Roemenen uit. Een bom plaatsen kwam ter sprake, maar dat ging toch ging net te ver, zo bleek uit de apps.

De vrouwen gaven alles deemoedig toe. De Astense nicht was uitgemaakt voor 'simpel', en 'saai' en deed daarom mee. Beiden vonden 'een wraakactie' gerechtigd. "Goeie actie, we gaan door" appte de een naar de ander. Dat was in april (2022), ze waren een maand bezig en het zou tot september duren.

Man, vrouw en zonen lazen in de rechtszaal hartverscheurende verklaringen voor. Moeder zag zich gedwongen haar drie zonen vragen of zij 'iets' hadden verzameld. Ze kon er met haar verstand niet bij, kent de Nuenense al vanaf de middelbare school, ze waren elkaars huwelijksgetuigen.

Volgens de officier van justitie leefde het gezin maandenlang in een nachtmerrie. Onthutsend noemde ze de manier waarop de twee vrouwen elkaar ophitsten. Zonder twijfel schuldig aan stalking, plus oplichting van al die bedrijven die voor niets leverden, vond zij. Celstraf gaat net te ver. Wel eiste ze tweemaal honderd uur werkstraf.

Kinderlijk gedrag

De advocaten hadden het over de diepe spijt 'van dit kinderlijke gedrag', en de gevolgen voor de twee vrouwen. De nicht wordt met de nek aangekeken, is haar relatie kwijt en gaat verhuizen. De Nuenense heeft ook alles moeten opbiechten. En wat deden ze nou eigenlijk? Wat pesten. "Dat is vervelend maar niet strafbaar." Daar dacht de politierechter anders over.