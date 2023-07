Het klimaat is rijp voor klassieke druivenrassen

Het is inmiddels zo warm en droog in Nederland, dat in Groesbeek 'Franse' wijnen verbouwd worden. Diverse wijnboeren in het heuvelland hebben klassieke druivenrassen geplant, zoals chardonnay en pinot noir.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Het is de laatste vijf jaar steeds warm geweest, dus daarom durven we het nu wel aan", zegt John Grutters van Wijngaard de Plack. "We zijn in 2006 begonnen met nieuwe rassen zoals regent, cabernet en johanniter, omdat die beter tegen het natte en minder hete Nederlandse klimaat bestand zijn. We hopen dat de klassieke rassen het nu ook gaan doen."

Bij de Groesbeekse wijngaard hebben ze het vak intussen ook beter in de vingers gekregen, zegt Grutters. "In de eerste jaren waren we veel te vroeg aan het oogsten, omdat we vonden dat de druiventrossen er al mooi bij hingen. Ook zijn we veel voorzichtiger geworden met het dunnen van het blad in de zomer. We doen nu eerst de oostkant en pas later de westkant. Aan die zijde schijnt de zon het langst, dus is het beter die wat langer beschermd te laten. Tegen hagelbuien bijvoorbeeld."

Op zijn Wijngaard de Plack zijn recent ruim 3000 druivenstokken geplant waardoor hij er nu 7500 heeft. Leon Beijer van wijngaard Klein Amerika heeft uitgebreid van 4000 naar 5500. "Dat verhoogt uiteraard ook de productie van de wijn", zegt Beijer. "In de beginjaren was het moeilijk de wijn verkocht te krijgen, inmiddels is er zoveel vraag dat we alles kwijtraken. Mensen kopen graag streekproducten en de kwaliteit van de wijn is beter geworden."

De gemeente Berg en Dal telt zes wijngaarden, vijf daarvan liggen in Groesbeek en de zesde in Berg en Dal (De Holdeurn). De Plack, De Colonjes, Klein Amerika en Van Ditshuizen hebben zich verenigd in de WBCG, het Wijnbouw Collectief Groesbeek. Dat organiseert elk jaar in september de Wijnfeesten. Dit jaar zijn ze gepland in het weekend van 23 en 24 september.

Wijnboer Leon Beijer (links) van Klein Amerika samen met collega John Grutters van De Plack bij de nieuw geplante pinot noir-druivenstokken. Foto: Theo Peeters

De meeste wijngaarden in Groesbeek hebben ook andere activiteiten. Beijer runt op Klein Amerika een camping en een landwinkel en is ook akkerbouwer. Grutters heeft in De Horst een terras, houdt kippen en wil een viertal vakantiewoningen gaan bouwen. Camping- en terrasgasten drinken graag de godendrank uit de naburige wijngaard, leert de ervaring.

Het wijnjaar 2023 is vooralsnog goed begonnen. "De vruchtsetting is net geweest en daarvoor was het weer ideaal", zegt Grutters. "Zon en weinig regen." De maanden augustus en september zijn belangrijk omdat de suikers dan gevormd worden. Beijer: "Het moet dan niet te veel regenen, voor druiven is het niet zo snel te droog."

Tickets voor Wijnfeesten

De tickets voor de Wijnfeesten zijn inmiddels in de verkoop. Voor 15,95 euro krijgen bezoekers een wijnglas en een bon om één wijnsoort te proeven. Ook kunnen zij gratis in een oude schoolbus of wijntrein stappen die hen van de ene naar de andere wijngaard brengt.

"Sinds vorig jaar is er geen feest meer in het centrum maar alleen bij de vier wijngaarden", legt Beijer uit. "Elke wijngaard heeft zijn eigen thema: Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje/Portugal. Er zijn hapjes en wijnen uit die landen en we richten het een beetje in stijl in."