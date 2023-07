Niels (50) was zijn halve leven verslaafd aan harddrugs

Niels Zwartepoorte was 26 jaar lang verslaafd aan heroïne en cocaïne. Maar toen de nu 50-jarige begon aan zijn herstel, kreeg hij slokdarmkanker: 'Ik ben heel lang niet serieus genomen, vanwege mijn afkickverschijnselen.'

Niels Zwartepoorte, een man van tengere bouw, met een vriendelijk gezicht, zit aan de eettafel in zijn opgeruimde, gezellige huis in de Enschedese wijk Stevenfenne, waar hij met zijn vriendin woont. Ruim de helft van zijn leven was hij veelvoudig en dagelijks gebruiker van heroïne en cocaïne. Zijn harddrugs verstopte hij in een klein kistje, ver achterin de kledingkast. "Bijna niemand wist van mijn verslaving. Ik schaamde me kapot."

Schreeuwend wakker worden

"Al zo lang ik me kan herinneren, slaap ik slecht. Als kind had ik constant nachtmerries, waarbij ik het hele huis bij elkaar schreeuwde uit angst", vertelt Niels. "Mijn ouders werden er gek van, maar niets hielp." Toen hij op zijn 18de taxichauffeur werd en nachtenlang door Alkmaar reed, kwamen zijn slaapproblemen ter sprake. 'Je moet heroïne roken, dan slaap je wel', werd hem verteld. "Dat hielp ook echt bij het slapen. Ik had eindelijk rust."

Niels hield zichzelf voor niet verslaafd te raken aan de heroïne. Toch was dat na een maand al het geval. "Het roken van de heroïne was ontzettend vies. Ik had er altijd een emmer naast voor het overgeven. Maar het gaf me zo'n rustig gevoel." Hij gleed verder af en kwam in contact met andere verslaafden. "Ik kwam iemand tegen die spoot - zo kon je wel 10 tot 12 uur door. Ik deed dan een shotje voor het werk om de nacht door te komen."

De dagen van Niels zagen er allemaal min of meer hetzelfde uit. Zijn leven draaide om niets anders meer dan drugs. Per dag kostte het hem zo'n 60 euro om zijn verslaving te onderhouden. "Ik was alleen maar bezig met hosselen."

'Heel bijzonder dat ze bij me is gebleven'

Geboren in Amsterdam, opgegroeid in Alkmaar en 23 jaar geleden voor de liefde verhuisd naar Enschede: "Maar zij heeft nog niet eens een blowtje gerookt in haar leven", vertelt hij lachend. Zijn intentie was om in Enschede helemaal opnieuw te beginnen, zonder drugs. "Dat was het plan tenminste…" Het lukte hem niet om van het bruine spul af te blijven.

Het gevoel van falen was sterk aanwezig tijdens zijn verslaving. Voor zijn ouders en grote liefde hield hij daarom zijn verslaving in eerste instantie verborgen. "Tot mijn kistje op een dag pontificaal op tafel stond. Mijn vriendin had het gevonden en ik schaamde me dood, maar stoppen deed ik niet. Het sloop bij in de relatie. Heel bijzonder dat ze bij me is gebleven."

Wel deedt hij verschillende pogingen om zijn grote geheim ook met zijn ouders te delen: "Ik ben meerdere keren onderweg geweest naar mijn ouders om alles op tafel te gooien. Vervolgens keerde ik halverwege de auto weer om, uit angst voor hun reactie."

Niels' grote hobby is het sparen van sneakers. Hij heeft inmiddels 95 paar Nike Air Max 90. Foto: Rikkert Harink

Coltrui en watten

Niels trekt zijn broekspijp omhoog en laat de littekens op zijn onderbenen zien. "Dat komt allemaal door het spuiten. Mijn armen, benen en zelfs mijn hals zitten onder de littekens. Er is geen plekje op mijn lichaam onaangeroerd gebleven." De abcessen die het zuur van de heroïne veroorzaakten op zijn lichaam, verdoezelde hij achter een verbandje met watten of een dikke coltrui, midden in de zomer.

"Ik liep op een dag met mijn hond buiten en was ondertussen via mijn mobiel op zoek naar manieren om mezelf van het leven te beroven. Ik was mezelf compleet verloren." In plaats daarvan begon hij aan een methadonproject bij Tactus. "Maar dat was een groot dealers- en gebruikershol. Daarom ben ik naar een zelfhulpgroep gegaan. Ik geloofde nooit in over mezelf praten. Ik ben geen idioot, maar op de groep voelde ik me eindelijk gehoord."

Afkickverschijnselen

Ondertussen had Niels al maanden last van een stekende pijn in zijn maag. "De artsen deden het af als afkickverschijnselen", vertelt hij. Maar toen hij vier maanden in zijn herstel zat en zijn dokter eiste verder onderzoek te doen, bleek het vijf voor twaalf: "Ik had slokdarmkanker, en pas toen werd ik bang om dood te gaan."

Volgens cijfers van het Leids Universitair Medisch Centrum wordt slokdarmkanker vaak pas laat ontdekt omdat het vrij weinig klachten geeft. Genezing is hierdoor vaak niet meer mogelijk. 'Van de patiënten die wel een curatieve behandeling kunnen ondergaan, is na vijf jaar ongeveer 50 procent nog in leven', zo staat vermeld.

Niels is zichtbaar emotioneel als hij over zijn ziekte vertelt: "Het heeft echt mijn ogen geopend." Hij veegt de tranen van zijn gezicht. Inmiddels zit hij in jaar 4 van de 5. De chemo lijkt vooralsnog zijn werk goed gedaan te hebben. "Maar de toekomst blijft onzeker, ik merk dat ik bang ben voor de ziekte en wat er nog komen gaat."

Door het langzame herstelproces van de kankerbehandeling zit Niels in de Ziektewet. "Ik zou zo graag normaal meedraaien. Ik zet me wel in voor de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk bij Tactus, maar het voelt niet zo. Toch is het werk een van de mooiste dingen die ik kan doen. Ik dacht dat ik nooit clean zou worden, maar ben blij dat ik eindelijk verlost ben. Ik wil graag een ouwe lul achter de geraniums worden, dat lijkt me heerlijk."

