Kunstacademiestudenten beschuldigen directeur van plagiaat

Bewuste plagiaat of slordigheid? De directeur van de Enschedese kunstacademie AKI haalt in een catalogus de curator van de Biënnale van Venetië aan zónder bronvermelding. Studenten die dat ontdekten, zijn overtuigd van plagiaat. 'Dat moesten wij eens doen. Dat zou grote gevolgen hebben.'

Directeur Nicoline Loeper heeft het voorwoord geschreven in de catalogus met het eindexamenwerk AKI Finals. Ongeveer een derde deel van de tekst is oorspronkelijk van iemand anders, namelijk de gerenommeerde Italiaanse curator Cecilia Alemani.

Daarmee geconfronteerd geeft Loeper toe dat de tekst van Alemani is. De in New York woonachtige Alemani stelde vorig jaar de Biënnale van Venetië samen. Uit haar toelichting op het thema van die beroemde internationale expositie komt de gewraakte passage.

Schrik

Loeper is ruim een jaar directeur van de AKI. Haar belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat studenten en medewerkers het op school naar hun zin hebben en zich veilig voelen. Uit onderzoek is gebleken dat het daaraan schort.

De directeur schrikt ervan dat studenten naar de krant stapten met hun ontdekking van plagiaat. Volgens haar past dat in de sfeer van ondermijning, die ze vaker bespeurt. Ze zegt dat ze de tijd nodig heeft het tij te keren.

Bron geschrapt

Anderzijds bekent ze dat ze andermans bespiegeling op de rol van de kunst in deze tijd heeft gebruikt. Loeper zegt dat in haar oorspronkelijke tekst wel degelijk sprake was van bronvermelding. Maar dat die door ruimtegebrek is weggevallen. Loeper voelt zich daarvoor verantwoordelijk, ook al heeft ze niet zelf in de tekst geschrapt, dat is door de redactie gedaan. "Ik heb de tekst daarna niet meer teruggelezen en dat had ik wel moeten doen", zegt ze.

Niet expres

In de van Alemani gekopieerde tekst heeft ze wel enkele kleine aanpassingen gedaan. Volgens haar was dat niet om het plagiaat te verdoezelen, maar wilde ze net even andere woorden gebruiken. "Ik heb dat niet expres gedaan."

Dat ze ideeën ontleent aan de Biënnale van Venetië is volgens Loeper niet vreemd, omdat juist daar wordt bepaald waar het internationaal in de kunst om gaat. De AKI wil daar nadrukkelijk bij aansluiten. De studenten vinden het maar niets en zeggen: "In die hele tekst is geen origineel idee te vinden en wat er wel is aan inhoud, is gestolen."

Rectificatie

Loeper meldt dat er een inlegger komt om de fout goed te maken. "Van de oplage van 300 stuks zijn er al 75 meegegeven aan studenten en ouders. "In de exemplaren die hier nog liggen (225) komt een inlegvel met rectificatie", zegt de directeur. "Op de website wordt de tekst aangepast met aanhalingstekens en de woorden 'aldus Cecilia Alemani'." Ook heeft ze Cecilia via een mail ingelicht.

Doelbewust

De studenten die het plagiaat ontdekten, waren er doelbewust naar op zoek vanwege algemeen wantrouwen in de directeur. Ze bekeken de tekst en lieten die door een kennis door een plagiaatchecker halen. Zo kwam de aap uit de mouw.

Op de vraag van Loeper waarom ze zich niet bij haar hebben gemeld, zeggen de studenten dat ze zich niet veilig voelen en bang zijn voor repercussies. Ze merken op dat hun eigen werk ook wordt bekeken op plagiaat. "Als we een paper maken, wordt die met software gecheckt op plagiaat. Dat is verplicht in het hoger beroepsonderwijs. In het uiterste geval kan het leiden tot schorsing of verwijdering van de academie", aldus de studenten.

Afwezigheid

De studenten verwijten Loeper ook dat ze niet aanwezig was bij de diploma-uitreiking. Volgens Loeper is dat een bewuste keuze geweest. "Bij de opening van de Finals was ik er en dat hoort ook zo. Daarna is het aan de hoofden van de verschillende opleidingen. Ik heb bewust een stapje terug gedaan, zodat zij in de positie komen die ze als eindverantwoordelijke hebben."

De catalogus met de gewraakte tekst. Foto: Annina Romita

In haar voorwoord bij de AKI FINALS schrijft Nicoline Loeper:

"We live in a world divided between technological optimism - which promises that the human body can be endlessly perfected through science - and the fear of complete takeover by machines through automation and artificial intelligence. This gap has rapidly widened in recent years: pandemic outbreaks, the influence of technology, increasing social tensions and the threat of an environmental catastrophe remind us every day that as mortal bodies we are neither invincible nor self-sufficient, but rather part of a symbiotic web, in which we are condemned to each other and our planet."

Curator Cecilia Alemani schreef bij haar toelichting op de Biënnale van Venetië in 2022:

"Today, the world seems dramatically split between technological optimism - which promises that the human body can be endlessly perfected through science - and the dread of a complete takeover by machines via automation and artificial intelligence. This rift has widened during the COVID-19 pandemic, which has forced us even further apart and caged much of human interaction behind the screens of electronic devices."

"The pressure of technology, the heightening of social tensions, the outbreak of the pandemic, and the looming threat of environmental disaster remind us every day that as mortal bodies, we are neither invincible nor self-sufficient, but rather part of a symbiotic web of interdependencies that bind us to each other, to other species, and to the planet as a whole."

En zo schreef Nicoline het in het Nederlands:

"We leven in een wereld die verdeeld is tussen technologisch optimisme - dat belooft dat het menselijk lichaam eindeloos kan worden geperfectioneerd door middel van wetenschap - en de angst voor een volledige overname door machines via automatisering en kunstmatige intelligentie. Deze kloof is de laatste jaren in een rap tempo groter geworden: het uitbreken van de pandemie, de invloed van technologie, de toenemende sociale spanningen en de dreiging van een milieuramp herinneren ons er elke dag aan dat we als sterfelijke lichamen noch onoverwinnelijk noch zelfvoorzienend zijn, maar eerder onderdeel van een symbiotisch web, waarin we tot elkaar en onze planeet veroordeeld zijn."