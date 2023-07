Steeds meer boeren zetten akkers vol 'planten voor de bouw'

Steeds meer boeren telen voor de bouw en wisselen vee en weilanden in voor gewassen zoals vezelhennep, vlas of olifantsgras. Daar maak je gemakkelijk isolatiemateriaal voor de bouw van, dat ook nog eens veel beter is voor het milieu.

Met gemak? Dat ook weer niet. Maar Jan-Willem van de Groep uit Doetinchem lijkt met Building Balance goed op weg. Hij bedacht in opdracht van twee ministeries een programma dat de weg naar 'telen voor de bouw' gemakkelijker moet maken. "Het draait erom dat iedereen meedoet. De hele keten van boeren, verwerkers en producenten van isolatiemateriaal tot projectontwikkelaars, opdrachtgevers, bouwbedrijven en gemeenten. Anders werkt het niet."

Hij is net een jaar bezig en de website kan de onstuimige groei al niet meer bijhouden. "Er staan nu twaalf projecten door het hele land op onze kaart. In werkelijkheid zijn dat er dertig."

Maar wat doet het bedrijf?

Building Balance begeleidt de projecten en doet bijvoorbeeld onderzoek naar 'wat waar het beste groeit, de ideale gewas-product-combinaties en de beste stimuleringsmaatregelen'. "Het moet voor iedereen in die keten een verdienmodel opleveren. En ook natuur, landschap en milieu moeten ervan profiteren."

Aan dat verdienmodel moet hij nog aardig sleutelen.

"Als wisselgewas kan vezelhennep al concurreren met de opbrengst van bijvoorbeeld graan of mais." Om in de Champions League van de akkerbouw mee te kunnen, is meer nodig. En ook dat gaat lukken, zegt hij. Er komen nieuwe financiële regels die biobased bouwen - bouwen met bouwmateriaal dat is gemaakt van planten -aantrekkelijk maken.

Aantrekkelijk bedrag

In de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen kan Sjoerd Elgersma boeren nu al 'een aantrekkelijk bedrag' bieden, zegt hij. Elgersma is directeur bij loonwerkersbedrijf Hofmeijer in Voorst en de grote gangmaker om boeren te verleiden tot de teelt van bouwgewassen. Zijn bedrijf ziet daar brood in. "De oogst van hennep is in augustus, mais in september en oktober. Dat kan - met een kleine aanpassing - met dezelfde machines. We kunnen ons machinepark dan langer en efficiënter inzetten."

Op een proefveld in Brummen experimenteert hij sinds twee jaar met '22 gewassen van de toekomst'. Nu is Elgersma een stap verder: "We hebben 60 hectare ingezaaid. De oogst is straks. En volgend jaar is alles zover verwerkt, dat we met vezelhennep vijfhonderd huizen isoleren. Ja, daar hebben we afspraken over gemaakt."

Binnen Boeren voor Biobased Bouwen in de Stedendriehoek - een van de projecten die Building Balance begeleidt - werkt hij samen met tachtig boeren, ontwikkelaars, bouwbedrijven, gemeenten en een woningcorporatie. Zijn formule: "Ik ontzorg boeren. Zij stellen hun land ter beschikking en krijgen daarvoor een vergoeding; ik zaai, oogst en zorg voor alles, boeren hebben er geen omkijken naar."

Het voordeel: "Wij doen zelf bodemanalyses. Dan weten we zeker dat dat goed gaat."

Niet gelijk geschikt

Een weiland waar eerst vee op rondliep, is niet per se gelijk klaar voor vezelhennep. "Als de bodem zuur is, moet er misschien eerst wat kalk op, bijvoorbeeld." Ontzorgen helpt boeren die toch al zat aan hun hoofd hebben, merkt hij. Elgersma had net een biologische melkveehouder aan de telefoon die misschien ook wil instappen. "Hij is van plan om met zijn bedrijf te stoppen, maar ja, als hij er zo toch nog wat anders mee kan doen."

Of het wat wordt? "We hebben volgende week een afspraak staan." Belangrijke succesfactor: "Als je zoiets doet, moet er voor iedereen in de keten een goede boterham aan zitten. Van boer tot bouwer." Dus biedt hij een 'aantrekkelijk bedrag'. Natuurlijk zit daar een risico aan, zegt hij. "Maar je moet wel gewoon een keer beginnen." Volgend jaar mikt hij op 300 hectare.

Stedendriehoek is niet het enige project dat ontkiemt. In Salland, Achterhoek en Twente gaat dat net zo hard. In Flevoland willen ze vierduizend woningen per jaar gaan maken van prefab-strobouwwanden. Met stro van eigen grond, uit een eigen fabriek. Zover is het nog niet, maar de ambities zijn groot.

Landelijk staat de teller bij Building Balance-projecten op honderden boeren en 800 hectare grond. In 2030 mikt Van de Groep op 50.000 hectare. Dat is 3,5 procent van alle landbouwgrond. Ook daarna is er volgens hem ruimte zat om verder te groeien. "Als je de woningbouwopgave en verduurzaming van woningen optelt en allemaal met biobased materialen wilt isoleren, heb je 10 procent van alle landbouwgrond nodig."

Jan-Willem van de Groep van Building Balance, een landelijke organisatie die 'van plant tot pand'-projecten begeleidt en de belangstelling daarvoor snel ziet groeien. Foto: Jorgen Caris

De belofte klinkt mooi: "Je lost er een derde van het stikstofprobleem in de landbouw mee op en maakt de bouw in een klap een stuk duurzamer omdat je dan af bent van bijvoorbeeld glaswol, dat een veel grotere CO2-voetafdruk kent. Er is veel meer energie nodig om dat te maken. Gewassen kun je heel lokaal telen en verwerken, en nemen ook nog eens CO2 op." Building Balance krijgt 200 miljoen euro uit het nationale Klimaatfonds om nog meer vaart te maken.

Piekbelasters

Het mooiste zou misschien zijn als piekbelasters - bijvoorbeeld melkveebedrijven bij natuurgebieden - allemaal op de deur zouden kloppen en omschakelen naar gewassenteelt voor de bouw. Daar wil hij zich nou net níét mee bemoeien. Ook al biedt telen voor de bouw wel degelijk ook 'een nieuw perspectief voor boeren die moeten afschalen met vee'.

"Boeren beslissen zelf wat zij doen. Je schakelt niet zomaar helemaal of voor een deel om. Een boerenbedrijf is soms net een blokjestoren; als je er een element uittrekt stort het hele verdienmodel in elkaar", zegt Van de Groep. Nou ja, kansrijk kan het andersom juist ook weer wel zijn. "Geen boerenbedrijf is hetzelfde", zegt Harold Zoet, oud-bestuurder van landbouworganisatie LTO Noord, nu landbouwgedeputeerde voor de BoerBurgerBeweging in Gelderland.

Zoet kan de impact en kansen van 'telen voor de bouw' niet goed inschatten. Maar houdt de deur er 'zeker voor open'.

Bouwbedrijf van Eberhard Dijkhuis reserveert alvast een roggeveldje

Bouwbiologisch aannemer Eberhard Dijkhuis uit Hardenberg. Foto: Ronald Hissink

Eberhard Dijkhuis heeft een bouwbiologisch bedrijf. "Dat gaat nog een stap verder dan duurzaam. Ik wil niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant gezond bouwen", legt hij uit. Hij bouwt vooral in houtskelet en als isolatiemateriaal gebruikt hij het liefst stro. "Cellulose, van oude kranten, is ook mooi. Maar daar zit toch altijd nog wat inkt in."

Stro is het zuiverste van alles ook 'omdat je er niets meer aan hoeft toe te voegen'. En het allerbeste stro komt van biologische akkers. "Vrij van bestrijdingsmiddelen. Want die wil je niet."

Dus is hij helemaal blij nu een biologische boer hem - na de roggeoogst - zijn stroafval wil geven. "We hebben het nog niet eens over de prijs gehad." Op zijn LinkedIn-pagina deelde hij gelijk zijn trots: 'Ik heb al jaren gezegd dat ik graag een keer een bordje bij een weiland met biobased materialen zou willen zetten met: Hier groeit de isolatie voor uw woning. Dat is nu gelukt ;-).'

"Van land naar pand, we kunnen erover praten, maar ook gewoon doen", roept hij collega-bedrijven op.

"Er is nog een hele weg te gaan, maar het begint al wel meer te lopen", zegt Dijkhuis. Hans van Norel van Bouwend Nederland Regio Oost: "Biobased bouwen is met een forse opmars bezig. Het is zeker een kansrijke ontwikkeling."