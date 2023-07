De nepuitvaart van Sander zorgt voor echt verdriet

Sander Groot (54) uit Borne bestaat niet, maar zondagochtend werd hij wel gecremeerd. Het zorgde onverwachts voor verdriet, bij 72 mensen die hem niet kenden. Over een nepuitvaart met echte tranen. 'Je gunt toch iedereen een goede laatste reis?'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Haar blik gaat van het papier naar de zaal, naast haar staat de kist. Nog een keer haalt Sandra Stockentree diep adem, voordat ze begint aan het in memoriam over haar fictieve man. Ze spreekt over de magie die het leven kan brengen, over de fietstochten die eerst zo suf leken, maar zo leuk waren. Dan stokt haar stem. "We hadden het zo goed samen."

Echte emoties bij het nepafscheid van Sander Groot. Foto: Robin Hilberink

Een uur eerder is de stemming rondom het crematorium in Borne nog jolig. De 85-jarige Harmke Brinkman, een van de figuranten, loopt met haar rollator richting de ingang. Zo rustig mogelijk, want het is warm. "Ze hoeven de oven haast niet aan te doen", klinkt het grappend.

Ze heeft zich net als nog 71 anderen aangemeld voor het bijwonen van deze nepuitvaart, die voornamelijk is opgezet om passend beeldmateriaal te krijgen voor de website van Crematoria Twente. Daar staan nu afbeeldingen op van kale zalen en kopjes tomatensoep zonder bijbehorende eters en dat vinden ze bij het bedrijf maar niets.

"Een lege ruimte spreekt niet", vertelt directrice Harriët Tomassen daarover. "En zo kunnen we beter laten zien wat er allemaal mogelijk is. Iemand die met een fiets gebracht wordt? Een hond bij de uitvaart? Dat mag allemaal."

'Hallo, ik ben je moeder'

Hoe echter de emotie, hoe beter de plaatjes, en dus is er een hele verhaallijn verzonnen rondom het karakter met de naam Sander Groot: een 54-jarige getrouwde man uit Borne, vader, fietsliefhebber en Formule1-fan. In werkelijkheid is hij slechts een kratje in een lijkkist, en ontmoeten moeder en dochter elkaar vandaag voor het eerst, op zijn uitvaart. Het voorstelrondje leidt tot hilariteit ('Hallo, ik ben je moeder'), maar dat verandert al snel.

"Gezin!", roept de fotografe, als de stoet met Sanders kist in beweging komt. "Armen over elkaars schouders. Iets dichter bij elkaar. Jullie hebben heel veel verdriet!" Het wordt stil op het terrein als de familie-voor-een-dag langs trekt. "Mensen nemen hun eigen rouw mee hier naartoe", heeft Tomassen eerder al gezegd. "De uitvaart is nep, maar het verdriet vaak echt."

De kist wordt door familieleden de aula in getild. Foto: Robin Hilberink

Het is een soort bijvangst. Bij eerdere opnames in Oldenzaal, voor foto's van dat crematorium, raakten figuranten met elkaar in gesprek over de dood en hun afscheid. Sommigen wisselden zelfs nummers uit, beloofden bij elkaar op de koffie te komen, om verder te praten. En ook in Borne zijn mensen niet alleen gekomen om als beeldmateriaal te dienen.

Zo is Peter van den Voorden (56) hier, omdat zijn vrouw in de uitvaartwereld werkt. "Zij komt dagelijks thuis met die trieste verhalen, maar ik ben daar niet dagelijks bij." Hij leerde dat het niet vanzelfsprekend is dat je je pensioen haalt. "Maar voor veel mensen is de dood iets wat ze liever ver weg houden. Als een soort taboe."

Voor de oudere Ben Knoop uit Hengelo is het dat al even niet meer, hij verloor afgelopen jaar twee broers. "Onze kinderen dringen er een beetje op aan, dat we weten wat we willen", zegt hij, met zijn vrouw Paula naast hem. Ook daarom zijn ze hier: als voorbereiding. "Want het kan heel abrupt klaar zijn."

Gevochten als een leeuw

In de aula klinkt 'How deep is your love', vanaf tv-schermen kijkt een vrolijke Sander (een stockfoto van internet) de mensen aan. Niemand lacht, als zijn nepvrouw vertelt hoe goed ze het samen hadden. Hoe ze elkaar bij het carnaval in Oldenzaal letterlijk tegen het lijf waren gelopen, de liefde vonden en er toen achter kwamen dat ze eigenlijk helemaal geen carnavalsvierders waren. Hoe hij zieker en zieker werd en vocht als een leeuw…

Dan breekt ze.

En zij niet alleen.

Een hand van troost. Foto: Robin Hilberink

In bijna iedere bank laten mensen hun tranen de vrije loop. Vooraan jankt hond Ollie mee. In een moment waarop het echte en onechte door elkaar heen lopen, vinden de onbekenden elkaar. Als Sandra Stockentree (de vrouw van) na het in memoriam weer naast Daphne Nijkamp (de dochter) zit, slaat zij troostend een arm om haar heen. Zo blijven ze bijna de gehele uitvaart zitten. Deels gespeeld, grotendeels niet.

Sandra Stockentree (links) en Daphne Nijkamp. Foto: Robin Hilberink

Verdriet uit het verleden en heden

Daphne Nijkamp verloor vier jaar geleden haar vader, op 57-jarige leeftijd, een vader die zelf in Enter een uitvaartbedrijf had. Stockentree begeleidt als oncologisch fysiotherapeut in Diepenheim mensen die in hun laatste fase zitten, en maakt zodoende de dood iedere dag een beetje mee. Daar, en bij haar overleden schoonvader, waren haar gedachten. "Het kwam zo hard binnen."

Aan de koffietafel praten ze na, samen met de andere 'familieleden', over een bijzondere ervaring. Zo heeft Harmke Brinkman (85) het ook beleefd. Hoewel ze de muziek niet alles vond, doe haar maar klassiek, deed de bijeenkomst meer met haar dan ze had gedacht. Daarom wenste ze, bij het langs de kist lopen, Sander ook 'een goede reis', zegt ze met natte ogen. "Want dat gun je toch iedereen?"

Uiterst rechts Harmke Brinkman (85), die Sander net een 'goede reis' heeft gewenst. Foto: Robin Hilberink