Annemieks woonplezier wordt bedorven door een pizzeria

Buurtbewoners zijn de overlast van pizzeria Attraverso in Zelhem beu. Ze willen dat de gemeente de houtoven van het restaurant verbiedt. De eigenaar hoopt dat het zover niet komt. 'Ik wil pizza's bakken op de traditionele Italiaanse manier.'

Maandag is voor Annemiek Peters een 'feestdag'. Dan is de pizzeria achter haar huis namelijk dicht. Dan kan ze haar lakens buiten drogen, ramen en deuren openzetten en haar zoontje van anderhalf lekker in de tuin laten spelen.



Op de zes andere dagen van de week is dat er volgens haar niet bij.



"Alles zit onder het roet als de houtoven van de pizzeria weer heeft aangestaan. Beddengoed, tuinmeubels, kleding, vensterbanken", zegt ze. "Ik ga bijna niet meer met mijn zoontje naar buiten als de pizzeria open is. Op een middag zat hij in de tuin te spelen en had hij allemaal roetvegen in zijn gezicht. Die dag heb ik de glijbaan drie keer schoon moeten vegen omdat die vol roet zat."

De viezigheid is niet alleen vervelend, vindt Peters. Ze maakt zich ook zorgen over de gezondheidsrisico's die de zwarte troep met zich meebrengt. "De roetdeeltjes zijn zichtbaar, maar hoe zit het met alles wat we niet zien?"

Al zes jaar overlast

Ook andere buurtbewoners balen van de houtoven. Volgens hen is er sinds de opening van de pizzeria, zes jaar geleden, al overlast. Ook zou het in huis naar roet ruiken en krijgen bewoners het zelfs benauwd van de lucht.

Restauranteigenaar Ernst-Jan de Gee kent de klachten en toont zijn goede wil. "We willen het heel graag oplossen. Maar daar hebben we tijd voor nodig", zegt hij.

Maar die tijd krijgt hij niet van buurtbewoner, hun geduld is op. Vijf omwonenden hebben al een officieel handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente met de vraag om in te grijpen.

'Bed onder de zwarte vlekken'

Annemiek Peters is één van hen. Ze weet niet wat ze meemaakt, als ze vorig jaar in de lente pas in haar nieuwe huis woont. "Ik werd wakker en heel mijn bed zat onder de zwarte vlekken. Ik dacht eerst aan een barbecue of vuurkorven."



Na een poos ontdekt ze de boosdoener: de houtoven van Attraverso. Sindsdien houdt ze deuren en ramen dicht als de pizzaoven wordt gestookt.



"Vorig jaar zomer was het bizar erg, zeker in die ontzettend warme weken. Ik kon kiezen tussen een stomende sauna van de hitte of een huis vol roet. Ik zette de wekker om middernacht om het huis te ventileren."

Restauranteigenaar De Gee baalt ervan en heeft al van alles geprobeerd om de overlast tegen te gaan, zegt hij. "Spijtig genoeg heeft dat niet geholpen."

Peters is inmiddels moedeloos. Al vorig jaar heeft ze haar klacht al bij de gemeente neergelegd. Ook andere bewoners zeggen de problemen al vaker te hebben aangekaart bij de restauranteigenaar én de gemeente. "Niets helpt", verzucht Peters. "Hoeveel geduld moeten wij als buurtbewoners nog hebben?"

Pizzeria hoeft niet weg

Ze benadrukt dat de pizzeria absoluut niet weg hoeft. "We willen alleen dat de óverlast door de houtoven stopt. Dat kan volgens ons heel snel en gemakkelijk door over te stappen op gas of elektriciteit."

Maar voor De Gee is die oplossing onbespreekbaar. Attraverso is het enige Italiaanse restaurant in de Achterhoek met een traditionele, authentieke houtoven. En dat wil hij graag zo houden.

Bovendien: "Gas moet er over een paar jaar toch uit en voor elektra moeten we jaren wachten op Liander, er is immers geen capaciteit op het netwerk."

'10.000 euro voor een filter'

De Gee vindt het 'jammer' dat omwonenden de gemeente nu hebben gevraagd om in te grijpen. Volgens hem duurt het daardoor nóg langer voordat de zaak is opgelost. "Ik was bereid om 10.000 euro uit te geven voor een filter. Maar nu doe ik even niets totdat ik weet wat de gemeente besluit. Want voor ik zoveel investeer wil ik wél zeker weten dat daarmee de kous af is."

De bezwaarmakers hopen juist op snelle actie van de gemeente. Zij zien ook dat Attraverso er veel aan gedaan om de overlast weg te halen, maar het werkt niet voldoende, vinden ze. Ze willen niet wéér zo'n zomer als vorig jaar. "Op een gegeven moment ben je er ook klaar mee."

Overleg gepland

De gemeente Bronckhorst kan nog niet aangeven hoe het nu verder gaat. Deze week staat een overleg gepland met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), die bij zulke handhavingskwesties wordt ingeschakeld. Dat wil de gemeente eerst afwachten voor een reactie te geven.

Attraverso-eigenaar De Gee blijft zich ondertussen welwillend opstellen. "Als de gemeente zeggen dat er niets aan de hand is, ben ik nog steeds bereid iets te doen."

Overlast door een houtoven is niet uniek. De gemeente Amstelveen dwong een pizzeria zes jaar geleden om het gebruik ervan te stoppen. De pizzeria had wel maatregelen getroffen, maar die bleken niet afdoende.

Het gemeentebestuur van Amstelveen had er destijds uiteindelijk geen vertrouwen meer in dat de eigenaar de overlast nog zou oplossen.

