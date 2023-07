Visboer Gerrit ziet zijn naam na 60 jaar verdwijnen

Zijn vader, gefusilleerd in de oorlog, was venter, hijzelf ook. Zestig jaar geleden trad Gerrit den Drijver in zijn voetspoor met de verkoop van vis in en rond zijn geboortedorp Vriezenveen. Zijn naam werd een begrip in Twente. Tot 1 juli, de dag waarop zijn oude bedrijf werd verkocht. 'De een verdwijnt, de ander komt. Zo is het leven.'

Zijn naam past bij waarin hij groot is geworden. In de jaren dat hij nog elke maandag naar de visafslag in Scheveningen ging, was het ook wel een mooie binnenkomer. "Den Drijver: als ik dat zei, had ik gelijk beet. Kon ik er vervolgens mooi bij vertellen dat ik zelf ook nog gevaren had. Niet elke jongen uit Twente beschikt over zulke papieren."

Elke week haring

Een leven lang zat hij in de vis, Gerrit den Drijver. En nog steeds, bijna tachtig, mag hij graag een visje verschalken. In een gemiddelde week eet hij minimaal vijf dagen een gebakken exemplaar, plus twee haringen, bij voorkeur gekocht bij de kraam met zijn naam die elke vrijdagmiddag in zijn huidige woonplaats Ootmarsum staat.

"Vis van Den Drijver: hoe mooi wil je het hebben? En die haringen waren vers, hé. Als ze je op de afslag nog aankijken met glanzende oogjes, dan weet je dat het goed zit. Is de blik melancholisch, dan moet je oppassen. Dan zijn ze al langer dood. Voor de versheid is dat funest."

Gevangen door de tijd

Hoewel hijzelf met pensioen is, gaat het lot van zijn oude bedrijf hem aan het hart. Zaterdag 1 juli, precies zestig jaar nadat hij in zijn geboortedorp Vriezenveen begon met het venten van vis, is de naam Den Drijver voorgoed geschiedenis geworden. Zijn neef die het bedrijf voortzette, is ermee gestopt. "Het vergaat de mens als de vissen die hij eet: op zekere dag word je gevangen door de tijd. Daar kun je somber over doen, maar het is gewoon zoals het is."

Zijn naam was een begrip in Twente. Met zijn viskar bezocht hij wekelijks een groot aantal dorpen in de regio. Daarnaast had hij ook nog een winkel in de Klanderij in Enschede en dreef hij een groothandel onder de naam Neptunus. De door hem zorgvuldig geselecteerde haringen gingen heel Europa door. "Zelfs in Frankrijk aten ze onze vis."

Met 45 anderen doodgeschoten in een weiland bij Varsseveld

Het ondernemende heeft hij van zijn vader. Een foto van hem staat in de kamer van zijn huis in het centrum van Ootmarsum: een jonge man achter vier bakken met kersen op de markt in Vriezenveen. Gerrit kijkt er elke dag wel even naar, al weet hij niet wat precies wat hij ziet. Toen zijn vader samen met 45 anderen in februari 1945 als represaille door de Duitsers werd gefusilleerd in een weiland bij Varsseveld, was hij anderhalf jaar oud.

IJsbrand den Drijver uit Vriezenveen, venter net als Gerrit, in de oorlog samen met 45 anderen gefusilleerd in Varsseveld Foto: Robin Hilberink

"Ik heb hem niet gekend. Mijn moeder heeft er nooit meer over willen praten. Ze bleef achter met elf kinderen. Ze had hem voor de oorlog ontmoet. Hij kwam uit het Westland en was venter in groente, fruit en ijs. Ik was de jongste. Al mijn broers hadden dat ondernemende. De oudste ging door met het venten, drie anderen begonnen een caravanbedrijf in Zuid-Afrika en weer twee anderen gingen in de vis."

Hijzelf woonde het langst bij zijn moeder, plaatselijk bekend als Dieka van Bakkers Graads. Ze stierf uiteindelijk in 1985, maar is nooit meer getrouwd. Hoeveel verdriet ze al die jaren met zich meedroeg, kan hij alleen maar vermoeden. "Ze had de zorg voor ons en dat was het dan. Dat de naam van mijn vader op een monument stond in Varsseveld heb ik later moeten horen van een zwager die daar is gaan wonen."

Drie vissen voor een gulden

In de schuur van zijn ouderlijk huis bakte hij zijn eerste vissen. Scholletjes, wijting, makreel. Die gingen dan in een door hem zelf getimmerde laden-kar waarmee hij langs de boerderijen ging. "Drie vissen voor een gulden: dat waren nog eens tijden. Supermarkten bestonden nog niet. Het was een goudmijn. " Vanaf 1963 stond hij met zijn kar in de kern van Vriezenveen, en nog weer later sloeg hij de vleugels uit naar dorpen in de omgeving.

"Ik ben er vanzelf in gerold. Door thuis natuurlijk, maar ook doordat ik een tijdje bij een groothandel in Almelo heb gewerkt. Tsja, hoe gaan die dingen? Ik had een paar jaar op zee gezeten en kreeg verkering tijdens mijn verlof. Dan wil je toch voor anker gaan en zoek je iets zinnigs op de wal. Bij die groothandel hadden ze een visafdeling. Daar kon ik met eigen ogen zien hoe lucratief die handel was."

Al zijn weken begonnen met een bezoek aan de visafslag. Stond hij vaak al zondagnacht in Scheveningen om met een stang de door hem uitgekozen bakken met vis naar zich toe te trekken. "Daar krijg je rugklachten van. Praktisch alle visboeren hebben dat, ga het ze maar vragen." De dinsdag was vast voor het verwerken, de andere dagen voor de verkoop. "Praten met de klanten in al die dorpen: prachtig. Niet te lang, want dan moeten ze te lang wachten. Als ik in Tubbergen kom of Den Ham, herkennen ze me nog. 'Jij bent toch die visboer', vragen ze dan."

Patatfabriek in Zuid-Afrika

Het omslagpunt in zijn leven is het moment waarop hij samen met zijn vrouw en drie dochters besluit om te emigreren naar Zuid-Afrika. "Mijn broers zaten daar met die caravans. We waren er op vakantie geweest. Prachtig land. Ik zag dat ze er nog geen patat kenden. Weet je wat we doen, zei ik tegen mijn vrouw, we beginnen hier een patatfabriek. We hadden al een pand. Een vriend van mij tekende een huis. Maar na een jaar werd mijn dochter ziek, en hadden we geen andere keus dan terug te keren naar Nederland."

Den Drijver's Vis, een begrip in Twente Foto: Robin Hilberink

Vanaf de late jaren zeventig begon hij een tweede leven in de vis. Hij nam een vishandel over in Enschede en begon onder de naam Neptunus met de verkoop van haring in het buitenland. In een restaurant in Hamburg had hij het geluk een Duitse producent van salades te treffen. "Die man zag wel wat in onze haring. Later gingen we ook naar België en zelfs Frankrijk. Niet te geloven toch?"

Nog even aan zijn vader gedacht

In 2002 bouwde hij voor zijn haringhandel een grote vishal vlak bij de Grolsch Fabriek in Enschede. Drie jaar later alweer verkocht hij zijn bedrijf en trok hij zich terug in de luwte van Ootmarsum. Dat de vis duur wordt betaald, geldt zeker ook voor Gerrit den Drijver. "De boterham bleek uiteindelijk dikker dan ik ooit had verwacht. Ik heb de tijd natuurlijk meegehad. Mijn leven was vis. De handel van nu is helaas een compleet ander verhaal dan toen."

Het verdwijnen van de naam Den Drijver stemt hem niet bijzonder melancholisch, ook al staat hij er wel degelijk bij stil. "De een verdwijnt, de ander komt. Zo is het leven." Wel heeft hij nog even gedacht aan zijn vader. "Ik geloof echt dat hij zou zeggen: 'Jongen, je hebt het er nog niet zo slecht van afgebracht."

Gerrit den Drijver op het kerkplein Ootmarsum, een van de plekken in Twente waar hij al die jaren met zijn viskar stond Foto: Robin Hilberink