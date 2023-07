Vergeet deze zomertrends niet in te slaan voor je vakantie

Het is bijna zover! Nog vijf werk- of schooldagen tot het vakantie is. Veel mensen hoppen nog even snel langs de kampeerwinkel, ANWB en boekhandel voor de laatste inkopen. Dit zijn drie vakantietrends.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie bij kampeerwinkel Linberg in Molenschot naar binnenloopt, zal direct een vakantiegevoel krijgen. Een ontelbaar aantal caravans staat uitgestald. De echte fanaten zullen geen afscheid willen nemen van het nostalgische gevoel dat een ouderwetse caravan kan geven. Maar voor wie met de tijd mee wil - en die groep is groot dankzij corona - is er volop keuze. Zoals de knalrode minicaravan, een soort tent op wielen.

Ideaal voor achter een kleine of elektrische auto, verzekert Dick van den Berg, die samen met zijn broer Thomas de zaak runt.

Katoenbollen

Hij merkt dat klanten meer oog hebben voor duurzaamheid. Veel elektrische auto's kunnen geen grote caravan trekken; een minivariant is dan een oplossing. "Of ze gaan voor een elektrische caravan. Die verwarmt via de airco en kookt op inductie."

Een andere duurzame, hippe keuze die dit jaar veel wordt gemaakt, zijn tafels en stoelen van hout. "En dan willen ze aan de caravan of tent zo'n lichtsnoer met katoenbollen hangen. Vroeger hadden we die in felle discokleuren. Nu is het meer loungestyle. Ze vliegen de deur uit."

Dick van den Berg van Linberg in Molenschot bij de nieuwe kampeerhit: een minicaravan. Foto: Pix4Profs / Jan Stads

Lekker 'neuzen'

Van den Berg verwacht de komende weken topdrukte in zijn winkel. Van mensen die de laatste dingen aanschaffen voordat ze weggaan, maar ook van mensen die in de buurt op de camping zitten. "Kamperen is voor veel mensen een hobby. Dan komen ze hier lekker een middagje neuzen."

Zo ook Pieter uit Bavel. Hij heeft zojuist zijn gasflessen laten bijvullen en kan het niet laten om een rondje door de winkel te lopen. "Ik heb niets nodig, maar ben toch nieuwsgierig naar wat er allemaal te koop is. Waarschijnlijk kom ik alsnog met iets thuis. Ik denk een nieuwe prullenbak of een zak voor de tentharingen."

Samen met zijn partner trekt hij er zo'n tachtig dagen per jaar op uit met de camper. "Nu doe ik weer ideeën op voor de volgende vakantie."



De vakantie van Ursula en Sanne staat al voor de deur. Ze doen bij Linberg de laatste inkopen voor hun aanstaande verblijf in Burgh-Haamstede: een pollepel en knijpers om een kleed te spannen. "Elk jaar kopen we weer nieuwe dingen. Voor ons is dit een uitje." Eerst verblijft dochter Sanne twee weken in de caravan, daarna haar ouders. "Kamperen is voor ons vrijheid. We vinden het gezellig én kneuterig."

Felle kleuren en printjes

In de ANWB-winkels in Breda en Bergen op Zoom zien ze een heel andere trend. Daar zijn koffers in trek. En dan niet de standaard kleuren als zwart of donkerblauw, maar de varianten met felle kleuren en printjes. "Tegenwoordig past de koffer bij de persoon die 'm meeneemt", vertelt Daan Coret, directeur van de ANWB-winkels in Nederland.

Hij ziet een verdubbeling van de kofferverkoop ten opzichte van vorig jaar. Dat past volgens Coret bij de gestegen interesse naar verre reizen. "We merken dat er meer vraag is naar verre reizen. Het is bijna weer op het niveau van voor corona."



Toch komt niet alleen de liefhebber van vliegreizen in zijn winkels. Vorige week verkocht de keten 50.000 vignetten voor de Oostenrijkse en Zwitserse snelwegen. Ook tolbadges en reisverzekeringen zijn in trek. En vergeet de routekaarten niet. "We zien een afname, maar er is nog steeds een zeer grote groep die het nostalgisch vindt om de reis op de kaart te volgen."

In de ANWB-winkels zijn koffers erg in trek. En dan niet de standaard kleuren als zwart of donkerblauw, maar de varianten met felle kleuren en printjes. Foto: Getty Images

Spannende boeken

Een boek of tijdschrift is vaak de laatste aankoop die mensen doen. Volgens Dennis van Rij van Bruna in Etten-Leur zijn de vakantieboeken van de Zoete Zusjes niet aan te slepen. Dat merken ze ook bij Kantoorboekhandel Kortendijk-Tolberg in Roosendaal. "Kindervakantieboeken zijn helemaal hot", vertelt eigenaar Rinaldo Matthijssen. In zijn twee vestigingen is de vakantiedrukte al gestart. "We merken het aan het aantal klanten en de hogere aanslagen op de kassa."

Naast de kindervakantieboeken lopen de dunne leesboeken goed. Én Atlas, het laatste boek van de Zeven zussen-serie. "Die springt er echt uit." In Etten-Leur zijn ze al een beetje uitgekeken op dat boek en kiezen mensen deze vakantie voor de nieuwe boeken van Karin Slaughter en Saskia Noort. "Én er is een nieuw deel in de Millennium-serie", vertelt Van Rij.

De mensen die niet naar de kilo's van de kofferinhoud hoeven te kijken, kiezen voor het (dikke) boek Atlas. Dat is het achtste en laatste deel van de populaire Zeven zussen-serie van schrijfster Lucinda Riley. Foto: ANP