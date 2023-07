Bioboer Annemiek heeft zes hectare doorgeschoten spinazie

Eerst heel nat, daarna heel droog en warm. Door het wisselvallige weer is de spinazie van bioboer Annemiek Vlaming (32) uit Nagele doorgeschoten. Het resultaat: zo'n negen voetbalvelden aan bladspinazie die door de fabrieken is afgekeurd. Doodzonde, maar ze laat het er niet bij zitten en komt in actie: 'Het enige alternatief is dat je de ploeg erin zet.'

"We hebben keihard gewerkt en heel veel nachten beregend. Het is heel frustrerend dat de hele oogst is afgekeurd." Annemiek is op haar Boerderij aan de Dijk erg gericht op duurzaamheid. Al helemaal nu op het familiebedrijf al een aantal jaren biologisch wordt geteeld.

"Ons doel is om duurzaam voedsel te produceren", legt ze uit. Het verspillen van 6 hectare spinazie staat daarmee in schril contrast. Om zoveel mogelijk te kunnen redden, houdt Annemiek een oogstavond. Voor een eigen bijdrage mag een ieder die dat wil zelf oogsten en een emmer vullen met spinazie. Vandaag tussen 17.00 en 20.00 uur kunnen liefhebbers zelf het Nageler land op.

Oogstavond

"Als richtprijs denken we aan 2,50 euro, omdat in onze standaardemmers 2,5 kilo bladspinazie past." En dat is nog een best aardig verschil met de spinazie in de supermarkt. Voor een kilo verse bladspinazie betaal je makkelijk meer dan 3 euro.

Hoe komt het dat zoveel spinazie in één keer is afgeschreven? "Spinazie is een heel moeilijk plantje", legt Annemiek uit. "Het heeft nét genoeg nodig en van alles niet te veel. Alles moet bij elkaar komen, en als er dan iets niet helemaal klopt is de kans dat een spinazieplant in de stress raakt."

Dat gebeurt bijvoorbeeld als het plantje in korte tijd te maken krijgt met veel regenval én hitte. In dat geval schiet de spinazie door en gaat deze zich voortplanten. Dan verschijnen er tussen de bladeren kleine bloemetjes.

Die bloemetjes zijn een no-go voor de fabrieken die de spinazie uiteindelijk verwerken. Omdat in een supermarktzakje uiteindelijk alleen maar felgroene, verse blaadjes terecht moeten komen.

Polderpioniers

De 32-jarige Annemiek runt het akkerbouwbedrijf samen met haar ouders, Pieter-Jan en Truus. Die doen dat al zo'n veertig jaar, nadat het bedrijf door de grootouders van Annemiek werd opgericht. Zij waren polderpioniers en begonnen de boerderij in Luttelgeest. Later werd het hele bedrijf verplaatst naar Nagele. Sinds 2018 wordt er grootschalig biologisch geteeld: aardappelen, pompoen, wortels, erwten en dus een hoop spinazie.

De spinazieoogst aan de dijk in Nagele is afgeschreven. Foto: Freddy Schinkel

Annemiek is lang niet de enige met een overschot aan prima, doorgeschoten spinazie. Veel telers kampen met hetzelfde probleem. "Er is heel veel afgekeurd."

Domper

Het levert haar een flinke financiële domper op. De investering in de spinazie was flink. Hoeveel er nu precies verloren gaat, durft Vlaming niet met zekerheid te zeggen. Dat het om duizenden euro's gaat, is duidelijk.

Vrijdag 7 juli tussen 17.00 uur en 20.00 uur kun je bij het bedrijf op de Ketelmeerweg 3 in Nagele voor een kleine bijdrage zelf een hele emmer spinazie oogsten. "Stel er komen 100 mensen, dan is 250 kilo gered. Dan zijn we al heel tevreden."