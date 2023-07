De A58 zou verbreed worden, maar helaas

Lijdzaam schuiven tienduizenden automobilisten twee keer per dag aan in de file op de A58. Jarenlang was er hoop op verbreding van de weg. Maar extra asfalt zit er voorlopig niet in. En dat is helemaal niet zo erg, vinden sommige experts. 'Het feit dat je files oplost met meer rijstroken is een illusie.'

Voordat Hans Speekenbrink 's ochtends in zijn vrachtwagen stapt, checkt hij steevast de file-informatie. In dienst van Nouwens Transport in Breda rijdt hij vrijwel dagelijks in zijn truck over de A58. Naar Eindhoven, Roermond of Venlo. Elke keer houdt hij rekening met vertraging. "Op de ritjes die kant uit maak je niet eens zoveel kilometers, maar het kost toch wel dagelijks gemiddeld twee uur extra reistijd."

Nee, de 59-jarige inwoner van Fijnaart wil ook niet dat lukraak overal zomaar nieuw asfalt wordt 'neergekwakt'. "Maar ik ben chauffeur om te rijden, niet om stil te staan. Het is constant gedraai in de politiek. Dan is er weer te weinig geld, dan is stikstof een probleem. En ondertussen doen ze niks aan het probleem van de toenemende drukte op de wegen. Ze willen toch een goede economie hebben? Nou, de economie draait op handel, dus op transport. Dan moet je ervoor zorgen dat de infrastructuur goed is."

'Schandalig'

Daar ontbreekt het ten enenmale aan, vindt Speekenbrink. Hij noemt het schandalig dat het kabinet heeft besloten om tal van wegprojecten, zoals de verbreding van de A58 van vier naar zes stroken, met jaren uit te stellen. De stikstofproblemen in combinatie met een tekort aan mankracht en forse prijsstijgingen van grondstoffen hebben minister Mark Harbers (Infrastructuur) tot die beslissing gebracht.

Vervoerders, werkgevers, maar ook veel particuliere weggebruikers zuchten al jaren onder het Brabantse filejuk. De almaar toenemende drukte leidt tot frustratie en ongemak voor forenzen en bedrijven die afhankelijk zijn van een soepele doorstroming van het verkeer.

Bumper aan bumper

Nu er een streep is gezet door extra rijstroken op veel wegen, blijft het de komende jaren op gezette tijden bumper aan bumper rijden. "Wat je ook doet, we zullen de files nooit helemaal kwijtraken", zegt Carlo van de Weijer, directeur smart mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven.

"De vraag is eigenlijk of dat erg is. Ik realiseer me dat ik dat makkelijk kan zeggen en een politicus niet. Want die ligt er meteen uit als-ie roept dat het wel meevalt met die files. Als je ziet hoeveel mensen er 's ochtends in de rij gaan staan. We klagen veel over files, maar we vinden ze blijkbaar toch niet erg genoeg."

Vervoerseconoom Erik Verhoef, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam begrijpt waar die gedachte vandaan komt. "Waarom zijn we met zijn allen toch zo hardnekkig, dat we allemaal op dezelfde momenten in de auto stappen en niet denken: nu is het wel genoeg? Daarbij maken we onszelf wijs dat anderen files veroorzaken waar wij last van hebben."

'Werk vaker online'

Werkgevers kunnen een grote rol spelen in het terugdringen van files, vindt hij. "Het zou allemaal een stuk flexibeler moeten en kunnen. Kijk naar het spreekwoordelijke teamoverleg in de ochtend. Waarom gebeurt dat niet veel vaker online: je vergadert thuis daarna ga je naar de zaak? Met dat soort simpele oplossingen is veel winst te behalen."

Van de Weijer: "We hebben in de coronatijd geleerd flexibeler om te gaan met onze werktijden. Maar je ziet dat we allang weer op het oude niveau terug zijn. De belangrijkste filedagen zijn dinsdag en donderdag. Ook de treinen zitten dan vol. We reizen allemaal weer in de piekuren. Meer spreiding in werktijden zou het beste zijn, daar is het meeste voordeel uit te halen."

Sluipverkeer voorkomen

Behoren files met de aanleg van extra rijstroken tot het verleden, en kunnen we dan probleemloos doortuffen over de A58? Van de Weijer: "Als je berekent wat het kost om de files op te lossen, dan moet je goede afwegingen maken of het wel de moeite waard is om snelwegen overal te verbreden. Ik ben niet tegen extra asfalt, maar je moet wegen vooral verbreden als dat de veiligheid ten goede komt en niet om files te voorkomen. Je wilt het doorgaande verkeer zoveel mogelijk over de snelwegen leiden, zodat het onderliggende wegennet niet zwaarder belast raakt, er minder sluipverkeer door de dorpen gaat."

De bestaande infrastructuur in ons land biedt voldoende capaciteit, stelt Verhoef vast. "Vaak wordt er asfalt aangelegd, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het probleem zit hem vooral in het feit dat we het gebruik van onze wegen op een ongelukkige manier over de dag hebben verdeeld. Als 10 tot 15 procent van de weggebruikers op bepaalde drukke tijden besluit om op een ander tijdstip achter het stuur te gaan zitten, dan ben je al een heel eind. Daar zullen we naartoe moeten."

Sneller achter het stuur

Nieuwe rijstroken leiden op termijn weer tot nieuwe problemen, denkt Verhoef. "Extra snelwegcapaciteit loopt binnen een periode weer grotendeels vol. Dat heeft te maken met het hoe mensen zich aanpassen aan die nieuwe situatie. Mensen die zich eerst lieten ontmoedigen om met de auto te gaan, zullen weer sneller achter het stuur gaan zitten. Of nemen eerder die baan aan op grotere afstand van hun woonplaats. Dus het feit dat je de files oplost door de capaciteit te vergroten is een illusie."

Kilometerheffing

Het kabinet maakte onlangs bekend om in 2030 het rekeningrijden te willen invoeren. Dan betaal 7 of 8 cent per gereden kilometer, ongeacht op welk moment je achter het stuur zit. Verhoef spreekt van een gemiste kans. "Waarom is de kilometerheffing in de spits niet hoger? Net als bij de spoorwegen: creëer dal- en piekuren. Het is echt zonde dat dit niet gaat gebeuren, want juist financiële prikkels kunnen ervoor zorgen dat mensen na gaan denken en het verkeer zich meer gaat spreiden."

Van de Weijer gaat ervan uit dat de files een blijvertje zijn. "Het is wensdenken dat de volgende generaties veel minder zullen autorijden. Kijk naar het aantal jongeren dat een rijbewijs haalt; dat stijgt. De auto is een blijvertje. Bovendien zal elektrisch rijden over een aantal jaar tot nog goedkoper autorijden leiden. Het wordt schoner, duurzamer. Het idee dat je iets voor het milieu doet als je de auto inruilt voor het openbaar vervoer is al snel achterhaald. De prikkel om de auto te laten staan zal ontbreken."

Wen er maar aan, luidt zijn advies, accepteer het. "Al snap ik heel goed dat files voor het vrachtvervoer een behoorlijk economische impact hebben en voor truckers een hoop ellende veroorzaken. We willen met z'n allen veel spullen hebben. Consuminderen gaat niet gebeuren. Daarom zal de goederenstroom blijven groeien. Die zal net als woon-werkverkeer meer moeten worden gespreid over de dag, maar dat is niet altijd makkelijk."

Vrachtwagenchauffeur Hans Speekenbrink parkeert zijn truck op het terrein van zijn werkgever Nouwens Transport in Breda. Foto: Pix4Profs

Vrachtwagenchauffeur Hans Speekenbrink weet er alles van. Dagelijks staat hij wel ergens vast, vertelt hij in de kantineruimte van Nouwens Transport. Hier geeft een scherm permanent de actuele situatie op de weg aan. "Als je nu over de A16 naar het noorden rijdt, sta je standaard stil bij de Moerdijkbrug, vanwege het gedoe met de Haringvlietbrug. Als het op de A58 stilvalt, dan staat het elders ook vast. Dus omrijden heeft meestal geen zin. Filerijden is gewoon geworden, het hoort erbij. De ellende is dat de planning constant moet worden aangepast. Alle respect voor onze logistieke afdeling."

Streep door tal van wegprojecten

Hoop op verbetering voor de Brabantse weggebruiker was er in juni 2018. Voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat meldde op een parkeerplaats langs de A2 bij Den Bosch trots dat ze honderden miljoenen uit ging trekken voor de aanpak van de A58 tussen Breda en Tilburg en de A2 tussen Deil en Vught. Stukken snelweg die dagelijks vastlopen, omdat ze het vele verkeer niet of nauwelijks meer aan kunnen.

Van vier naar zes rijstroken

Eerder al nam het kabinet het besluit om de A58 tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabosch en tussen Tilburg en Eindhoven van vier naar zes rijstroken te verbreden. De weg speelt een belangrijke rol in de verbinding tussen de Rotterdamse haven met het Ruhrgebied. Ruim 20 procent van al het verkeer dat hiervan gebruikmaakt bestaat uit vrachtwagens.

Eind 2019 werd de verbreding van Galder-Sint-Annabosch op de lange baan geschoven. Stikstofproblemen waren de oorzaak. Dat bleek een paar jaar later ook voor de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Wat betreft het deel tussen Breda en Tilburg bleef Rijkswaterstaat hoopvol. Samen met omwonenden, bedrijven, en lokale overheden ging Rijkswaterstaat aan de slag en inventariseerde wensen en ideeën over de manier waarop de weg het beste kan worden verbreed.

Natura 2000

In juni 2021 klonk een woordvoerder van Rijkswaterstaat in deze krant nog enigszins hoopvol, tegen beter weten in. "We hebben echt extra asfalt nodig om de doorstroming te verbeteren", klonk het. Toch twijfelde hij over de beoogde realisatiedatum van 2026. "We weten allemaal dat Brabant met een groot stikstofprobleem kampt. Alle bouwprojecten hebben daar last van. De A58 ligt dicht tegen het Ulvenhoutse Bos aan, een Natura-2000 gebied. Het is afwachten of er voldoende ruimte is om met de werkzaamheden te beginnen."

De man had een vooruitziende blik. In maart van dit jaar besloot het kabinet de aanleg van nieuwe wegen te pauzeren. Sindsdien is met provincies overlegd welke wegen voorlopig niet kunnen worden aangelegd. Twee weken geleden kwam minister Mark Harbers (Infrastructuur) met een lijstje van veertien weg- en drie waterprojecten op de proppen waar voorlopig een streep door is gezet.

Drukte op de A58 tussen Tilburg en Breda. Foto: Pix4Profs

Meer files

In het eerste half jaar van 2023 is de filezwaarte in ons land met 15 procent toegenomen ten opzichte van 2019, het jaar vóór corona. In Brabant, een provincie met veel transportroutes, gaat het om een toename van zelfs 36 procent.

De dagelijkse files keerden meteen terug nadat de laatste coronamaatregelen eind maart vorig jaar werden ingetrokken. Volgens ANWB Verkeersinformatie is het effect van thuiswerken en buiten de spits reizen niet of nauwelijks meer zichtbaar.

Het deel van de A58 tussen Moergestel en Oirschot staat dit jaar op plek drie in de file top tien. De lijst wordt aangevoerd door het A27-traject Lexmond-Werkendam.

Ook plek twee is voor de A27: tussen Geertruidenberg en Gorinchem staat het vrijwel dagelijks vast. In beide gevallen vormt de Merwedebrug bij Gorinchem de grote bottleneck.