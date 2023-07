Zijn winsten door prijsstijgingen onredelijk gegroeid?

Steeds meer onderzoek bevestigt dat bedrijven het afgelopen jaar hun prijzen meer hebben verhoogd dan dat hun eigen kosten zijn gestegen. Opportunisme kan daarin een rol spelen, zeggen economen, maar het is vooral economische logica.

Alweer is er bewijs van 'graaiflatie', het fenomeen dat bedrijven hun prijzen een stuk meer hebben verhoogd dan dat hun eigen kosten zijn gestegen. Ditmaal komt het van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat heeft uitgerekend dat ongeveer de helft van de prijsstijgingen in het tweede kwartaal van 2023 ten goede zijn gekomen aan bedrijfswinsten. Dat is een veel groter aandeel dan in de afgelopen jaren.

Het hoge jaarlijkse inflatiecijfer in de eurozone (5,5 procent in juni) is volgens deze analyse dus eerder te wijten aan de stijging van de winsten dan aan die van de lonen, die een kwart van de prijsstijgingen verklaarden. Het IMF gebruikt overigens nergens het woord graaiflatie, en stelt niet dat de winsten onredelijk zijn, maar ziet een beperking van de bedrijfswinsten wel als remedie voor de inflatie.

Daarbij rijst de vraag hoe het kan dat die winsten zo hoog zijn opgelopen. Volgens de handboeken economie zouden in een competitieve markt bedrijven die buitensporige winsten proberen te maken daarvoor gestraft moeten worden door een verlies aan klanten, wat op zich weer de winst drukt. Dan zijn er twee mogelijkheden: of deze aannamen kloppen niet, of de winsten zijn niet buitensporig.

Vaak zijn de gestegen winsten gewoon het gevolg van het klassieke spel tussen vraag en aanbod, legt ING-econoom Marcel Klok uit. Aan de aanbodzijde waren er nog altijd beperkingen in de nasleep van de coronacrisis, door toeleveringsproblemen en tijdelijke tekorten, bijvoorbeeld. Daartegenover staat dat de vraag vanuit de huishoudens in Nederland vorig jaar sterk is gestegen. "De individuele koopkracht nam gemiddeld weliswaar af omdat de inkomensstijging lager lag dan de inflatie, maar dat is gecompenseerd doordat er toen veel werkgelegenheid bij is gekomen", zegt Klok. "Iemand die van een uitkering naar een baan is gegaan, heeft een flinke inkomenssprong gemaakt."

"Nederlandse huishoudens kunnen dus als groep toch evenveel kopen als vroeger, of zelfs meer. Zeker omdat de overheid de koopkracht ondersteunt met maatregelen zoals het prijsplafond voor stroom en gas."

Niet alle ondernemers hebben meer winst gemaakt. Vooral in de energiesector liepen de winstmarges enorm op. Logisch, zegt Rabobank-econoom Stefan Groot."Als de prijs van een grondstof de hoogte in schiet, zal er altijd ergens iemand zijn die daar extra geld aan verdient. In de gasmarkt zijn er veel tussenpartijen die vaste contracten hadden afgesloten voor de levering van gas dat ze plots tegen veel hogere prijzen konden doorverkopen. Het is natuurlijk de vraag of je dat soort excessen wilt. De Europese Commissie heeft daarom vorig jaar maatregelen genomen om die in te perken."

"Om te weten of er sprake is van graaiflatie, moet je kijken naar de motieven van de individuele ondernemer, en die weten we niet", zegt zijn collega Hugo Erken. "Het kan bijvoorbeeld dat die met de prijsstijging geanticipeerd heeft op een nieuw en duurder contract van zijn leverancier van halffabrikaten."

Die analyse deelt Klok. "Sommige ondernemingen zagen kostenstijgingen aankomen, bijvoorbeeld omdat hun energiecontract over een jaar afloopt. Zij beseffen dat hun energiefactuur dan zal stijgen. In de tussentijd kunnen ze hun winstmarge tijdelijk verhogen zodat ze hun verkoopprijzen later minder sterk moeten optrekken, en ze hun klanten dan niet afschrikken. Over de langere termijn middelt het dus misschien netjes uit."

Toch sluit Erken ook opportunisme als drijfveer niet uit. "Tegen de achtergrondruis van enorme prijsstijgingen hadden consumenten op een gegeven moment misschien niet meer zo goed door wat er aan de hand was. Ik hoor verhalen van ondernemers die het advies kregen van consultants om er nu een schep bovenop te doen."

Klok rekent erop dat winsten binnenkort weer naar een gebruikelijker niveau gaan. "Verkoopprijzen zijn typisch wat flexibeler dan lonen. In principe kun je je prijs morgen aanpassen, maar de loonontwikkeling is voor een tijdje vastgelegd in cao's. Bij de heronderhandeling van de loonakkoorden volgt meestal een inhaalbeweging."

Winsten zijn op de korte termijn volatieler dan loonkosten, beaamt econoom Aggie van Huisseling van ABN AMRO. "Het valt nog te bezien of de huidige winststijging structureel is, of eerder vooruitloopt op de stijging van lonen en andere kosten. Wel zien we al dat de sterke vraag die de winsttoename mogelijk maakte, nu aan het afnemen is. Dat maakt het moeilijker voor bedrijven om hun prijzen te blijven verhogen."

Hogere prijzen zijn ook nodig om de economie af te remmen, merkt Erken op. "De Nederlandse economie is nog steeds oververhit, wat betekent dat de vraag naar goederen en diensten hoger is dan wat de economie aankan. Als ondernemers hun prijzen zouden verlagen, zou dit de vraag alleen maar aanwakkeren."

Het risico bestaat dat bedrijven en werknemers het reële inkomensverlies dat ze oplopen via de inflatie proberen af te wentelen op elkaar, waarschuwt Van Huisseling. "In dat geval kan de inflatie zich op een hoger niveau nestelen, iets wat de Europese Centrale Bank probeert te voorkomen door met renteverhogingen de economie af te koelen."

Het is nu de beurt aan bedrijven om een inspanning te leveren en genoegen te nemen met iets minder winst, aldus het IMF. Volgens de onderzoekers kunnen de lonen in de eurozone met zo'n 4,5 procent blijven groeien, mits de winstmarges worden 'genormaliseerd' en weer op het historisch gemiddelde komen voor eind 2024. Dan komt in 2025 het gewenste inflatieniveau, prijzen die 2 procent per jaar stijgen, weer in zicht.

Een soortgelijke boodschap kwam enkele weken geleden van De Nederlandsche Bank. "Ik zou zeggen tegen bedrijven: betaal wat aan loonstijgingen wordt afgesproken gewoon uit de winst en accepteer dan dat de winst misschien iets lager uitkomt", verklaarde directeur Olaf Sleijpen toen. "Probeer dat niet terug te halen door de prijzen van je producten te verhogen. Zo houd je de winstontwikkeling beperkt."