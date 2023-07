Provinciaal coalitieakkoord ademt aan alle kanten BBB

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft de overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen weten om te zetten in een coalitieakkoord waarin plattenland, landbouw en boeren prominent aanwezig zijn. Toch ontbreken concrete beloften, maatregelen en revolutionaire beleidswijzigingen.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Formateur Wout Wagenmans had het al aangekondigd: "Het wordt geen volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord. Er moet wat overblijven voor de Staten." Het is inderdaad een akkoord geworden op hoofdlijnen.

Dat leidt als vanzelf tot open deuren, vage beloften en platitudes. Over de bestuursstijl: "We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen." Over het platteland: "We willen dat het Overijsselse platteland erop vooruitgaat." Over het 'water- en energiesysteem': "We willen een duurzaam en betrouwbaar systeem voor water en energie." Een ambitie in de paragraaf over wonen, ruimte en mobiliteit: "Veilig, snel, toegankelijk en duurzaam reizen naar, door en vanuit Overijssel."

Toch zijn uit het akkoord wel wat gewijzigde inzichten te destilleren. Zoals die ene heel duidelijke hoofdlijn: het platteland voert de boventoon. Niet alleen gaan 6 van de 36 pagina's erover, de boeren en de landbouwbelangen komen op andere pagina's stelselmatig terug. Alsof elk item ook even langs de meetlat van de agrariërs is gehouden.

Daarbij komt dat, los van een gedeputeerde voor landbouw en natuur, een gedeputeerde komt met de leefbaarheid van het platteland in de portefeuille. Dat gaat Gert Harm ten Bolscher doen, die eerder landbouw en natuur deed.

Enorme omwentelingen

Dat viel overigens te verwachten: de BBB heeft meer dan vier keer zoveel zetels in de Provinciale Staten dan de op één na grootste partij. En de andere vier coalitiepartijen samen, hebben nog steeds vier zetels minder dan BBB. Verandert er dan niets? Wel degelijk, alleen gaat het niet om enorme omwentelingen.

Dat weerspiegelt zich vooral in de mantra's die op diverse pagina's in het akkoord terugkeren: 'We houden ons aan wet- en regelgeving.' En: 'We houden ons aan de gemaakte afspraken.' De wolf mag zich dus nog veilig wanen in Overijssel, hij wordt niet pardoes afgeschoten. Windmolens verdwijnen niet uit de provinciale plannen. Integendeel: door te pleiten voor clustering kiest BBB impliciet ook voor windmolens.

De gedeputeerden van de provincie Overijssel. V.l.n.r.: Gert Harm ten Bolscher, Erwin Hoogland, Tijs de Bree (PvdA), Liesbeth Grijsen (BBB), Maurits von Martels (BBB) en Martijn Dadema (GroenLinks). Foto: Frans Paalman

Behoedzaam bijsturen

De veranderingen lijken daarmee op het eerste oog vooral op behoedzaam bijsturen. Zo wordt een 'koerswijziging' op het energiebeleid aangekondigd. Niet alleen door windmolens meer te clusteren, ook door niet langer te kiezen voor grote zonneparken op landbouwgrond. Het is zo ongeveer de meest revolutionaire wijziging in het coalitieakkoord.

Of het moet zijn dat nieuwe inzichten alsnog leiden tot een stevige 'ruk aan het stuur' van het landbouw-, stikstof- en natuurbeleid. Die nieuwe inzichten zouden moeten voortkomen uit de aankondiging dat bij besluiten over natuurherstel 'naar de werkelijke staat van de natuur' wordt gekeken. Daarvoor wordt een 'deskundigenteam' samengesteld dat feiten verzamelt, er zich een oordeel over vormt en een advies uitbrengt. De resultaten worden beoordeeld door 'een onafhankelijk, gerenommeerd instituut'.

Niet zo slecht

Dat is wat de BBB ook in de verkiezingscampagne veelvuldig liet horen, met daaronder de suggestie dat het met de natuur helemaal niet zo slecht is gesteld. Iets wat niet blijkt uit wat veel deskundigen zeggen en uit veel rapporten. Fractieleider Carla Evers herhaalde dat donderdagavond bij de presentatie van het akkoord. "Wij denk dat niet alle feiten bekend zijn. Wij willen vooral de deskundigheid in het gebied erbij betrekken."

Door de staat van de natuur ter discussie te stellen wordt een barrière opgeworpen, die mogelijk het uitvoeren van natuurmaatregelen vertraagt. De aanpak gaat namelijk vooraf aan de zogenoemde 'gebiedsprocessen', die onder meer moeten leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot.

GroenLinks maakt van die aanpak geen probleem. "Wij zijn ook heel erg voor de juiste feiten", zegt onderhandelaar Martijn Dadema, die gedeputeerde wordt. Hij hoopt, samen met Evers, dat er daardoor meer vertrouwen komt in de gegevens die gebruikt worden voor het nemen van beslissingen. Dat is ook waar Evers het voor doet: "Meer vertrouwen in de overheid. Daar doen we het voor", zei ze.