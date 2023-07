Hoe het Georgisch Legioen mee vecht in Oekraïne

In het Oekraïense leger vechten niet alleen Oekraïners: na de Russische invasie trokken mensen van allerlei nationaliteiten richting het front. Een van hen is Mamuka Mamulashvili, de leider van het Georgisch Legioen. Wie zijn ze? En wat is hun rol? 'Politieke ambities? Daar heb ik nog nooit over nagedacht.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Natuurlijk zegt hij niet waar hij op dit moment is. Hij moet zelfs een beetje om de vraag lachen. De 45-jarige Mamuka Mamulashvili staat ergens in het groen - een park, een tuin? Op de achtergrond klinken luide Georgische stemmen, die hij af en toe vloekend tot kalmte maant. Mamulashvili is de leider van het Georgisch Legioen, misschien niet de grootste eenheid met buitenlandse strijders in Oekraïne (al zegt hij zelf van wel), maar dan toch zeker de bekendste.

Mamulashvili is groot, breed, sterk - hij doet aan vechtsport - en heeft een zwarte baard en een kort militair kapsel. Hij vertelt graag over zichzelf en wat hij en zijn mannen bijdragen aan de strijd tegen de Russen. En, herhaalt hij, voor meer informatie kunnen we altijd bellen! Mamulashvili is, zegt hij, al sinds zijn 14de soldaat. "Ik vocht begin jaren negentig in de oorlog in Abchazië (een Georgische regio die zich met Russische steun afsplitste, red.). Ook tegen de Russen, die steunden de separatisten. Ik ben toen samen met mijn vader, een generaal in het Georgische leger, gevangengenomen. Na drie maanden ben ik geruild tegen Russische krijgsgevangenen."

Uiteenlopende motivaties

Nu zit de Georgiër dus in Oekraïne, als sprekend voorbeeld van het legertje buitenlandse strijders. Hoeveel dat er precies zijn, is de 'million dollar question', zegt Kacper Rekawek van de universiteit van Oslo, die al jaren onderzoek doet naar dit fenomeen.

"Niemand weet het. Er gaan cijfers rond tot 20.000, maar ik zou zeggen: deel dat door tien", zegt Rekawek. "Dat zijn dan puur de mensen die aan het front vechten, de trigger pullers ('de schutters'). Als je breder kijkt, naar alle buitenlanders die Oekraïne op een of andere manier helpen, zie je tienduizenden mensen. Het is een soort sociale beweging geworden. Chauffeurs, trainers, technici en hulpverleners. Vaak wisselen ze ook van rol. Daardoor is het ook moeilijk een goed beeld te krijgen van het geheel."

Het is niet één type man (het zijn in grote meerderheid mannen) dat zich meldt in Oekraïne. Rekawek sprak voor zijn onderzoek tientallen buitenlanders, die met de meest uiteenlopende motivaties kwamen: ze willen vechten tegen 'het kwaad' en voor de democratie, werden woedend na het zien van schokkende filmpjes, zaten net zonder werk, de kinderen waren het huis uit of hun leven zat op een dood spoor. "En sommigen kwamen ook gewoon voor de faam op Instagram."

Oproep van Zelensky

Wat ook hielp, was de oproep van president Volodymyr Zelensky aan het begin van de oorlog: "Aan alle vrienden van Oekraïne: kom alsjeblieft hierheen, dan geven we jullie wapens. Iedereen die Oekraïne verdedigt, is een held."

Rekawek plaatst dat verzoek nadrukkelijk in het moment. Westerse wapens waren er nog nauwelijks, maar de president wilde zijn volk laten zien dat er wel degelijk steun vanuit het Westen kwam. "Nog niet van de Navo, wel van de bevolking. Inmiddels is dat natuurlijk veranderd. Wapens zijn veel, veel, veel belangrijker. En waar vorig jaar nog iedereen welkom was, worden er meer voorwaarden gesteld."

Voor buitenlandse vrijwilligers is het in principe betrekkelijk eenvoudig zich te melden bij het Oekraïense leger. Ze verzamelen zich doorgaans op het vliegveld van Warschau, volgens Rekawek een 'hub' voor oorlogsreizigers. Contacten zijn snel gelegd, en ze nemen samen de trein naar Lviv of Kyiv. Wat volgt, is 'zo alledaags dat je het bijna niet kunt geloven': je levert je documenten in, je achtergrond wordt gecheckt, er volgt een gezondheidsonderzoek, je krijgt een telefoon en uiteindelijk een lokale bankrekening voor je soldij.

"Bij welke eenheid je uiteindelijk terechtkomt, hangt af van twee factoren: je specifieke vaardigheden en je eigen contacten", zegt Rekawek. "Als je een commandant kent, word je vaak geplaatst waar je wilt. Zo niet, dan kiest het leger voor je. Het grootste obstakel blijkt vaak de taal. Als je geen Oekraïens of Russisch spreekt, wordt het moeilijk. Je moet wel kunnen praten met je officieren. Die spreken niet altijd Engels. Of ze willen het niet."

Prominente plek voor Georgiërs

Binnen het vrijwilligerskorps zijn er duidelijk te onderscheiden groepen De meeste mannen komen uit Belarus, zo blijkt uit het onderzoek van Rekawek. Meer dan vijfhonderd, vaak zonder ervaring; ze zijn tegen het regime van dictator Aleksander Lukashenko en worden geleid door mensen die in 2014 naar Oekraïne kwamen. Daarna komen de Georgiërs, van wie het merendeel dient in het Georgisch Legioen. Onder de Georgiërs zijn naar verluidt de meeste doden gevallen, waarschijnlijk meer dan dertig.

Er zijde Engelssprekende westerlingen: Amerikanen, Britten, Australiërs, enzovoort. Voornamelijk ex-militairen. Er zijn veel Oost-Europeanen afgereisd, met name uit Polen, Tsjechië en de Baltische staten. Die houden zich op de vlakte, uit angst voor de Russische diaspora in hun thuislanden. Tot slot is er nog een verzameling Zuid-Amerikanen en Aziaten, van wie er veel sneuvelen. Rekawek is in zijn onderzoek geen Nederlandse strijders tegengekomen.

In dit hele gezelschap neemt het Georgisch Legioen een prominente plek in. In 2014 begon het met tien man, twee jaar later waren het er honderd. Toen werd het ook officieel onderdeel van het Oekraïense leger, door een nieuwe wet die dat buitenlanders verplicht stelde (met name om extreemrechtse types buiten de deur te houden).

Inmiddels telt het Legioen volgens Mamulashvili circa tweeduizend soldaten, van dertig nationaliteiten. "We hebben zo'n 30.000 aanmeldingen gekregen", zegt hij. "Maar we nemen alleen de besten aan. Wie extra training nodig heeft, kan zich ergens anders melden. Wij voeren voornamelijk speciale operaties uit." En over de Georgische doden: "Niet van ons, dat zijn Georgiërs uit andere eenheden."

Dubbele agenda

Een onderzoeker die is gevestigd in Amerika (en uit voorzorg anoniem wil blijven) is kritisch. "De getallen die Mamuka noemt, zijn uit de lucht gegrepen. Ik schat dat de kern uit dertig mensen bestaat, een soort platform vanwaaruit soldaten worden verdeeld over Oekraïense eenheden. Ze lijken zo groot omdat ze erg aanwezig zijn, vooral op sociale media."

"Mamuka heeft echt wel aan het front gevochten, daar twijfel ik niet aan, maar toch klopt er iets niet", gaat de onderzoeker verder. "Hij is altijd online. Telkens als je hem spreekt heeft hij een schoon uniform aan en lijkt het alsof hij net uit de douche komt. Ik denk dat hij met instemming van Zelensky een soort uithangbord is geworden voor de buitenlandse strijders in Oekraïne. Maar het lijkt ook alsof hij en zijn mannen ergens op zitten te wachten, iets in Georgië. Hetzelfde geldt voor de Belarussische strijders. Die hebben nog een appeltje te schillen met Lukashenko. Ze zijn allemaal goed getraind en bewapend. Dat zou echt een punt van zorg moeten zijn."

Mamulashvili komt inderdaad uit de hoek van de Georgische ex-president Michail Saakashvili. Die zit op dit moment in een gevangenis in Tbilisi, waar hij een straf uitzit wegens machtsmisbruik. Zijn medestanders, die nog dagelijks demonstreren voor de vrijlating van de zwaar ondervoede Saakashvili, zijn ervan overtuigd dat het politieke afrekening betreft. De huidige Georgische regering staat bovendien niet onvriendelijk tegenover de Russen.

Mamulashvili, met een lach: "Politieke ambities? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik wil alleen maar tegen de Russen vechten. Ook als deze oorlog straks is afgelopen, dan zoeken we ze elders op. Eh... maar goed, je weet nooit wat er gebeurt."

Mamuka Mamulashvili op een persconferentie, vorig jaar in Kyiv. Foto: ANP