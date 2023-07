Blinkende uiers, een fonkelende vacht en brandschone hoeven. Justin Wessels kan er compleet van in vervoering raken. Talloze uren is hij bezig om koeien op shows en keuringen voor te bereiden. Maar wasbeurten en scheersessies gaan nu veel sneller. Door een vinding van zijn broer Tristan (19). 'Die koeien genieten er echt van, dat weet ik gewoon.'

Beauty (4) sluit haar ogen en kauwt tevreden op een flinke hap voer. Het zoemende geluid van het scheerapparaat overstemt haar loeiende stalgenoten. Piepkleine haartjes uit de pasgewassen vacht vallen op de metalen ondergrond. Vlot en professioneel scheert Wierdenaar Justin Wessels de laatste oneffenheden weg. Hij hoeft er geen rekening meer mee te houden dat de koe in het melkveebedrijf van zijn grootouders aan de wandel gaat. Daar zorgt zijn nieuwe scheerbox wel voor.

Metalen gevaarte

Het manshoge gevaarte is ontworpen en aan elkaar gelast door zijn oudere broer Tristan. Die heeft minder met koeien, maar wel wat met metaalbewerking. Zo op het eerste gezicht is de scheerbox een eenvoudig aluminiumframe, waarin runderen rustig kunnen staan, terwijl Justin met schaar, scheerapparaat en föhn in de weer is. Wie wat beter kijkt, ziet allerlei moderne foefjes, die je meestal niet aantreft bij vergelijkbare constructies.

"Ik heb er van alles aan toegevoegd", zegt Tristan. "Ledverlichting en een stekkerdoos bijvoorbeeld, zodat je overal kunt werken. En ik heb aan de bovenkant houders bevestigd. Kun je zo de föhn inzetten. Ook zitten er wieltjes onder. Wel zo makkelijk. Het is bijna een kapperszaak op wielen, maar dan voor runderen."

Broederliefde

De jonge metaalbewerker wilde best eens nadenken over een oplossing voor onwillige koeien, toen Justin hem om advies vroeg. "Hiervoor gebruikten we het voerrek, maar dat was niet altijd handig. Dan kunnen ze alsnog alle kanten op." En dat terwijl knippen een uiterst secuur werkje is. Zeker voor shows en keuringen.

Maar waarom moeten koeien überhaupt naar de kapper? "Koeien worden echt wel eens vaker geschoren. Dat gebeurt in het najaar, vaak als de gesloten stal weer ingaan, zodat ze daar hun warmte beter kwijt kunnen", weet de melkveehouder in spe. "Dat gaat vaak sneller. We scheren ze en klaar. Dat is bij onze showkoeien niet genoeg. Daar kan het soms wel twee uur duren."

Prachtig glanzende koeien

In de stal tussen Wierden en Nijverdal lopen een stuk of vijf van die peperdure prachtkoeien. Runderen die niet zelden duizenden of zelfs miljoenen euro's opbrengen, als ze tijdens wedstrijden genoeg punten scoren. "Al komen de echt grote bedragen vooral in Amerika voor", weet Justin.

Je plukt ze er zo uit. Terwijl de 'gewone' dames een wat zanderige kont en warrig kapsel hebben, zijn de prijsdieren brandschoon. "Ik steek daar dan ook veel tijd in. Vooral deze maanden, want er komen behoorlijk wat keuringen aan. Zo'n evenement kost meerdere weken aan voorbereiding. Ik scheer, was en föhn ze niet alleen, maar oefen ook met ze hoe ze moeten lopen."

En die wedstrijden zijn te gek, vindt de liefhebber. "We gebruiken ook speciale haarlak en spul dat ervoor zorgt dat die koeien echt shinen als de spotlights op ze worden gericht. Dat is het mooiste moment."

'Heerlijk'

Showkoe Beauty lijkt er ondertussen geen enkele moeite mee te hebben. "Ik kan echt merken dat die koeien het heerlijk vinden in de scheerbox. Ze kunnen er zo een paar uur staan. Gaan lekker herkauwen of zo. Het is voor de dieren ook ontspanning."

En dat met dank aan de creatie van broer Tristan. Of die er ook de markt mee op wil? "Tjoah", zegt de man van weinig woorden. "Wie weet hè? Als er een beetje aandacht voor is, wil ik er best wat maken."