Alisa uit Oekraïne moet volle mep collegegeld gaan betalen

Oekraïense vluchtelingen studeerden het afgelopen jaar tegen het reguliere collegegeld à 2209 euro. Maar wie komend studiejaar wil starten aan een hogeschool of universiteit moet veel dieper in de buidel tasten. '8000 euro per jaar kan ik écht niet betalen', zegt Alisa Vyshnevetska uit Arnhem.

Aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaan Oekraïense studenten na de zomer 8000 euro per jaar betalen voor een opleiding. Zoals de meeste andere hogescholen en universiteiten betaalt de HAN niet langer bij om het collegegeld op het lage wettelijke tarief te houden: afgelopen jaar 2209 euro, komend jaar 2314 euro.

"De meeste hogescholen kunnen het niet volhouden nog langer geld bij te passen uit eigen middelen", zegt Jos Steehouder van de Vereniging Hogescholen. Dat geldt ook voor de universiteiten, aldus een woordvoerder van Universiteiten van Nederland. Opties om een studielening aan te gaan zijn er niet voor Oekraïense studenten, laat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weten.

'Vluchtelingen zijn niet aan het rondshoppen'

De ONDERWIJSkoepels pleitten het afgelopen jaar voor compensatie van het Rijk, maar die kwam er niet, tot hun grote spijt. Ook GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vroeg onderwijsminister Robert Dijkgraaf meermaals het collegegeld laag te houden, maar kreeg daarvoor uiteindelijk geen Kamerbrede steun.

Dijkgraaf zegt bang te zijn dat er een 'aanzuigende werking' zou ontstaan op andere vluchtelingen. Mede door een 'groot aanbod Engelstalig onderwijs in Nederland'. Onzin, volgens Westerveld. "Deze vluchtelingen zijn niet aan het rondshoppen waar ze het goedkoopste kunnen studeren, ze zijn hier om aan oorlog te ontsnappen."

Oekraïense en Russische studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in gesprek met burgemeester Ahmed Marcouch in 2022. Foto: Gerard Burgers

De HAN geeft aan dat het stoppen met de compensatie 'een lastige beslissing was'. Ze laten de 24 studenten die afgelopen jaar zijn begonnen, komend jaar doorstuderen tegen het lage tarief, zoals landelijk is afgesproken binnen de Vereniging Hogescholen. "Maar voor nieuwe studenten kunnen we dat zonder compensatie vanuit de overheid helaas niet doen", zegt een woordvoerder.

Ook de Wageningse universiteit kiest ervoor te stoppen met bijbetalen. Dat betekent dat nieuwe Oekraïense bachelorstudenten komend jaar 16.400 euro collegegeld gaan betalen en masterstudenten 19.600 euro. Een woordvoerder laat weten te verwachten dat de impact van de verhoging relatief beperkt zal zijn, vanwege de lage studentaantallen. Afgelopen jaar had WUR drie Oekraïense studenten.

De Iselinge Hogeschool in Doetinchem zegt geen Oekraïense studenten te hebben, omdat ze geen Engelstalig onderwijs aanbieden.

Radboud blijft wél compenseren

Bij de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen waait een andere wind. Een zegsman laat weten dat het college van bestuur in elk geval het komend studiejaar wil blijven bijpassen voor nieuwe Oekraïense studenten, immers is 'de oorlog nog niet voorbij'. Een bacheloropleiding had anders tussen de 11.500 en 15.500 gekost.

Dat voorstel ligt nu ter goedkeuring bij de medezeggenschapsraad van de RU. Afgelopen jaar begonnen veertien Oekraïense studenten in Nijmegen aan een academische opleiding. Hoeveel dat er komend studiejaar zullen zijn, is in dit stadium nog niet bekend.

In totaal begonnen vorig jaar 287 Oekraïners aan een hogeschool, en 253 aan een universiteit. Niet allemaal vluchtelingen: immers kwamen er voor de oorlog ook al Oekraïners in Nederland studeren - tegen de volle mep.

Hoeveel aankomend studenten door de verhoging in de problemen komen, is lastig te zeggen, geven de instellingen aan. Maar op de Oekraïense school in Arnhem komen dit jaar alleen al zes jongeren in de knel, meldt docente Zoryana Pavlus.

'Nu sta ik een jaar stil'

Een van hen is Alisa Vyshnevetska (18) die in september aan de opleiding International Business aan de HAN had willen beginnen. "Ik kan écht geen 8000 euro per jaar betalen. Het is zo jammer dat ik hierdoor nu een jaar stilsta. Dat is het tweede jaar op rij: afgelopen jaar heb ik Engels en Nederlands geleerd."

Vyshnevetska heeft besloten een jaar te gaan werken, zodat ze volgend jaar in Italië of Spanje kan gaan studeren. "Daar is het goedkoper. Maar eigenlijk wil ik niet verhuizen, want dat betekent het achterlaten van mijn zusjes en ouders en wéér een nieuwe start: we moesten vorig jaar al helemaal opnieuw beginnen hier."

Doorstroom naar mbo ook problematisch

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland een beroepsopleiding willen volgen worden niet geconfronteerd met een hoger lesgeld (standaard 1357 euro komend studiejaar), maar toch is het middelbaar beroepsonderwijs niet toegankelijk voor hen, stelt de MBO Raad. Immers zijn er geen Engelstalige opleidingen, aldus een woordvoerder. Op dit moment zijn er wel allerlei initiatieven om Oekraïners Nederlands te leren, maar niet op het mbo, zegt de zegsman. "Oekraïners zijn niet inburgeringsplichtig, omdat ze een speciale vluchtelingstatus - de zogenoemde 'tijdelijke beschermingsmaatregel' - hebben. Het voordeel is dat ze daardoor meteen mogen werken hier, maar helaas komen ze niet in aanmerking voor de inburgeringstrajecten die het mbo aanbiedt, zoals de 'onderwijsroute'."